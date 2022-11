Ritorno al passato quando Adidas annunciò la rivoluzionaria partnership tra Yeezy e Kanye West

Kanye West una volta era una star celebrata, ma ora il proprietario dell’accademia Donda si è appena ridotto a una mera macchina che stimola le polemiche, sbattendo la testa nei sentimenti ebraici e persino criticando la sua ex moglie, Kim Kardashian, tutto tranne che a costo di Ye’s bando dai social media e divorzio dalla celebrità televisiva. Non solo quello, anche Adidas ha tagliato i ponti con il proprietario del marchio Yeezy dopo le sue osservazioni antisemite.

In particolare, il marchio globale di abbigliamento sportivo con sede in Germania aveva deciso di rafforzare il suo punto di forza puntando tutto sulla sua partnership con il re del rap Kanye West. Apparentemente avevano lanciato una nuova linea di tie-up Adidas + Kanye Westsollevando di tutto, dalle calzature, all’abbigliamento, agli accessori, eccetera, che darebbe una forte concorrenza ai suoi precedenti marchi di collegamento come Nike e amplierebbe le vendite di Adidas sia in termini di dimensioni che di portata.

TuttaviaTu stesso lo ha portato nella tana del coniglio circa 6 anni da quando ha stretto la mano per la prima volta al marchio di abbigliamento sportivo. Ma sapevi come è iniziato tutto? Beh, se non l’hai fatto, siamo qui per portarti lungo quel viale della memoria.

Ai tempi in cui Kanye West aveva un legame apparentemente di successo con Adidas

L’introduzione di una linea di punti vendita Adidas + KANYE WEST, una strategia che il marchio Jordan di Nike ha perfezionato per produrre miliardi di vendite annuali, è stato l’aspetto più evidente della nuova alleanza. Adidas, che ha corteggiato Kanye West lontano da Nike nel 2013, si aspettava che la partnership migliorata l’aiuterebbe a guadagnare più terreno contro il suo rivale, che controlla ancora le vendite di abbigliamento sportivo in Nord America. Nel 2015, mentre Adidas rappresentava circa $ 3 miliardi di mercato, Nike ha realizzato quasi $ 15 miliardi di vendite durante tutto l’anno.

La società con sede in Germania aveva previsto enormi ritorni e profitti da Adidas+KANYE WEST, in quanto si trattava di una delle partnership più vitali della storia. E è stato certamente un successo poiché, secondo quanto riferito, Yeezy genera il 10% delle entrate totali dell’azienda.

Tuttavia, Adidas ha annullato la partnership nell’ottobre di quest’anno dopo le osservazioni offensive di Ye sulla comunità ebraica e persino colpendo il suo marchio partner per aver fornito calzature ai nazisti durante la guerra. Se non avesse stimolato tali controversie, il legame avrebbe potuto continuare a essere un grande successo.

Cosa ne pensi del marchio Yeezy di Ye? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

