Ritorno al passato per Selena Gomez che reagisce a una somiglianza tra lei e Billie Eilish

L’incredibile talento e compiuta Selena Gomez è stata una star a cui tutti noi dobbiamo guardare. All’inizio degli anni 2000, non c’era stato un solo adolescente che non desiderasse essere come lei. Ma lo sapevi che è stata anche fonte di ispirazione per una delle altre brillanti stelle del settore? Per quanto sorprendente sia, è stata Billie Eilish a guardare Selena una volta. Ecco la storia che c’è dietro.

Le due star iconiche potrebbero non rendersi conto dell’impatto che hanno avuto su di noi e sulla cultura pop, ma non lo faremmo. Tuttavia, il fatto che lei I Maghi di Waverly tema aveva Billie non era nota a lei a meno che questa intervista con The Tonight Show con Jimmy Fallon. Continua a leggere per sapere quale è stata la sua reazione a scoprirlo.

Selena Gomez reagisce scoprendo i parallelismi tra Billie Eilish e se stessa

Nel corso delle conversazioni nello spettacolo dal vivo, Jimmy ha sollevato un argomento chiedendo a Selena se sa delle somiglianze che condivide con Eilish. A cui la star non aveva una risposta specifica. Ma poi l’ospite amante del divertimento le ha fatto ascoltare la sua traccia I Maghi di Waverly e Il cattivo di Billie, schiena contro schiena.

A un esame più attento, Selena ha finalmente capito che c’era stata una strana somiglianza tra i brani. Non poté fare a meno di stupirsi del fatto esclamando: “è così fico!!” La star non riusciva a credere al fatto che poteva servire come ispirazione per una cantante acclamata dalla critica come Billie. Tuttavia, in seguito ha provato un’immensa gioia e si è sentita felice di essere riuscita a raggiungere un posto del genere nella sua carriera.

LEGGI ANCHE: “Una crisi esistenziale lunga un anno” – Billie Eilish, vincitrice di 7 Grammy, rivela la storia dell’evoluzione del suo stile di moda

La cantante di Lose You to Love me è attualmente nelle notizie per il suo prossimo documentario sulla mela di nome La mia mente e io. Secondo Apple TV, ruoterebbe attorno a uno specifico arco di sei anni di viaggio nel settore. Facendo luce sulle sue lotte con la salute mentale e le crisi personali, il documentario, unico e crudo e intimo, arriverà sui nostri schermi sul 4 novembre 2022.

Sei entusiasta del suo prossimo film? Secondo te, intorno a cosa girerà la maggior parte? Hai trovato somiglianze tra la canzone di Billie e la sua? Se sì, commenta di seguito tutti i tuoi pensieri.

Il post Throwback to Selena Gomez che reagisce a una somiglianza tra lei e Billie Eilish è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.