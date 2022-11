Ritorno a Quando Arnold Schwarzenegger ha creato Sylvester Stallone per un film flop

Come tutti sappiamo, è estremamente difficile ritagliarsi una nicchia nell’industria cinematografica. Anche se abbiamo visto vari grandi attori a Hollywood, ce ne sono alcuni che sono una classe a parte. Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone sono due dei più grandi attori degli anni ’80 e ’90. Il duo ha portato i film di genere d’azione a un altro livello. Tuttavia, come tutti sappiamo, Arnold e Stallone hanno condiviso una relazione difficile in passato.

Nel corso degli anni, abbiamo assistito a varie rivalità a Hollywood. L’industria cinematografica è molto competitiva e tutti vogliono essere i migliori. Allo stesso modo, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone hanno avuto un’epica rivalità negli anni ’80 e ’90. Tuttavia, a differenza di altre rivalità, sai che Arnold una volta ha ingannato Stallone facendogli fare un film flop?

Quando Arnold Schwarzenegger ha ottenuto un vantaggio su Sylvester Stallone

Negli anni ’80 sia Arnold che Stallone erano sulla strada per diventare il migliore che ci sia. Tuttavia, i due hanno avuto una ricaduta a causa di una discussione 1977 premi Golden Globe che hanno dato inizio a un’epica rivalità. Mentre il duo gareggiava per il predominio al botteghino, Stallone, sfortunatamente, ha regalato una commedia flop, Fermare! O mia mamma sparerà nel 1994. Schwarzenegger ha invece regalato vari successi comici Gemelli e Poliziotto dell’asilo.

In precedenza, in un’intervista, Stallone ha fornito una serie di ragioni dietro il fallimento del film. È interessante notare che mentre il Rambo la stella ha evitato di prendere nomi, ha rivelato di aver sentito che Arnold avrebbe girato il film. Quindi, per avere un vantaggio su di lui, Stallone ha accettato di fare il film. Purtroppo, non è andata come previsto da Stallone.

Il Roccioso star ha aggiunto che pensava che Arnold lo avesse incastrato e in modo interessante il Terminatore stella lo ha confermato. Arnold ha scritto, “È vero al 100%.. A quei tempi facevamo ogni sorta di follia per andare avanti nella nostra rivalità.”

Tuttavia, i due condividono immenso rispetto e ammirazione l’uno per l’altro e diventeranno così due dei più grandi attori della loro generazione. Quali sono i tuoi film preferiti degli attori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

