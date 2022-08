Risposte alle 16 più grandi domande di Riverdale (oltre a fatti divertenti e spoiler)

Dalla sua prima nel 2017, Riverdale è stato uno degli spettacoli più discussi in televisione. Che tu lo ami o lo odi, devi ammettere che la serie drammatica per adolescenti di The CW ha avuto un impatto duraturo sulla cultura pop e continua a cementare quell’eredità con ogni nuova stagione.

Ma a causa della natura in evoluzione della sua narrativa, non è sempre la serie più facile da seguire se non stai guardando tutti gli episodi. (Anche in questo caso può essere difficile capire cosa sta succedendo, ad essere onesti!) Oltre a ciò che sta accadendo sullo schermo, i fan si chiedono anche cosa stia succedendo dietro le quinte.

Hai bisogno di chiarimenti su punti specifici della trama? Ti stai chiedendo in che anno si svolge la storia? Cosa sta succedendo con gli aspetti soprannaturali? Ecco la tua guida ad alcune delle domande più urgenti che circondano la serie, inclusi fatti divertenti e spoiler.

Attenzione: alcuni spoiler della serie sono in arrivo!

Jughead muore a Riverdale?

A che ora? Stavo solo scherzando! Ma è vero che il destino di Jughead ha avuto più punti interrogativi di qualsiasi altro personaggio Riverdale. È quasi morto un certo numero di volte durante la serie, in particolare il cliffhanger della quarta stagione che circonda la sua presunta morte. Tuttavia, Jughead non è mai morto e molto probabilmente non morirà in nessun momento della serie.

La sesta stagione ha cercato di farci credere che Jughead sarebbe morto a costo di lui e dei suoi amici che avrebbero salvato la città da Percival. Tabitha ha viaggiato nel tempo e ha visto molteplici risultati nella loro battaglia, e in ognuno di essi Jughead non è sopravvissuto. Per fortuna, è davvero sopravvissuto!

Chi è l’assassino del sacco della spazzatura a Riverdale?

*SPOILER!* Il mistero di TBK era in corso Riverdale stagione 6, e all’inizio si credeva che l’assassino fosse la nemesi di Betty, Glen… fino a quando l’assassino del sacco della spazzatura ha iniziato a farlo a pezzi. Archie e Betty credevano che TBK fosse un operaio edile coinvolto nei lavori sulla casa di Archie e sembrano aver ragione.

Apparentemente, l’importanza della trama di TBK riguardava più Betty che lottava con la propria oscurità piuttosto che l’identità del serial killer. TBK aveva un attaccamento malsano per Betty e l’ha tentata a cedere al lato oscuro che ha combattuto per tutta la sua vita. Alla fine, uccide una volta per tutte l’assassino del sacco della spazzatura seguendo la convenzione del serial killer.

Quali sono i superpoteri nella sesta stagione di Riverdale?

*SPOILER!* Nel caso in cui non sapessi o sei confuso sulla svolta dei superpoteri nella stagione in corso, Archie, Betty, Jughead e altri loro amici hanno ricevuto poteri speciali dopo che la bomba è esplosa nella casa di Archie. Archie diventa invulnerabile, mentre Betty può leggere aure minacciose. Nel frattempo, la perdita dell’udito di Jughead si trasforma presto in lettura del pensiero.

Più avanti nella stagione, Cheryl sviluppa la pirocinesi e anche i poteri di Jughead si trasformano nell’apertura di portali tra le dimensioni. Tabitha, l’angelo custode di Riverdale, può viaggiare nel tempo, mentre Veronica ha un bacio “velenoso”. Tutti questi poteri sono il risultato della bomba che ha causato una spaccatura tra Riverdale e la sua dimensione alternativa, Rivervale, quando Percival Pickens è arrivato in città.

Come sono finiti negli anni ’50 a Riverdale?

*SPOILER!* La sesta stagione ha ufficialmente aperto la serie al soprannaturale, e diciamo solo che è diventata un po’ pazza! Dopo aver sconfitto Percival, la banda si rende conto che il malvagio stregone ha ripristinato il percorso della cometa di Bailey per colpire direttamente la città. Veronica si rende conto che può assorbire i poteri di tutti gli altri attraverso il loro sangue e trasferirli a Cheryl con un bacio per migliorare le loro possibilità di sopravvivenza.

Una volta che Cheryl sfrutta ciascuno dei loro poteri, li usa in tandem per impedire alla cometa di colpire la città e cancellare la loro casa e i loro cari. Cheryl ferma con successo la cometa, ma quando Archie si sveglia, è tornato al liceo e… nel 1955? Qualcosa con i suoi poteri e la cometa li ha rimandati indietro negli anni ’50 e solo Jughead ricorda le loro vite precedenti, aprendo così l’ultimo mistero dello show da risolvere nella settima stagione.

Archie muore a Riverdale?

No, Archie no ufficialmente morire. Sopravvive a un attacco di orso e molti altri attacchi che avrebbero potuto togliergli la vita, inclusa un’esplosione. Tuttavia, Archie muore nell’evento di cinque episodi “Rivervale”, per poi tornare in vita. Questo è confuso, però.

Più avanti nella sesta stagione, Archie è una delle tante persone che muoiono come parte della maledizione biblica del “primogenito” di Percival, ma l’incantesimo di Cheryl riporta in vita lui (e tutti i morti). A partire dalla sesta stagione, Archie è vivo e vegeto, ed è sicuro che rimarrà tale, non importa quante volte il nostro eroe dai capelli rossi venga messo in pericolo.

Perché hanno ribattezzato Riverdale?

Se sei solo un fan occasionale della serie e non capisci cosa è successo all’inizio della sesta stagione con il “cambio di nome” della città, ecco la risposta secca. “Rivervale” è stato un evento di cinque episodi che ha avuto luogo in un universo alternativo noto come Rivervale. Era strano, oscuro, incentrato sull’orrore e metteva alla prova i limiti di ciò che la serie campy può fare. Ma non temere, il cambio di nome della città è stato solo temporaneo, ed è tornato al nome che tutti conosciamo e amiamo di più.

In che anno è ambientato Riverdale?

Nonostante Riverdale tecnicamente ha avuto un salto temporale di sette anni dopo la sua quarta stagione, andata in onda nel 2020, la maggior parte presumerebbe che la serie si svolgerà ora nel 2027. Tuttavia, in una famigerata battuta di Veronica, è stato rivelato che la serie è adesso attualmente ai giorni nostri. Tuttavia, i fan intelligenti noteranno che la banda si è laureata nel 2020, quindi i conti non tornano davvero. Diciamo solo Riverdale è più uno stato mentale che un luogo specifico che puoi individuare su una sequenza temporale.

Perché Mark Consuelos ha lasciato Riverdale?

Mark Consuelos si è unito al cast nella seconda stagione nei panni di Hiram Lodge, il padre di Veronica e il cattivo perenne della serie. Consuelos ha deciso di lasciare la serie di successo alla fine della quinta stagione. Hiram è stato cacciato dalla città dopo aver causato l’incendio da Pop’s.

*SPOILER!* Successivamente lascia una bomba sotto il letto di Archie, quasi uccidendo lui e Betty, il che spinge Veronica a chiamare suo padre. Sebbene abbia dei ripensamenti, l’atto era già stato compiuto e il funerale di Hiram si è tenuto Riverdale stagione 6, episodio 7 con l’ultimo saluto a Mark Consuelos.

In che stato si trova Riverdale?

Lo stato esatto in cui Riverdale si svolge in è stato lasciato ambiguo nella serie. Da indizi di contesto, possiamo dire che è da qualche parte nel nord-est, forse anche nel New England. La maggior parte ha ipotizzato che la città si trovi nell’Upstate New York poiché i personaggi hanno spesso fatto riferimento alla vita vicino alla città. Un recente episodio della sesta stagione presentava “Riverdale, New York” su un volantino della polizia, anche se non dovrebbe essere la vera città di New York.

Dove viene girato Riverdale?

Sebbene la serie sia ambientata negli Stati Uniti, come molte famose serie televisive americane, Riverdale è effettivamente girato in Canada. Ogni stagione di Riverdale è stato girato a Vancouver, nella Columbia Britannica, dove il cast risiede mentre lo spettacolo è in produzione.

Chi è il Cappuccio Nero a Riverdale?

A causa di tutte le false partenze e false partenze e fermate nei vari Riverdale indagini misteriche, può essere difficile tenere traccia di chi è finito per essere chi. Mentre c’era una grande corsa per smascherare Black Hood nella stagione 2, il Big Bad finì per non essere altro che il padre di Betty, Hal Cooper.

Chi ha ucciso Jason a Riverdale?

Se stai ancora cercando chiarimenti sul grande mistero della prima stagione, non ti biasimiamo. È successo tanto tempo fa e da allora si sono verificati tanti altri misteri selvaggi nella serie. Riverdale’Il primo grande mistero ha rivelato che Clifford Blossom, il padre di Jason e Cheryl, ha ucciso Jason dopo aver scoperto che suo padre era coinvolto nel business della droga. Clifford in seguito si è impiccato nella distilleria di sciroppi e Cheryl ha bruciato Thornhill Mansion.

In Riverdale nella sesta stagione, Cheryl usa i suoi nuovi poteri per riportare in vita Jason. Ma quando Percival usa quelli più vicini al gruppo principale su cui sta tentando di vendicarsi contro di loro, Jason dà la caccia a Cheryl e Heather con arco e frecce. Dopo aver colpito Heather, Cheryl sa che non avrebbe dovuto riportarlo indietro e gli dà fuoco per liberare la sua anima. Alla fine, Cheryl uccide anche Jason.

Quando torna Riverdale?

Riverdale la sesta stagione è tornata domenica 20 marzo su 8/7c su The CW. La serie è passata alla domenica sera per la prima volta nella sua corsa. Dopo la conclusione della sesta stagione il 31 luglio, Riverdale la stagione 7 farà la sua prima nel 2023, come confermato da The CW.

Quando arriverà la sesta stagione di Riverdale su Netflix?

La sesta stagione della serie è finita in onda su The CW domenica 31 luglio, il che significa che la penultima stagione di 22 episodi arriverà su Netflix una settimana dopo. Puoi aggiornarti sull’ultima stagione su Netflix quando inizierà lo streaming domenica 7 agosto.

Quante stagioni di Riverdale ci sono?

Ad agosto 2022, ci sono sei stagioni di Riverdale che sono andati in onda su The CW e saranno disponibili per lo streaming su Netflix. In totale, ci saranno sette stagioni della serie una volta che l’ultima stagione sarà presentata in anteprima sulla rete nel 2023.

La stagione 7 di Riverdale è l’ultima?

Prima ancora che The CW si rinnovasse Riverdale per la stagione 7, c’erano state voci sul fatto che la stagione dopo la sesta potesse essere l’ultima stagione. Un certo numero di membri del cast, tra cui Lili Reinhart, ha lasciato intendere che la stagione 7 potrebbe essere la fine della serie drammatica di successo.

Mentre si parla GQ per promuovere il suo nuovo film Colpo di luna, Cole Sprouse ha detto alla rivista che è pronto per lo spettacolo per giungere alla sua conclusione finale e “concludere con un inchino”. Ed è esattamente quello che faranno, dato che The CW ha annunciato la stagione 7 come l’ultima dello show.

Resta sintonizzato per saperne di più Riverdale risposte, curiosità, notizie, aggiornamenti e altro da Netflix Life!