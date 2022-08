BRASILE – 10/05/2022: In questa illustrazione fotografica, una mano che tiene un telecomando TV davanti al logo Netflix su uno schermo TV. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film è l’ultimo film d’animazione in arrivo su Netflix. L’animazione d’azione dei bambini ha un cast stellare legato alla voce dei personaggi, che dà vita alle nostre arti marziali preferite, alle tartarughe che prendono a calci nel sedere.

Scopri chi c’è dietro la voce del tuo personaggio preferito qui sotto!

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: i doppiatori del film

Abbiamo l’elenco completo del cast per te, fornito da IMDb, di seguito! Il cast principale di L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti adolescenti le serie riprenderanno i loro ruoli per il film! Probabilmente riconoscerai gli attori semplicemente dai loro nomi, ma per ogni evenienza, qui ci sono anche alcuni suggerimenti in cui potresti aver sentito / avvistato l’attore in precedenza.

Ben Schwartz è la voce di Leo – Probabilmente riconoscerai l’attore da spettacoli come Parchi e Ricreazione, Space Force, e L’After Party.

Omar Benson Miller è la voce di Raph – Molto probabilmente riconoscerai Omar dal suo ruolo da veterano in CSI: Miami come Walter Simmons. Altri spettacoli o film da cui potresti anche riconoscere la sua voce Lo speciale natalizio di Lego Star Wars, Rugrats, e 8 miglia.

Brandon Mychal Smith è la voce di Mikey: potresti riconoscere l’attore da Quattro matrimoni e un funerale, sei il peggiore, o Stato delle relazioni.

Josh Brener è la voce di Donnie – L’attore è probabilmente meglio conosciuto per i suoi ruoli in Lo stage, Al forno a Brooklyne Massimo Acciaio.

Eric Bauza è la voce di Splinter – L’attore interpreta un ruolo in diverse animazioni popolari, tra cui Tiny Toons Looniversity, I Casagrandes, e opposti solari, per citarne solo alcuni.

Haley Joel Osment è la voce di Casey Jones: l’attore, candidato all’Oscar per la recitazione, ha alle spalle diversi spettacoli e film famosi, il suo essere più popolare Commedia! Bang!, Uomo futuro, e Il metodo Kominsky.

Kat Graham è la voce di April O’Neil – la maggior parte riconoscerà il nome di Kat dal suo lungo periodo come Bonnie Bennet sul I diari del vampiro, altri spettacoli e film importanti in cui è stata, includono Troll: TrollsTopia, All Eyez on Me, e Il calendario delle vacanze.

Fai clic sul nome della persona per essere indirizzato alla sua pagina IMDb ufficiale, dove puoi esplorare la sua filmografia completa.