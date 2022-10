“RIPD 2: Rise of the Damned” arriverà su Netflix nel novembre 2022

Un seguito di RIPD uscirà a novembre 2022 e sarà diretto su Netflix il 15 novembre 2022 ma solo negli Stati Uniti. Ecco cosa devi sapere.

Questo nuovo film è un sequel diretto al video del film originale del 2013 interpretato da Jeff Bridges e Ryan Reynolds. A quel tempo, il film era considerato uno dei più grandi successi al botteghino dell’anno.

RIPD 2: L’ascesa dei dannati è diretto da Paul Leyden e scritto sia da Leyden che da Andrew Klein.

Il film è stato girato in gran parte in segreto, con solo pochi rapporti emersi negli ultimi mesi per riconoscerne l’esistenza, inclusa la valutazione PG-13 che gli è stata concessa a metà agosto 2022.

Ecco il logline ufficiale per il prossimo sequel:

“Ambientato nell’ovest americano del 1876, ‘RIPD2: Rise of the Damed’ è un sequel spirituale (scusate il gioco di parole) del ‘RIPD’ del 2013 Lo sceriffo Roy Pulsipher non è troppo entusiasta di ritrovarsi morto dopo una sparatoria con un famigerato banda di fuorilegge, ma ha una seconda possibilità di tornare sulla terra dopo essere stato reclutato dal RIPD (Dipartimento Riposo in pace). Ma per vendicare il proprio omicidio potrebbe essere necessario passare in secondo piano rispetto a salvare il mondo quando una porta per l’inferno viene aperta nella vecchia città mineraria di Red Creek, minacciando non solo la gente del posto… ma tutta l’umanità stessa”.