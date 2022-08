Ripartizione del trailer del teaser della stagione 4 di “Manifest” strato per strato per immergersi nel mistero che si sta svelando

Dopo tre stagioni selvagge, Manifesto è confermato che tornerà con la stagione 4. L’ultima stagione di questo dramma soprannaturale arriverà Game of Thronesinstallazioni in stile, composte da due parti. Netflix ha appena servito ai fan un piatto caldo del suo teaser. I fan impazienti non hanno perso tempo e stanno leggendo ogni secondo e intravedere questa anteprima nel tentativo di prevedere la prossima stagione.

La rete originale dello spettacolo, la NBC, lo ha mandato in onda per la prima volta nel 2018 e ha deciso di cancellarlo dopo tre stagioni. Prima delle cancellazioni, è stato scelto da Netflix per lo streaming. Il pubblico della serie ha guadagnato slancio ed è stato favorito da un vasto pubblico. Nonostante le recensioni critiche contrastanti, lo spettacolo è diventato un successo, annunciando un’ultima stagione. Quindi, cosa non rivela il teaser appena rilasciato di Netflix sulla prossima stagione? Scopriamolo.

Riepilogo del dramma soprannaturale finora

La serie inizia quando 191 passeggeri e l’equipaggio volano dalla Giamaica. Il turbolento volo Montego Air Flight 828 alla fine è atterrato a New York in sicurezza. Ma il mondo che conoscevano non esiste più; è invecchiato cinque anni e mezzo che hanno cambiato la loro vita sottosopra. La serie procede con ulteriori spiegazioni, connessioni e il concetto di coscienza divina.

Ora che la serie ha raggiunto la sua ultima stagione, sarà una continuazione della stagione 3. La stagione precedente ha avuto così tante cose da fare. L’ustione di Cal nell’Eureka, la visione di Michaela e il piano di Ben di distruggere la pinna caudale, ma la scena finale è stata strappalacrime. Sì, quella con la morte di Grace, quando Angelina la accoltella mentre rapisce Eden, e lentamente muore dissanguata.

Durante il suo ultimo respiro, Grace ha un’ultima chiamata. Vede un adolescente Cal, che si china e le dice che la ama e le assicura che sa cosa fare. L’ultima scena del finale di stagione si conclude con il pilota del volo 828 che chiede aiuto, mentre il dottor Gupta si gira e lo vede accadere.

Esplorando frammenti del teaser della stagione 4 di Manifest

In primo luogo, è interessante come sarà la prima parte dell’ultima stagione approdo il 4 novembre. Lo stesso giorno in cui il volo atterra originariamente nella prima stagione. Il teaser si apre con un riassunto di tutta la serie. Suggerisce che il tempo sta finendo per i personaggi. Mostra un vulcano in eruzione calda, suggerendo che qualcosa di terrificante sta per accadere.

Per quanto riguarda i personaggi, considerando la minaccia alla vita di Cal, la morte di sua moglie Grace e il continuo correre in giro, Ben potrebbe tornare sotto una luce diversa nel finale. Nel frattempo, Jared può essere visto seduto con un’altra persona nella stazione di polizia. Quando si tratta della morte del maggiore, la nostra ipotesi è che potrebbe essere Saanvi o forse Michaela.

E Cal è un adulto adulto, che fa cose da adulto. Questo è strano perché tutti gli altri hanno la stessa età; lo spettacolo ha molte spiegazioni da fare. Tutto quello che sappiamo, per ora, in base al teaser, è che la serie avrà successo. Se trovi altri indizi nel teaser, faccelo sapere.

