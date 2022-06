Rilascio previsto di Netflix e tutto ciò che sappiamo finora

Banche Esterne la stagione 3 è attualmente in fase di riprese e dovrebbe continuare fino ad agosto 2022. Ecco la nostra anteprima aggiornata su tutto ciò che sappiamo finora Banche Esterne la terza stagione in arrivo su Netflix, inclusi i tre nuovi annunci del cast.

Debuttando per la prima volta nell’aprile 2020, la serie drammatica per adolescenti è tornata per un’attesissima seconda stagione nel luglio 2020. Lo spettacolo ha in particolare ottenuto diverse nomination ai premi nel corso della sua vita, inclusi i notevoli People’s Choice Awards dopo la stagione 2, inclusi il miglior dramma e la migliore TV maschile stella.

La serie proviene da Shannon Burke, Jonas Pate e Josh Pate.

Quando era Banche Esterne Rinnovato per la stagione 3?

Stato di rinnovo ufficiale: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: novembre 2021)

Nonostante le voci, tra cui una che è diventata virale su Facebook, afferma che la serie è stata cancellata, il rinnovo non è arrivato fino a dicembre 2021.

Il rinnovo è arrivato il 7 dicembre insieme a un messaggio del cast:

Questo proprio da Poguelandia… Outer Banks tornerà per la terza stagione! pic.twitter.com/NV9Oy4Z8V1 — Netflix (@netflix) 7 dicembre 2021

L’annuncio della stagione 3 è arrivato anche con alcuni artwork che rivelano l’OBX (abbreviazione di Banche Esterne) 3 logo:

cos’è ✌️ +☝️? obx s3. Esattamente. pic.twitter.com/EimNUdFgAa — obxnetflix (@obxnetflix) 7 dicembre 2021

Cast della terza stagione di Outer Banks: chi torna e chi è nuovo?

Oltre al rinnovo, un comunicato stampa visto da What’s on Netflix afferma che Jonas Pate, Josh Pate e Shanon Burke torneranno come showrunner e produttori esecutivi.

Sappiamo anche che i membri chiave del cast che torneranno per la stagione 3 includono:

Insegui Stokes

Madison Bailey

Jonathan Davis

Madelyn Cline

Rudy Pankow

Austin Nord

Carlo Este

Ha disegnato Starkey

Carlacia Grant (portata a stagione regolare per la stagione 3 dopo aver debuttato nella stagione 2)

Nel giugno 2022, abbiamo avuto notizia di tre nuovi importanti casting per la terza stagione di Outer Banks tramite Deadline.

I nuovi membri del cast che saranno presenti in futuro includono:

Andy MacQueen (Stazione Undici) interpreterà Carlos Singh, descritto come un Don caraibico intelligente, raffinato e spietato, alla ricerca del tesoro.

(Stazione Undici) interpreterà Carlos Singh, descritto come un Don caraibico intelligente, raffinato e spietato, alla ricerca del tesoro. Fiona Palomo (di Netflix Controllo Z) interpreterà Sofia, una persona che si identifica come un Pogue ma che segretamente desidera far parte della folla del country club. Simpatica e sbarazzina, inizia a creare uno stretto legame con Rafe.

(di Netflix Controllo Z) interpreterà Sofia, una persona che si identifica come un Pogue ma che segretamente desidera far parte della folla del country club. Simpatica e sbarazzina, inizia a creare uno stretto legame con Rafe. Lou Ferrigno Jr (Ragazza delle stelle) interpreterà Ryan nella terza stagione. Descritto come calmo e raccolto ma giovane e affamato, è il principale agente di sicurezza e tutore di Singh. Ha svolto abbastanza lavori per mantenere la calma, ma sa anche cosa potrebbe succedere se fallisce.

Qual è lo stato di produzione di Banche Esterne stagione 3?

Stato di produzione ufficiale: riprese in corso (febbraio 2022)

Nel dicembre 2021 abbiamo riportato le date delle riprese rivelate per Banche Esterne stagione 3. Le date delle riprese sono soggette a modifiche, ma allo stato attuale le riprese della stagione 3 inizieranno a Charleston, nella Carolina del Sud, il 16 febbraio 2022 e proseguiranno fino al 19 agosto 2022.

Ora noterai che lo spettacolo è effettivamente ambientato nella Carolina del Nord ma gira nella Carolina del Sud. Ciò è dovuto a diverse regioni, inclusa l’obiezione iniziale di Netflix al conto del bagno.

Banche Esterne secondo quanto riferito, ha un budget per gli episodi di circa $ 5 milioni per episodio.

Il 14 febbraio 2022 Valerie Weiss ha pubblicato su Instagram confermando che le riprese sono iniziate il 15 febbraio con un post intitolato:

“Un grande amore per la mia famiglia @obx mentre domani iniziano le riprese della terza stagione!!!! A presto!”

C’è stata anche una sfilza di post di membri del cast sul set. Ti terremo aggiornato durante la produzione con tutte le foto dietro le quinte che emergono.

La stessa Netflix ha poi rivelato ufficialmente il 28 febbraio che la produzione era in corso con nuove immagini del cast. A quel punto, la serie era in produzione da oltre una settimana.

È ora di entrare in uno stato mentale pogue… La terza stagione di Outer Banks è ufficialmente in produzione. pic.twitter.com/HuQ1JDiUHP — Netflix (@netflix) 28 febbraio 2022

Come ha fatto bene Banche Esterne la stagione 2 si esibisce su Netflix?

Tra il 26 luglio e il 5 settembre 2021 la serie è stata inserita nella nuova top 10 delle metriche di Netflix, ottenendo 322,59 milioni di ore di visualizzazione a livello globale su Netflix.

È stato il numero 1 per le prime quattro settimane dalla sua uscita su Netflix.

Di seguito puoi vedere come sono state distribuite le ore di visualizzazione.

Periodo Ore di visione (milioni) Dal 26 luglio al 1 agosto 100,16 Dal 2 agosto all’8 agosto 105,33 Dal 9 agosto al 15 agosto 51,6 Dal 16 agosto al 22 agosto 31,8 Dal 23 agosto al 29 agosto 20,79 Dal 30 agosto al 5 settembre 12,91

Su IMDBPro MovieMeter, la serie ha raggiunto lo spettacolo numero 8 più popolare sulla piattaforma.

Perché sospendere un rinnovo? Bene, non sappiamo ufficialmente perché il rinnovo abbia richiesto così tanto tempo, ma possiamo guardare ai rinnovi precedenti che hanno richiesto del tempo per il motivo.

Con grandi cast di ensemble come Outer Banks, quasi sicuramente si tratta di negoziazioni salariali. Dopo la seconda stagione di vari spettacoli, abbiamo assistito a importanti trattative salariali per spettacoli come 13 motivi per cui, Io non ho maie Sul mio blocco.

Parlando con Decider poco dopo la premiere della seconda stagione, Jonas Pate ha detto riguardo al futuro dello show: “La mia risposta è, finché possiamo continuare a farlo bene e siamo ancora entusiasti. Questo è il numero. Sicuramente più di tre”.

All’inizio di dicembre Chase Stokes ha dichiarato di essere fiducioso ma ignaro di qualsiasi rinnovo dicendo in un’intervista:

“Abbiamo un team di scrittori così talentuoso e quindi lasciamo sempre a loro il compito di capire la storia. E ogni volta che riceviamo una sceneggiatura è solo una specie di soffiare via i nostri posti, quindi sono solo entusiasta di metterci le mani sopra quando e spero che Netflix ci dia il via libera “, ha detto a dicembre 2021. Stiamo ancora aspettando pazientemente , sedendomi in disparte cercando di capire quando accadrà o se ci daranno la chiamata, se non riceveremo la chiamata, quindi sai. … Siamo un po’ nel limbo in questo momento. Ovviamente i fan lo vogliono, noi vogliamo farlo, quindi se il tempismo sarà giusto, vedremo, ma incrociamo le dita”.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Banche Esterne su Netflix

Se lo spettacolo viene rinnovato, possiamo aspettarci che la serie continui a fare molti colpi di scena, come ormai ci siamo abituati durante i primi 20 episodi.

Ricapitoliamo velocemente la seconda stagione di Banche Esterne e dove questo ci porterà nella stagione 3.

È probabile che la guerra tra Cameron e Pogues continui con Pope che probabilmente vuole recuperare la croce d’oro ora rubata. Il Papa, mentre fugge dalla grande nave dice “non è finita” mentre cercano rifugio su una remota isola abbandonata. Decidono di rimanere sull’isola ma è probabile che non ci vorrà molto, soprattutto dato che la loro famiglia ha denunciato la loro scomparsa.

Il Papa probabilmente continuerà anche a scoprire il legame della sua famiglia con la Croce di Santo Domingo.

Ward Cameron in particolare ha simulato la sua morte nella seconda stagione e ora sta cercando di vivere lontano dai radar. Dopo alcuni scontri verso la fine di una seconda stagione in cui John B gli ha risparmiato la vita, è probabile che Ward continuerà a svolgere un ruolo chiave nel conflitto in corso, ma verrà catturato?

La domanda più grande che si pone nella terza stagione è come e perché Big John è tornato. Sembra alludere al fatto che sappia dove si trova la Croce di Danimarca, ma gli è stata data la diagnosi di essere “mezzo morto”. Che impatto avrà andando avanti? Dovremo aspettare e vedere.

Cosa hanno preso in giro il cast e la troupe per la terza stagione? Ecco una carrellata:

Per quanto riguarda Big John, Josh Pate ha detto a EW:

“Il rapporto di John B con suo padre è un tema importante e avere suo padre di nuovo in giro e alla fine si incontreranno di nuovo e John B deve riconciliare la sua versione idealizzata del padre morto con la realtà del suo padre vivo. Ci offre molte cose tematiche padre-figlio con cui lavorare”.

Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke hanno anche affermato che mentre i Pogues sono a terra non sono certamente fuori a suggerire che torneranno subito alla ricerca dell’oro.

In termini di situazione sentimentale nella terza stagione, Madelyn Cline ha detto a ET che speriamo di conoscere meglio il loro matrimonio dicendo:

“Sarebbe davvero divertente nella terza stagione, se ne avessimo una, vederli iniziare a conoscersi davvero in un senso molto reale. Sono sposati, ma in realtà non sanno molto l’uno dell’altro. Sento che sarebbe davvero divertente. Ovviamente ne hanno passate tante insieme”.

Chase Stokes ha scherzato con EliteDaily sul fatto che la nuova stagione avrebbe avuto un “cambiamento di atmosfera” nella terza stagione dicendo “Agli sceneggiatori piace davvero tenerci all’erta, e penso che questo crei performance che ti catturano nel momento… Non ne ho idea cosa sta succedendo dopo quello che abbiamo girato alle Barbados”, aggiungendo “Penso che molte questioni in sospeso saranno bloccate. Molte domande riceveranno risposta. E come al solito, questi ragazzi verranno messi a dura prova”.

Quando è il Banche Esterne data di uscita di Netflix della stagione 3?

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale di Netflix per Banche Esterne stagione 3.

Tuttavia, grazie al programma di produzione delle stagioni precedenti, possiamo già iniziare a speculare su quando vedremo approdare la prossima stagione.

La seconda stagione di Banche Esterne è stato girato tra agosto 2020 e aprile 2021, prima di essere distribuito quattro mesi dopo, alla fine di luglio 2021. Se viene seguito un programma simile e non ci sono ritardi o problemi nel programma delle riprese, è possibile che vedremo la stagione 3 su Netflix in dicembre 2022. Almeno ci aspettiamo di vedere Banche Esterne ritorno entro Febbraio 2023.

Altre notizie su Outer Banks dalla stagione 2

Al di fuori dello spettacolo, potresti aver sentito che Madelyn Cline e Chase Stokes stavano uscendo insieme, ma la relazione sembra essersi inasprita.

I fan dello spettacolo che vogliono di più vorranno sicuramente dare un’occhiata al nuovo rilascio Banche Esterne libro intitolato Lights Out dell’autrice Alyssa Sheinmel. Il libro si svolge poco prima della prima stagione dello spettacolo principale.

Ecco cosa puoi aspettarti dal libro:

“Sono le vacanze di primavera nelle Outer Banks e le isole pullulano di ricchi turisti. L’ultima cosa che JJ e John B vogliono fare è passare la settimana a guardare Kooks in azione, quindi pianificano una fuga di pesca nei notoriamente pericolosi Frying Pan Shoals, soprannominati “Cimitero dell’Atlantico” per una buona ragione. “

Non vedi l’ora di guardare Banche Esterne stagione 3? Fatecelo sapere nei commenti in basso.