Rilascio OTT per lo streaming, ha spiegato il cast

Delhi Crime è senza dubbio la migliore serie drammatica poliziesca uscita dall’India negli ultimi anni, essendo stata presentata in anteprima con una prima stagione di sette episodi a marzo 2019.

Ora, diversi anni dopo, la serie di successo è finalmente pronta per fare il suo grande ritorno con un altro caso scioccante che sicuramente catturerà gli spettatori dall’inizio delle indagini fino alla fine.

Quindi, come possono i fan di tutto il mondo trasmettere in streaming Delhi Crime stagione 2, a che data e ora uscirà e cosa possono aspettarsi gli spettatori dall’ultimo caso?

Delhi Crime stagione 2: streaming e rilascio OTT

La seconda stagione di Delhi Crime sarà presentata in anteprima per lo streaming OTT tramite la piattaforma Netflix venerdì 26 agosto.

Netflix in genere carica tutti i contenuti originali (non in simulcast K-drama) dalle 12:30 IST, quando dovrebbe essere resa disponibile la stagione 2 di Delhi Crime.

Netflix India ha notevolmente ridotto i prezzi all’inizio di quest’anno, offrendo i seguenti piani di abbonamento ai nuovi clienti che garantiranno l’accesso allo streaming della seconda stagione di Delhi Crime:

Mobile – Rs 249 al mese, un dispositivo mobile con risoluzione video 480p

Base – Rs 199 al mese, due dispositivi con risoluzione video SD

Standard – Rs 499 al mese, due dispositivi con risoluzione video Full HD

Premium – Rs 649 al mese, quattro dispositivi con risoluzione video Ultra HD

La prima stagione è stata rilasciata in hindi, con opzioni audio aggiunte per inglese, tamil e telugu: non è stato confermato se queste lingue saranno disponibili anche per la stagione 2.

La sinossi di Netflix per la stagione 2, riportata da Gadgets 360, è incentrata su “un violento quadruplo omicidio” che “alimenta la paura pubblica e intensifica il divario di classe di New Delhi, DCP Vartika e la sua squadra corrono per trovare gli assassini prima che attacchino gli anziani vulnerabili della città ancora.”

Questa volta, nella seconda stagione, la polizia di Delhi sarà vista indagare su un caso di omicidio multiplo che coinvolge anziani, guidati dalla loro stessa “Madam Sir”. Mentre tutte le prove puntano esattamente verso il ritorno della raccapricciante banda kachcha-baniyan che sta aumentando la paura pubblica, Madam Sir e il suo team saranno visti scavare più a fondo per risolvere il caso e scoprire la verità. – Delhi Crime stagione 2, tramite Gadgets 360.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ladri dilettanti o assassini esperti: chi sta terrorizzando la capitale? Aiuta la squadra a scoprire il mistero 🔍 Rispondi a questo tweet con uno degli indizi emoji di seguito insieme a #DelhiCrimeSeason2 per ottenere un consiglio dall’esperto. Delhi Crime Stagione 2 arriva il 26 agosto. pic.twitter.com/NBVBxTxCo1 — Netflix India (@NetflixIndia) 24 agosto 2022

Chi fa parte del cast di Delhi Crime?

La buona notizia è che molti membri del cast della prima stagione sono pronti a riprendere i loro ruoli per il secondo caso in arrivo, tra cui:

Shefali Shah nel ruolo del DCP Vartika Chaturvedi

Rasika Dugal nel ruolo di Neeti Singh

Adil Hussain nel ruolo del commissario di polizia Kumar Vijay

Rajesh Tailang nel ruolo dell’ispettore Bhupendra Singh

Denzel Smith nel ruolo di Vishal Chaturvedi

Gopal Datt nel ruolo del sottoispettore Sudhir Kumar

Sidharth Bhardwaj nel ruolo dell’ufficiale di stazione Subhash Gupta

Parlando a The Week, Shah ha spiegato come “Nella prima stagione, non c’era incertezza nella bussola morale, era molto diretto. Vartika ha provato rabbia, frustrazione e dolore, ma ora, anche se ci sono prove che puntano in una certa direzione e c’è una procedura che deve seguire, il suo istinto protesta”.

Dugal aggiungerebbe come “l’attenzione di questa stagione non è solo sui due principali ufficiali che risolvono il crimine a Delhi, ma anche su come stanno cercando di navigare nelle loro vite personali e questa, per me, è stata una delle cose commoventi del mio viaggio in stagione 2.”

“Il rapporto di Neeti con la sua signora-signore si è evoluto così tanto che quando li vedo insieme in una cornice, costituisce l’essenza dell’intera trama del crimine di Delhi. A volte ci confrontiamo, altre volte ci sosteniamo a vicenda, e anche se siamo entrambi molto diversi esternamente, probabilmente stiamo attraversando le stesse cose dentro di noi e sappiamo che l’uno dell’altro”. – Rasika Dugal, tramite The Week.

