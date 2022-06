Rilascio ed episodio totale per il nuovo K-drama su Netflix

Quando uscirà Alchemy of Souls su Netflix e in quanti episodi sarà composta la prima stagione del nuovo drama coreano?

Il nastro trasportatore del K-drama continua a sputare nuovi spettacoli e questa settimana, i fan di tutto il mondo stanno contando le ore prima che l’ultimo spettacolo, Alchemy of Souls, venga presentato in anteprima mondiale.

Con i famosi Lee Jae-wook, Jung So-min e Hwang Min-hyun, Alchemy of Souls è diventato uno dei K-dramma più attesi dell’estate.

Tuttavia, con i fan del dramma coreano in quasi ogni angolo del mondo, molti sono curiosi di sapere quando Alchemy of Souls uscirà per lo streaming internazionale su Netflix e in quanti episodi sarà composta la stagione 1?

Di cosa tratta Alchemy of Souls?

Alchemy of Souls, noto anche come ‘Soul Marriage’ o ‘Return’, è un film drammatico fantasy in uscita di The Hong Sisters (Hong Jung-eun e Hong Mi-ran), il duo dietro Hotel Del Luna e A Korean Odyssey.

Ambientato nel paese immaginario di Daeho, Alchemy of Souls racconterà la storia di Jang Wook, figlio di una potente famiglia della nazione. Jang Wook è ampiamente considerato un piantagrane, con la popolazione locale che spettegola costantemente su uno spiacevole segreto sulla sua nascita.

Tuttavia, la sua vita di lusso sta per essere sconvolta quando un giorno incontra un guerriero d’élite intrappolato nel corpo di una donna cieca chiamata Mu Deok. Dopo un po’ di convincente, Mu Deok accetta di diventare il suo servitore ma a una condizione, che possano addestrarsi a combattere in segreto.

“Una potente maga nel corpo di una donna cieca incontra un uomo di una famiglia prestigiosa, che vuole il suo aiuto per cambiare il suo destino.” – Didascalia Alchemy of Souls, tramite Netflix.

È interessante notare che il regista Park Jung-hwa ha già accennato al fatto che una seconda parte è in lavorazione, dicendo a The Korea Herald che “Gli sceneggiatori stanno attualmente lavorando anche alla seconda parte. Se tutto va bene, avremo più tempo per esplorare in dettaglio ogni singolo personaggio”

Alchemy of Souls: uscita Netflix per il nuovo K-drama

Alchemy of Souls uscirà sia a livello nazionale in Corea del Sud che a livello internazionale tramite Netflix sabato 18 giugno.

L’episodio 1 sarà presentato in anteprima sulla rete televisiva sudcoreana tvN alle 21:10 KST prima di essere lanciato diverse ore dopo tramite la piattaforma di streaming Netflix.

Né Netflix né gli showrunner di Alchemy of Souls hanno confermato l’ora esatta in cui l’episodio 1 sarà presentato in anteprima mondiale; tuttavia, i K-drama in simulcast vengono generalmente rilasciati un’ora dopo l’inizio dei titoli di coda nella trasmissione nazionale.

Basato sull’uscita di precedenti K-drama in simulcast su Netflix, l’episodio 1 di Alchemy of Souls dovrebbe essere lanciato nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 7:00

Ora orientale – 10:00

Ora britannica – 15:00

Ora europea – 16:00

Ora dell’India – 19:30

Ora delle Filippine – 22:00

Ora dell’Australia – 23:30