Riepilogo della stagione 2 di Who Killed Sara mentre la stagione 3 arriva su Netflix

Chi ha ucciso Sara? è diventato uno dei preferiti dai fan dopo essere arrivato su Netflix nel marzo 2021 quando i fan sono rimasti incuriositi dal mistero della morte di Sara Guzman. I fan sono stati lasciati con molte domande dopo il finale della seconda stagione e l’unico modo per ottenere risposte è con una stagione 3.

Solo due mesi dopo l’uscita dei primi otto episodi, una seconda stagione è caduta. I fan speravano che la terza puntata fosse altrettanto veloce, ma dopo un anno di attesa, siamo finalmente stati onorati con un terzo round del thriller misterioso. Facciamo un riepilogo della stagione 2 prima di immergervi nella nuova stagione.

Riepilogo della seconda stagione di Who Killed Sara

La seconda stagione di Who Killed Sara è arrivata su Netflix il 19 maggio 2021 e ha iniziato rispondendo ad alcuni dei misteriosi cliffhanger che hanno lasciato i fan con il fiato sospeso durante la prima stagione.

La principale rivelazione che è arrivata dal finale della seconda stagione è la rivelazione che c’era Marifer, la migliore amica di Sara ed ex ragazza di Alex, che era dietro la morte di Sara. Questo è mostrato in una scena di flashback in cui taglia i cavi del paracadute di Sara e ammette anche di aver ucciso Sara mentre parla con Alex ed Elisa al casinò di Lazcano.

Parlando del casinò Lazcano, il loro impero commerciale ha dovuto affrontare lotte brutali ed era sull’orlo del collasso nella seconda stagione. Chema è andato dalla polizia per ammettere gli omicidi di Moncho e Abel Martinez. Anche se in realtà è stato Cesar ad uccidere Abele. Cesar e Sergio hanno seppellito il corpo di Abel nel cortile sul retro, e Sara ha ripulito il disordine e ha nascosto la videocamera all’interno della scultura d’oro che ha preso dalla casa di Nicandro. Chema voleva solo togliere la sua famiglia dai guai e prendersi la colpa.

Fino ad ora, gli spettatori credevano che fosse stata Marifer a uccidere la sua ex migliore amica. Anche se nella scena finale vediamo Nicandro esaminare i file con il logo Medusa su di essi, poi chiama il dottor Alanis spiegando che nessuno può sapere che c’erano loro dietro la morte di Sara.

Ora che la persona dietro l’omicidio di Sara è di nuovo nell’aria, questo è sicuramente in cima all’agenda della terza stagione. L’ultima stagione è stata confermata come l’ultima puntata dello show, quindi, sarà probabilmente rivelato chi ha effettivamente ucciso Sara in qualche punto in tutti i sette episodi.

La terza stagione di Who Killed Sara arriva su Netflix

***AVVISO STAGIONE 3 SPOILER AVANTI***

Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? rilasciato su Netflix il 18 maggio 2022.

La terza stagione inizia con il botto mentre lo spettacolo prende un colpo di scena quando la tomba di Sara Guzman viene trovata vuota e sorge la possibilità che possa essere ancora viva.

Quando il trailer è stato rilasciato per la terza stagione, conteneva la didascalia “Temporada Final” che si traduce in “Stagione finale”. Quindi assicurati di non abbuffarti troppo in fretta!

