Riepilogo della prima stagione di Netflix Welcome to Eden: episodi da 1 a 8

Benvenuto nell’Eden è l’ultimo dramma di fantascienza ricco di suspense su Netflix. La serie in lingua spagnola con protagonista la pop star ispano-messicana Belinda è stata pubblicata oggi sul servizio di streaming! Welcome to Eden si concentra su un’isola che sembra essere un sogno, ma in realtà è un incubo segreto.

Un gruppo di influencer viene attirato sull’isola con false pretese e presto si ritrova costretto ad assimilarsi in uno strano nuovo gruppo di persone. Devono lottare per la sopravvivenza, il tutto fingendo di aver comprato la truffa.

Spoiler avanti per Benvenuto nell’Eden stagione 1

Qualunque sia il motivo per cui stai cercando riepiloghi, analizzeremo ogni episodio di seguito in modo da poter tenere d’occhio tutto ciò che potresti esserti perso o recuperare tra le interruzioni dell’episodio.

Riepilogo episodio 1 di Eden: Il viaggio della tua vita

Benvenuto nell’Eden inizia con una giovane donna che in seguito scopriamo essere Zoa (Amaia Aberasturi) che cerca senza successo la sua amica Judith su un’isola apparentemente deserta.

Quindi riavvolgiamo due giorni prima per scoprire esattamente cosa ha accelerato quell’apertura. A Barcellona, ​​Zoa vive con la sorella minore Gabi (Berta Castañé) e il padre, che tende a stare via con la sua ragazza il più delle volte e la loro madre è per lo più fuori dai giochi. Zoa riceve un invito a un festival che sembra un incrocio tra Fyre Fest e Coachella, completo di musica, balli, un DJ e tante feste.

L’unico aspetto negativo è che il contratto di Zoa non le permette di portare un più uno, ma infrange comunque la regola e invita la sua migliore amica Judith (Ana Mena) ad andare con lei. Dato che l’apertura inizia con la scomparsa di Judith, probabilmente non è una buona idea.

Ma nonostante Zoa ignori le regole, lei e Judith possono salire a bordo della barca per l’isola dove inizierà il Festival dell’Eden. L’intera faccenda è molto segreta poiché a tutti gli invitati a partecipare al festival viene detto di incontrarsi in un magazzino appartato prima di prendere la nave che li porterà all’Eden. Devono anche rinunciare ai loro cellulari, cosa particolarmente difficile per l’Africa (Belinda), che è una famosa influencer dei social media.

Sull’isola, la festa inizia e sembra divertente ed eccitante come ci si potrebbe aspettare. All’arrivo, tutti ricevono un braccialetto speciale, ma solo alcuni si accendono, incluso quello di Zoa, ma non quello di Judith. Più tardi, arriva il momento per il gruppo appositamente selezionato di avere la possibilità di provare la nuova bevanda energetica Blue Eden che sono tutti lì per festeggiare e pubblicizzare.

Al gruppo viene detto che solo poche persone sono state scelte “a caso” per provare la bevanda. Sappiamo che non è vero, poiché un’area dietro le quinte mostra le persone che hanno il controllo, come la tecnica dai capelli blu Mayka (Lola Rodríguez) e la leader de facto dell’Eden, Astrid (Amaia Salamanca), scegliendo appositamente i membri della gruppo per diventare gli assaggiatori del gusto. Qual è il loro vero scopo? Resta da vedere.

Quando arriva il momento, Zoa viene invitata a provare una bevanda energetica insieme all’Africa, Aldo (Albert Baró), Charly (Tomás “Tomy” Aguilera) e Ibon (Diego Garisa). Dopodiché, la festa prende davvero il sopravvento, poiché la bevanda energetica sembra funzionare come una droga, rendendo tutto disorientante e difficile da seguire per i cinque incaricati di berlo.

Zoa entra in contatto con un ragazzo di nome David (Jason Fernandez), poi Nico (Sergio Momo) che le impedisce di cadere da un dirupo mentre è sotto l’influenza della bevanda. Ibon incontra una rossa di nome Alma (Irene Dev) e Judith incontra qualcuno di nome Orson (Joan Pedrola). Ma Judith finisce per inciampare in qualcosa che chiaramente non avrebbe dovuto vedere: un addetto alla sicurezza di nome Ulises (Alex Pastrana) che attacca e quasi annega un barista. Judith trasmette le sue preoccupazioni a Orson e lui le respinge.

Altrove, Astrid si collega con la sua coorte e con l’altro significativo Erick (Guillermo Pfening), che sembra gestire il posto con lei. Parlano di ciò che si aspettano di vedere dal gruppo scelto, che comprende Africa, Aldo, Ibon, Charly e Zoa.

Il giorno successivo, il gruppo di cinque si risveglia sull’isola deserta. La maggior parte degli altri partecipanti ha già lasciato l’isola per tornare a casa. Finalmente vediamo come Zoa ha finito per cercare Judith all’inizio dell’episodio. Uno dei droni di Mayka conduce il gruppo in una parte nascosta dell’isola che sembra un complesso di culto e vengono accolti da molti degli altri partecipanti alla festa. Astrid si fa avanti e li accoglie tutti nell’Eden.

Poi, negli ultimi secondi dell’episodio, una Judith disperata viene vista scappare da Orson, che la raggiunge e la afferra mentre urla.