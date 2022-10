Ricordi quando Ryan Gosling ha chiesto una foto a Millie Bobby Brown e alla sua migliore amica Noah Schnapp?

Ogni volta che vediamo delle celebrità sgorgare l’una dall’altra, ci fa pensare cosa faremmo se ci trovassimo in una situazione del genere? Andremmo fuori di testa e non sapremmo cosa fare o dire, giusto? Ma abbiamo il momento più adorabile per te. Quando Ryan Gosling ha incontrato Millie Bobby Brown al BAFTA Tea Party nel 2017.

Millie è stata fan di molte delle sue celebrità preferite, incluso il famoso rapper Cardi B. Ha anche fatto arrabbiare Brown quando Cardi B non è riuscito a partecipare all’evento. Tuttavia, in questi eventi, amiamo guardare Millie vedere le sue star preferite e interagire con loro. Questa volta al Tea Party nel 2017, lei, insieme a lei Cose più strane co-protagonista, che è anche la sua migliore amica, Noè Grappadevo incontrarmi L’uomo grigio stella e accadde un evento memorabile.

LEGGI ANCHE: Quando Millie Bobby Brown ha voluto ascoltare Cardi B “Make a Sound” e nient’altro

Millie Bobby Brown è stata colpita da Ryan Gosling

Quello strano momento in cui sei davanti alla tua celebrità preferita. E poi parlano di qualcosa a cui sei totalmente disinteressato. Cosa faresti? Ora, il massimo momento saliente importante ecco che il la celebrità stessa ti ha chiesto di fare clic su una foto con lui!

Sì, al BAFTA Tea Party nel 2017, Ryan Gosling ha incontrato questi Cose più strane stelle. Bene, lui ha chiesto loro di avere una foto con lui. Ed entrambi i bambini hanno cliccato sull’immagine con il La La Terra stella. Ora, cosa faresti se la star con cui sei in piedi inizia a parlare di qualcosa di cui non sai nulla?

LEGGI ANCHE: GUARDA: Quando Millie Bobby Brown ha lottato e si è irritata perché non è riuscita a indovinare il gioco da tavolo preferito di Noah Schnapp

Ecco perché non appena Ryan ha iniziato a parlarne jazz, Noah e Millie si sono ricordati che dovevano essere da qualche parte e se ne sono andati. Mentre tutti sono consapevoli del amicizia tra questi due, ecco un’altra prova del loro essere sempre insieme in ogni situazione.

Mentre si parla di solidarieta di questi due migliori amici, lo sapevi che Millie e Noah hanno creato un pacchetto matrimonio? Se nessuno dei due è sposato fino a una certa età, si sposerebbero? Bene, i loro fan li spediscono dall’inizio dello spettacolo. Cosa ne pensi di questi due e della loro amicizia? Spedite anche loro?

Il post Ricordi quando Ryan Gosling ha chiesto una foto a Millie Bobby Brown e alla sua migliore amica Noah Schnapp? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.