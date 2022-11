Ricordi quando la cantante di “I’m Good” Bebe Rexha ha fangirlato su Billie Eilish nel 2019?

Ogni artista è unico nel suo stile, arte, pensiero, visione e tutto il resto. Pertanto, pur essendo nella stessa industria o professione, gli artisti sono diversi. Ad esempio, Billie Eilish e Taylor Swift sono entrambe icone giovanili e appartengono allo stesso settore. Eppure, entrambi sono diversi a modo loro. Mentre parliamo dell’influenza di questi artisti sui fandom, Billie Eilish ha un altro fan dell’industria stessa.

Bebe Rexha, come tutti sapete, è un cantante e cantautore pop americano. Bebe ha anche ricevuto crediti di scrittura di canzoni su di Eminem separare Il mostro. Il cantante ha anche collaborato con Brilla, Selena Gomez, e Nick Jonas e ha scritto canzoni per loro. Questa cantante affermata ha un enorme fandom ma una volta, ha rivelato era una fan di un altro giovane artista. Quel giovane artista non è altro che Billie Eilish.

Bebe Rexha una volta ha fatto una fangirl su Billie Eilish

Bebe Rexha è, come tutti sapete, un’entità consolidata nell’industria musicale. Di recente, la sua canzone, Sto bene (blu)co-creato dal famosissimo DJ Davide Guetta, è di tendenza Hot 100 di Billboard nel Primi 10 canzoni. Questo artista di talento, nell’anno 2019 durante una cerimonia di premiazione, ha fatto clic su un’immagine con il Più felice che mai cantante e lo ha pubblicato sul suo Twitter.

.@BebeRexha condivide una foto con @BillieEilish nel backstage degli #iHeartAwards2019. pic.twitter.com/tARqiiMkoa — Pop Crave (@PopCrave) 15 marzo 2019

Rexha ha sottotitolato l’immagine e ha detto: “Una delle mie nuove artiste preferite in questo momento.” Nel 2019 Premi musicali iHeartRadioCardi B si è assicurata il maggior numero di nomination, mentre Ariana Grande e Ella Mai ha ottenuto i premi più vincenti. Lo erano anche Bebe Rexha e Billie Eilish nominato anche in diverse categorie.

Anche se questi cantanti non hanno vinto i premientrambi hanno dominato il cuore dei loro fan. Inoltre, anche questi due potenti cantanti si sono incontrati alla cerimonia di premiazione.

