Ricorda quando la star di “Il Trono di Spade” Maisie Williams e Millie Bobby Brown si sono unite in un universo alternativo

Il mondo ha sempre amato i crossover. Abbiamo sempre desiderato che le nostre star preferite si incontrassero negli spettacoli o nei franchise cinematografici che abbuffiamo da anni. Rende solo la nostra giornata quando il crossover proviene da uno dei nostri programmi preferiti. E quando si tratta di Cose più strane, funziona tutto bene. Sia esso il Anne con una E (Amybeth McNulty nel ruolo di Vickie) crossover con Cose più strane o Locke e chiave (“Voi ragazzi siete così stupidi”), hanno sempre ricevuto un enorme amore dai fan. Ma hai mai pensato a un crossover OTT? E se ti dicessimo che due stelle dei due più grandi spettacoli dei due più grandi OTT hanno fatto un crossover? Stiamo parlando di Millie Bobby Brown come Eleven from Cose più strane e Maisie Williams come Arya Stark da Game of Thrones.

Ora ti starai chiedendo chi sono queste stelle. Potrebbe essere uno shock perché queste due sono le giovani protagoniste femminili dello spettacolo.

Quando si sono incontrati Millie Bobby Brown e Maisie Williams?

La prima domanda che viene in mente è come diavolo è possibile l’incrocio di questi due spettacoli? Da una parte, Game of Thrones è ambientato nei tempi del 298 dC, e d’altra parte, Cose più strane è la storia dei tempi retrò degli anni ’80. Il primo racconta la storia dell’Europa medievale, mentre l’altro è di una piccola città dell’Indiana, in America, chiamata Hawkins. Allora, come si sono mai imbattuti Eleven e Arya?

Sorprendentemente, i due giovani talenti di questi spettacoli incredibilmente popolari si sono riuniti per una pubblicità. Il crossover tra Millie e Maisie non è avvenuto all’interno dello show, ma questi due hanno avuto l’opportunità di condividere lo schermo per una pubblicità di scarpe. Era l’anno 2017 quando entrambi furono contattati per una pubblicità per Converse. Entrambi facevano parte della campagna “Forever Chuck” del marchio.

Brown ha le linee “mi sento a disagio,” e Williams dice, “c’è un ruolo per tutti”.

Le due ragazze condividono le somiglianze come essere coraggiose e combattere il male nello show. Questo potrebbe essere il motivo per loro di fare lo spot e ritrarre le due forti icone femminili in questo nuovo mondo coraggioso.

