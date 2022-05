Ricky Gervais fa un sottile scherzo “sessista” come ironia nel promo Netflix del suo secondo speciale Standup “SuperNature”

Ci sono solo una manciata di comici che possono giocare con l’umorismo oscuro in modo bello ed efficace come fa Ricky Gervais. E sembra che il comico britannico sia ancora una volta in missione per dimostrare esattamente questo. Dopo l’immenso successo del suo primo speciale Netflix, Ricky Gervais: Umanità, tornerà con un altro speciale questo maggio.

Lo speciale si intitola Ricky Gervais: Supernatura e vedrà il comico parlare delle regole della commedia. Insieme all’annuncio dello speciale comico, è stata condivisa anche una breve clip. Nella clip vediamo Gervais parlare di ironia mentre usa un po’ di sessismo classico per spiegarla al pubblico. Ecco tutto ciò che devi sapere sullo speciale e sulla clip promozionale.

Ricky Gervais e il suo uso del sessismo per elaborare l’ironia

La premessa dello speciale, SuperNatura è fondamentalmente Gervais che cerca di elaborare le regole della commedia per noi. E l’ironia, essendo uno degli strumenti primari per la commedia, è un argomento che tocca. L’unica cosa che insegna sull’ironia è che, quando uno deve essere divertente, dice o istiga cose e il pubblico ride di queste cose perché sa qual è la cosa giusta.

Dice come ci siano così tante comiche donne che sono divertenti. Ma proprio in un momento successivo, invece di prendere i nomi di alcuni suoi contemporanei come Tiffany Haddish, Ali Wongo Kate McKinnon, va a vuoto davanti alla folla. Così usando l’ironia per ottenere una risata dal pubblico.

Lo speciale vedrà Gervais parlare anche di molte altre cose. Parla del suo gatto e di come lo vizia e distrugge il soprannaturale. La star di Office crede che la natura sia abbastanza super. Questo speciale comico uscirà dopo il tour omonimo di Ricky Gervais. Sarebbe davvero interessante vedere ancora una volta Gervais in azione.

È anche noto per Il Ufficio, Extra, L’invenzione della menzognae Lo spettacolo di Ricky Gervais. E, naturalmente, puoi trasmettere in streaming il suo speciale Humanity su Netflix mentre aspetti questo nuovo standup che arriva il 24 maggio 2022.

