“Rick and Morty” parodia il vecchio “Terminator” di Arnold Schwarzenegger, portandolo un po’ troppo lontano per un semplice brindisi

Rick e Morty è una serie di cui i fan non possono smettere di parlare. Ora c’è una nuova parodia! Dal momento che lo spettacolo può essere definito uno spettacolo divertente ma psicologico, lo abbiamo fatto Arnold Schwarzenegger nella foto. Ha una strana ossessione per Terminatore-come la società distopica. Anche il nonno di Morty è un genio come lui e può inventare qualsiasi cosa. Cos’è questo Terminatore parodia di cui parlano tutti?

Rick e Morty hanno fatto una bomba nucleare o un tostapane?

Nell’episodio possiamo vedere quello di Rick prova a preparare il brindisi ideale in “Rick and Morty #12” di Kyle Sparks e Terry. Inoltre, nell’episodio, lo scienziato pazzo con indosso il camice da laboratorio collega inutilmente il tostapane al multiverso. Lo ha fatto per completare un lavoro altrimenti di routine. Tipico Rik, Giusto? In definitiva, Jerry lo trasforma in un potente esplosivo.

Quando gli è stato chiesto come ha inventato questo tostapane, Rick condivide il modo in cui voleva vedere se poteva perfezionare la cosa più noiosa immaginabile. Qui, la serie crea una mossa molto divertente ma intelligente per coinvolgere gli spettatori. Inoltre, voleva fare così male il tostapane; non gli importava del fatto che potesse essere andato storto. Ora, quando diciamo sbagliato, intendiamo che potrebbe essere stata una bomba nucleare.

LEGGI ANCHE: Il nuovo poster della sesta stagione di Rick and Morty apre un varco verso infinite possibilità

In che modo un tostapane è correlato al film Terminator?

Gli spettatori imparano a conoscere la Dimensione in questo episodio e la mettono in relazione terminatore, il film. Era una satira chiara. A causa della fissazione di Rick sulla creazione di toast perfetti, la loro realtà è stata invasa da un mortale tostapane. Questo ricorda di terminatore Skynet. Rick è pericoloso non perché sia ​​un genio del male ma perché vuole perfezionare tutto. Rick è un uomo il cui orgoglio è una delle sue debolezze. Date le sue abilità, questo crea in genere un risultato catastrofico, come questa esplosione di un tostapane e una parodia del Terminatore.

Puoi obiettare che è Rick nichilismo è il motivo per cui si trova in tali situazioni. Tuttavia, vuole dimostrare che si sbaglia. Grazie alla sua conoscenza del multiverso, sa e spesso predica che nulla significa nulla, ma non è in grado di accettarlo. Non vuole davvero pensare che nel multiverso praticamente nulla che qualcuno realizzi conti. Quindi, Rick aspira a creare la fetta di pane tostato ideale o qualsiasi cosa ideale, andando sempre a misure estreme per farlo, come abbiamo visto in più episodi di Rick e Morty.

Guarda questo folle episodio su Netflix!

Il post “Rick and Morty” falsifica il vecchio “Terminator” di Arnold Schwarzenegger, portandolo un po’ troppo lontano per un semplice brindisi è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.