“Rick and Morty” immerge i fan nel progetto “Wormageddon”, ecco come puoi entrare

Recentemente, Rick e Morty e le loro imminenti feste sono stati argomenti caldi per tutti gli abbonati Netflix. La quinta stagione si è conclusa con la distruzione della cittadella con un accenno di Evil Morty che tornava. Sorprendentemente, come se tutto questo non bastasse, network americano Nuoto per adulti rilasciato bombshell back-to-back per tutti Rick e Morty fan, alludendo alla più grande caccia globale possibile sul pianeta Terra.

Nel frattempo, i fan hanno notato una serie di video che sono stati rilasciati nella seconda settimana di agosto. Esso aveva strano Rick e Morty statue collocate in angoli sconosciuti del mondo. Ci si aspetta anche che questo possa essere un vero arco narrativo per lo show e non solo un bluff. Seguendo un nome in codice specifico per l’intera stagione, lo spettacolo ha qualcosa di enorme nel negozio.

In vista della sesta stagione di Rick e Morty, Wormageddon minaccia il pianeta Terra

Di nome Il Wormageddon serie, è descritto come un “esperienza immersiva” per i fan. È un gioco di caccia al tesoro globale di alto livello in cui il i fan devono trovare 14 scene che stabiliscano il collegamento tra la stagione 5 e la stagione 6. Quindi spetta a noi fan colmare gli eventi tra le stagioni. I fan dovranno scoprire il 14 collegamenti di questo tipo che saranno nascosti in 9 diverse località in tutto il mondo.

La caccia sta per iniziare. Non essere in ritardo. pic.twitter.com/NBWI65cmsE — Rick e Morty (@RickandMorty) 22 agosto 2022

Secondo Adult Swim, la serie Wormageddon è descritta come “….Tra la distruzione della Cittadella di Ricks alla fine della quinta stagione e l’inizio della sesta stagione, una nuova minaccia atterra sulla Terra sotto forma di un misterioso verme alieno che mira a conquistare il pianeta.“

I fan hanno già procurato e attivato il primo indizio a Città del Messico entro i primi 5 giorni dalla dichiarazione di caccia. Si aspettano di vedere ancora di più insieme alla nuova stagione che debutterà sul 4 settembre. E non va senza ricompensa per i fan che lo scoprono. Oltre a tutto il divertimento e le avventure, chiunque sarà il primo a trovare ogni scena riceverà un Rick d’oro a grandezza naturale a testa in giù. Il primo fan a trovare la prima scena in assoluto in Messico è stato Brandon Cruz. Non perdere la speranza perché ce ne sono ancora otto in totale da scoprire.

Congratulazioni a Brandon Cruz per aver trovato la prima posizione. Un Rick a testa in giù: otto alla fine. #Wormageddon pic.twitter.com/1ul9kKh5IA — Rick e Morty (@RickandMorty) 22 agosto 2022

Cosa ci si può aspettare di più da questi?

Adult Swim ha rilasciato oggi di nuovo un altro video prima dell’arrivo della sesta stagione. È chiamato Wormageddon: Malibu sbloccando un’altra invasione che i fan potranno scoprire. Tuttavia, Rick sembra indifferente a questo poiché il bizzarro video mostra un mostro verme su un sedile del water. Per quanto esilarante possa sembrare, potrebbe essere un easter egg per una saga inaspettata ed emozionante nella prossima stagione.

Quindi, i fan dello spettacolo si prendono cura di tutto Rick e Morty invasioni del pianeta. Inoltre, non vediamo l’ora di vedere quanto sarà folle la stagione 6 e l’arco relazionale del duo poiché Rick conosce il retroscena di Morty. La curva centrale finita è stata lasciata in uno stato vulnerabile e siamo abbastanza sicuri che ci saranno conseguenze per questo.

Tutti questi presupposti ed eccitazione saranno nell’aria? Cosa ne pensi della prossima stagione? Hai trovato una scena del genere nel mondo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

