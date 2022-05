“[Richard Nixon] Non mi piacevano le donne rumorose”, rivela il documentario Netflix “The Martha Mitchell Effect” e Martha ha sempre detto un boccone

Immagina una donna che non ha paura di niente e di nessuno. Una donna schietta, senza paura, forte e sicura di sé. Una donna che dice sempre la sua opinione e non si riserva nulla. Ora, immagina che quella donna sia di rango e viva nell’America dei primi anni del 1900. L’America allora era assetata di potere e stava rapidamente progredendo. Il governo americano stava lavorando diplomaticamente e rapidamente per compiere progressi in ogni campo possibile.

Sebbene le donne fossero un po’ più progressiste e liberate rispetto ai tempi precedenti, gli uomini non approvavano ancora che le donne fossero impegnate politicamente e pubblicamente. Netflix ha fatto luce su una di queste donne che era un teatro per l’intero governo americano dell’epoca: Martha Mitchell attraverso il suo ultimo documentario.

Qual è l’effetto Martha Mitchell?

L’effetto Martha Mitchell è un documentario su Martha Mitchell, che era una grande minaccia per le cospirazioni del governo degli Stati Uniti di allora. Era la moglie dell’allora procuratore generale (sotto il presidente Nixon) John N. Mitchell, coinvolto nello scandalo Watergate.

Martha sapeva che stava succedendo qualcosa alla Casa Bianca e quindi ha iniziato a fare domande e parlarne pubblicamente. Le sue domande e le sue apparizioni pubbliche hanno minacciato l’ufficio di Nixon.

Alla fine, i colpevoli hanno cercato di chiudere la bocca di Martha con azioni storte e hanno dichiarato che Martha era mentalmente instabile. In un’intervista con David Frost nel 1974, parla dello scandalo e ancora non riusciva a credere a quello che le era successo.

Martha è diventata la voce dell’America silenziosa

Dal momento che Martha Mitchell apparteneva a uno status di rango più alto, la gente ascoltava qualunque cosa dicesse, specialmente sul governo Nixon. Molti giornalisti l’hanno intervistata e l’hanno amata perché per loro era la più forte fonte di informazioni.

“Ma io dico quello che voglio.” – Marta Mitchell

Questa affermazione della signora stessa spiega il suo essere rumoroso. E Richard Nixon non apprezzava le donne chiassose.

Era una donna di opinioni e la sua capacità di dire la verità ipnotizzava il popolo americano. Presto iniziarono le indagini e la verità iniziò a svelarsi. I cittadini americani hanno protestato e alla fine, per ordine della legge, Richard Nixon è diventato il primo presidente degli Stati Uniti ad aver rassegnato le dimissioni dall’incarico.

Sorprendentemente, l’intero incidente di Martha ha attirato anche studi psicologici. Questo caso è diventato un caso di studio e hanno sviluppato anche teorie.

Con una donna illustre come soggetto, certo, L’effetto Martha Mitchell vale la pena guardare. L’hai già trasmesso in streaming?

Leggi anche: “Giura di essere stato fatto da morire.”: Ryan Reynolds ricorda di aver stretto amicizia con Jason Bateman quando è atterrato a Los Angeles

Il post”[Richard Nixon] Non mi piacevano le donne rumorose”, rivela il documentario Netflix “The Martha Mitchell Effect” e Martha Always Said a Mouthful è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.