Riavvio di Netflix “Spy Kids”: tutto ciò che sappiamo finora

Dopo il successo di Possiamo essere eroiNetflix sta collaborando ancora una volta con Robert Rodriguez, ma questa volta per riavviare il preferito dai fan Bambini spia franchising. Anche se non ufficialmente nominato, il nuovo film dovrebbe essere chiamato Spy Kids: Armageddon e si concentrerà su una nuova famiglia di spie. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo film.

Roberto Rodriguez scriverà, produrrà e dirigerà di nuovo il film, proprio come i primi quattro Bambini spia rate.

Rodriguez ha recentemente fatto quanto sopra Possiamo essere eroi film per Netflix ed episodi per il Guerre stellari serie Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fett.

Possiamo essere eroi è ambientato nell’universo di Spy Kids e funge da sequel del film del 2005 Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D. Detto film è diventato uno dei film per bambini di maggior successo nella storia di Netflix, visto da 53 milioni di famiglie durante le prime quattro settimane del servizio.

Il nuovo film sarà realizzato in collaborazione con Skydance Media e Bambini spia proprietario dei diritti Spyglass Media, che un anno fa ha firmato un accordo con Rodriguez per lavorare sulla riqualificazione della proprietà.

Spy Kids: Armageddonsebbene all’epoca senza il suo titolo, fu originariamente annunciato il 30 marzo 2022.

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger produrranno per Skydance, che supervisionerà lo sviluppo e la produzione. Anche Elizabeth Avellan e Racer Max produrranno. Gary Barber e Peter Oillataguerre di Spyglass saranno i produttori esecutivi.

Qual è la trama? Spy Kids: Armageddon?

I dettagli della trama del film sono molto scarsi, ma abbiamo comunque un piccolo logline:

“Un rilancio di un classico franchise familiare che ruoterà attorno alle attività di una famiglia multiculturale. Tony e Patty devono usare tutte le loro abilità di gioco per salvare i loro genitori spia che sono stati rapiti da un uomo malvagio.

Netflix ha anche fornito un’altra sinossi per il prossimo riavvio:

“Quando i figli dei più grandi agenti segreti del mondo aiutano inconsapevolmente un potente sviluppatore di giochi a liberare un virus informatico che gli dà il controllo di tutta la tecnologia, devono diventare essi stessi delle spie per salvare i loro genitori e il mondo”.

Due ragazzini spia che hanno rapito i loro genitori ricordano sicuramente l’impostazione del primo Bambini spia film con Tony e Patty come i nuovi Juni e Carmen.

Non è chiaro in questo momento se Spy Kids: Armageddon è un riavvio totale completo o un riavvio graduale.

Nel caso del primo, questo sarebbe come Il bambino del karate con Jackie Chan e Jaden Smith, che si trova in un universo completamente separato dall’originale Karate Kid film e Cobra Kai. Quindi nessun personaggio da Il bambino del karate potrà mai apparire Cobra Kai.

Ma se questo è solo un soft reboot ambientato nello stesso universo dei film originali, c’è davvero una possibilità che appaia il cast originale. Forse Juni e Carmen più grandi possono persino diventare una sorta di figura di mentore per i nuovi ragazzi, come spesso accade con i personaggi legacy. A nostro avviso, il personaggio più probabile che riappaia sarebbe Danny Trejo nei panni di Machete con i suoi fantastici gadget spia.

Chi è coinvolto Spy Kids: Armageddon?

Finora sono arrivate due ondate di annunci di casting per il nuovo film Netflix Spy Kids.

Il primo lotto di annunci è arrivato a giugno 2022 con Gina Rodriguez (Giovanna la Vergine, OLLIE PERSO), Zaccaria Levi (Shazam!, Mandrino), Everly Carganilla (Sì giorno), e Connor Esteson aggiunto al cast.

Nel luglio 2022, è stato annunciato che Billy Magnussen avrebbe recitato.

DJ Cotrona (GI Joe: rappresaglia) dovrebbe anche essere coinvolto nel film, così com’è Neal Kodinsky (1883), che interpreterà il cattivo Vargos.

Qual è lo stato di produzione di Spy Kids: Armageddon?

di Netflix Spy Kids: Armageddon è ora in fase di sviluppo con non molti ulteriori dettagli

Secondo quanto riferito, le riprese sono iniziate a metà giugno 2022 con le riprese che si sono svolte ad Austin, in Texas.

Il 31 agosto, Robert Rodriguez è andato su Instagram per condividere che avevano terminato il nuovo film.

Nel post, il regista e sceneggiatore del film ha dichiarato:

“Ho appena concluso un nuovo SPYkids per @Netflix, lavorando con mio figlio Racer Max! La prima foto è dal set di SPYkids 2 nel 2002. Non è cambiato molto, solo che ora è co-sceneggiatore, co-produttore e un po’ più pesante”.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Spy Kids: Armageddon?

Netflix non ha annunciato una data di uscita per Spy Kids: Armageddon, ma considerando la sua prima fase di sviluppo, sarebbe logico che il film non uscisse per un po’. Forse la seconda metà del 2023.

Ti faremo sapere non appena avremo ulteriori dettagli: guarda questo spazio!