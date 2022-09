Revenge star Rish Shah età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Sicuro di dire che adolescenti e giovani adulti si aspettano uno dei migliori fine settimana su Netflix che hanno avuto tutto l’anno perché Fai vendettacon Camila Mendes e Maya Hawke, uscirà non troppo indietro rispetto alla premiere della serie Crepacuore alto.

Mentre entrambi i titoli Netflix percorreranno gli alti e bassi che derivano dall’essere un adolescente al liceo, solo una di queste uscite ha come protagonista il fantastico attore britannico Rish Shah, alias la persona di cui diventerai sicuramente un grande fan una volta che ne saprai di più di.

Come sempre, siamo qui per darvi uno scoop su chi Rish, che interpreta il ruolo di Russ in Fai vendetta, è. Dai un’occhiata qui sotto!

Età Rish Shah

Rish Shah è nato il 18 dicembre 1995 nel Regno Unito, il che rende questo britannico di 26 anni e un Sagittario.

Altezza Rish Shah

L’altezza ufficiale di Rish non è attualmente nota. Tuttavia, secondo più fonti, l’attore si trova tra 5 piedi-9 pollici e 5 piedi-11 pollici.

Per quanto riguarda il colore dei suoi capelli, sfortunatamente, il suo colore naturale non è blu come quello del suo personaggio. Invece, è nato con i capelli castano scuro e gli occhi castano scuro in tinta. Con quanto sta bene con i capelli blu, potrebbe cambiare idea, però. (Dita incrociate!)

Rish Shah Instagram

L’Instagram di Rish ha un’atmosfera piuttosto piacevole, in quanto ha molte immagini che catturano chi è come persona. I suoi post tendono ad avere un’atmosfera sgangherata e, in qualche modo, riescono a farti sentire come se fossi proprio lì accanto a lui, quindi è lecito ritenere che Rish sia un ragazzo che può sembrare misterioso ma in realtà è super gentile e persona di facile intesa.

Se vuoi saperne di più su chi è Rish e cosa sta facendo in questi giorni, non dimenticare di dargli un seguito sul suo Instagram.

Ruoli di Rish Shah

Sebbene sia ancora abbastanza nuovo nell’industria dell’intrattenimento, Fai vendetta non è il suo primo rodeo. Esatto, questo attore è ovunque ed è giunto il momento che tu sappia dove trovarlo.

Ecco tutti i ruoli di Rish Shah finora:

Scherzo (2017) come Asif

Anni e anni (2019) come Ahmed

Medici (2019) come Rajdeep Mishra

Il lungo addio (2020) come Karim

Vittima (2020) come Virat Dewala

Fattoria Emmerdale (2020) come Kirin Kotecha

A tutti i ragazzi: sempre e per sempre (2021) come Ravi

Dolci e spezie dell’India (2021) come Varun Dutta

Signora Marvel (2022) come Kamran

Siamo obbligati a vedere Rish Shah in molti altri spettacoli e film lungo la strada. Fino ad allora, assicurati di mostrargli tutto il tuo supporto trasmettendo in streaming il suo ultimo progetto, Fai vendettasu Netflix questo venerdì.