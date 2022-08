Resident Evil è stato cancellato da Netflix ed ecco il probabile colpevole

La storia dell’adattamento dei videogiochi a film e programmi TV è travagliata.

Molti degli sforzi si sono rivelati divisivi e il franchise di Resident Evil non è stato certamente al sicuro dalle critiche.

Alcuni dei giochi sono tra i più iconici e amati mai realizzati, quindi il pubblico era incuriosito ma scettico quando è stato annunciato che Andrew Dabb avrebbe portato uno spettacolo su Netflix.

L’horror d’azione americano di otto episodi è stato presentato in anteprima a luglio e ha utilizzato i giochi come retroscena mentre introduceva nuovi personaggi e altre deviazioni.

Tuttavia, coloro che si sono divertiti saranno delusi nell’apprendere che Netflix ha cancellato Resident Evil.

Resident Evil cancellato da Netflix

Deadline ha riportato la notizia della cancellazione venerdì 26 agosto 2022.

Sebbene Netflix non abbia ancora offerto una dichiarazione sul motivo del rinnovo, è probabilmente dovuto a una performance relativamente deludente e Deadline osserva che la serie ha debuttato al numero 2 con 72,7 milioni di ore visualizzate.

Anche se questo non rende affatto lo spettacolo un fallimento, vale la pena ricordare che la serie ha lasciato completamente la categoria Netflix Top 10 nella sua terza settimana.

Progetti ambiziosi come Resident Evil sono costosi da produrre, quindi comprensibilmente si basano su una buona performance per ottenere il via libera per le prossime stagioni. Tenendo conto di ciò, è probabile che il pubblico non abbia dato allo streamer fiducia per andare avanti con gli episodi futuri.

Non solo, ma il 55% dei critici di Rotten Tomatoes e il 27% del pubblico suggeriscono che ci sarebbero stati molti spettatori che hanno guardato la prima stagione ma non si sono divertiti abbastanza per guardarne altri in caso di rinnovo.

Il pubblico reagisce su Twitter

Diversi spettatori si sono già presi il tempo di reagire all’annuncio su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La cancellazione di #ResidentEvil sembra una vittoria per alcuni fan… ma perdiamo solo un universo più esteso. Come con #Halo, è incredibilmente difficile placare i fan dei videogiochi. Quando accadono cose del genere, si verificano anche meno tentativi di farlo bene. https://t.co/529vQmOut0 — LS (@pagesbyL) 27 agosto 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Le persone possono dire che è positivo che Netflix abbia cancellato Resident Evil LETTERAMENTE zitto ad alcuni di noi è piaciuto molto e questa notizia è devastante — Ashe | bIm✊🏽✊🏾✊🏿 |🍍🌊🌴 (@Ashesfordayz) 26 agosto 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro In realtà sono davvero triste che #ResidentEvil su #Netflix sia stato cancellato… 😔 Mi sono divertito immensamente. — Tanweer Dar (Tan) (@Tanweer_Dar) 27 agosto 2022

“La prima stagione è Resident Evil 101”

Lo showrunner della serie ha recentemente parlato con Bloody Disgusting delle sue speranze per il futuro:

“Le ragazze Wesker hanno iniziato a svelare questo mistero. Ma come sanno i fan dei giochi, quel mistero diventa davvero pazzesco in fretta. Quella che chiamo la prima stagione è Resident Evil 101. Ci sono alcuni zombi e alcuni mostri, ma non siamo ancora interessati a Uroboros, mostri vegetali o territori di vampiri giganti, ma ci arriveremo.

Ha aggiunto: “L’idea è che man mano che avanziamo, più elementi dei giochi, entrambe le creature e alcuni personaggi legacy inizieranno a essere incorporati”.

Tuttavia, questo era prima dell’annuncio della cancellazione, quindi questa è semplicemente una presa in giro di ciò che potrebbe essere stato.

