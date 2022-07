Resident Evil di Netflix è un momento mostruoso, ancorato a un cast eccezionale

Il nuovo Netflix Cattivo ospite la serie uscirà domani, finalmente. È il primo spettacolo dal vivo all’interno del franchise e considerando quanto sia essenzialmente polarizzante tutto Cattivo ospite film e spettacoli sono stati, mi aspetto un attento esame da parte dei fan irriducibili dei videogiochi.

Ma devo dire che, anche se ho giocato solo casualmente, ho adorato questo spettacolo. È una delle mie nuove serie Netflix preferite dell’anno. Dal design della creatura (che è letteralmente identico al gioco per molti aspetti) alle caratterizzazioni e al valore di produzione, Cattivo ospite è chiaramente un lavoro d’amore. La prima stagione è piena di easter egg e riferimenti ai giochi e persino ai film. Ho adorato anche il film e non mi sento male per questo, ma questo spettacolo potrebbe essere il miglior adattamento di sempre.

Non c’è mai stato un momento mentre guardavo la prima stagione in cui ero annoiato e sono rimasto estasiato dalle esibizioni su tutta la linea. Dalla seria e stratificata interpretazione di Ella Basinka nei panni dell’adulta Jade Wesker nel 2036 alla sottilmente minacciosa e minacciosa interpretazione di Lance Reddick di Albert Wesker e Paola Núñez nei panni dell’antagonista chiave Evelyn Marcus, mi sono innamorato dello spettacolo sin dal primo fotogramma.

Cattivo ospite è diviso in due linee temporali, una ambientata nel 2022, tre mesi prima dell’epidemia che innesca “la fine” e 14 anni dopo, nel 2036. Iniziamo incontrando Albert e le sue due figlie, la mezza gemella Jade e Billie Wesker. Alle giovani attrici viene affidato molto del peso emotivo dello spettacolo e lo fanno con un’astuzia oltre i loro anni. Ho adorato guardare Tamara Smart e Siena Agudong giocare l’una contro l’altra e Agudong, in particolare, ha molte sequenze impegnative che gestisce con eccellenza.

La sequenza temporale del 2036 ha più dell’orrore convenzionale, del sangue e della follia delle creature che ci si aspetta dal franchise. E onestamente, sono rimasto sorpreso da quanto fosse bello il CGI nel complesso. Ci sono diversi mostri che i fan dei giochi riconosceranno immediatamente. Ma la sequenza temporale del 2022 sembra il vero cuore della serie mentre vediamo com’era la vita a New Raccoon City prima dell’inizio dell’epidemia.

È divertente vedere com’era l’Umbrella in quest’epoca prima che tutto andasse all’inferno in un cestino. È anche particolarmente opportuno vedere questo malvagio mondo aziendale mettere i propri profitti al di sopra del benessere delle persone. Avendo appena giocato I mondi esterni e BioshockSono davvero coinvolto nell’esplorazione del lato oscuro del capitalismo in questo momento e mentre Cattivo ospite non esplora questi temi con il tipo di sfumatura e profondità che avrei potuto gradire, è ancora presente.

Penso che ci siano aspetti dello spettacolo che le persone potrebbero trovare frustranti in questo Cattivo ospite fa una sorta di estrazione da molte cose diverse Cattivo ospite tradizione e lancialo contro il muro per vedere cosa si attacca. Penso che la sequenza temporale del 2036 morda più di quanto possa masticare per alcuni aspetti poiché ci sono più fazioni introdotte nei primi episodi che non vengono mai più discusse o sentite di nuovo. In un certo senso, la trama di Jade adulta diventa ripetitiva rapidamente, ma anche così, ero sempre sul bordo del mio posto e si uniforma nella seconda metà della stagione mentre lo spettacolo inaugura un altro livello della storia e della caratterizzazione di Jade.

Ci sono momenti di pura cecità in cui Jade può brandire una motosega e massacrare zombi o sequenze di inseguimenti tese come una sequenza davvero straordinaria che coinvolge Lickers nel terzo episodio dello show che inchioda abilmente le vibrazioni dei giochi.

Mi sono divertito così tanto a guardare questo spettacolo e mi sono davvero innamorato di tutti i personaggi, in particolare Jade Wesker. Non capita spesso di finire uno spettacolo e pensare “ok, sono pronto a rivederlo ora”, ma mi sono sentito così con Cattivo ospite e ci sono ricompense per averlo rivisto poiché diversi aspetti di entrambe le linee temporali prefigurano cose che saranno rivelate più avanti nella stagione.

Entro la fine dell’episodio 8, rimarrai con molte domande senza risposta. Un’altra cosa di cui sono diventato un po’ frustrato su Netflix è che alcuni di questi programmi non stanno risolvendo i loro archi stagionali entro la fine. Ho avuto questo problema con Prima uccisione anche. Sembra più un finale di mezza stagione che un finale di stagione, il che può essere frustrante quando sai che le possibilità di rinnovo sono così difficili da prevedere su Netflix al giorno d’oggi.

Incrocio le dita per la seconda stagione, però, perché c’è così tanto incredibile assetto entro la fine della stagione che non vedo l’ora di vedere cosa accadrà dopo. Non aspettarti una soluzione qui, ma puoi anticipare ampie prese in giro per quella che potrebbe diventare un’eccellente nuova aggiunta alla tariffa di genere di Netflix.

Vale la pena guardare la serie Netflix di Resident Evil?

Vale assolutamente la pena guardare! In definitiva, Cattivo ospite è un divertimento incredibile, non c’è altro modo per dirlo a parte questo. Non paragonarlo troppo ai giochi, perché è una cosa a sé stante e mentre prende in prestito dalla tradizione, introduce anche molti elementi e personaggi originali.

E sì, forse se ci pensi troppo ad analizzare eccessivamente alcuni aspetti dello show, troverai alcuni buchi nella trama e una scrittura poco elegante, ma nel complesso penso che i fan saranno piacevolmente sorpresi da tutto Cattivo ospite ha da offrire. Anche se è decisamente diverso nella storia dai giochi (che è una buona cosa secondo me, perché continuare a raccontare la stessa storia più e più volte?) non dimentica mai le sue radici narrative.

Ci sono un sacco di zombi, creature, sequenze d’azione, horror e tutto è ancorato a un cast a tutto tondo che offre costantemente prestazioni di prim’ordine su tutta la linea dall’inizio alla fine. Dai una possibilità allo spettacolo! Anche se non ti è familiare Cattivo ospitelo spettacolo è molto accessibile.

Ora scusami mentre vado a rivederlo per la terza volta.

Cattivo ospite debutterà su Netflix domani, 14 luglio.