Resident Evil, DB Cooper e altri

Buon fine settimana! Diamo un’occhiata ad alcuni fantastici programmi Netflix per rendere il fine settimana ancora migliore. Se non l’hai ancora visto, Cose più strane la stagione 4 è assolutamente da guardare e la terza stagione di L’Accademia degli Ombrelli è stato anche abbastanza popolare. Di seguito è riportato un elenco di programmi consigliati che vorresti dare un’occhiata mentre ti godi dei meritati tempi di inattività.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix include Cose più strane e L’Accademia degli Ombrelli, così come Da solo, The Flash, Boo, Cagna e altro ancora. Le serie appena rilasciate questa settimana includono Team Zenko Go, Hurts Like Hell, Sintonia, Alba, Backstreet Rookie, Farzar, e Forgiato nel fuoco.

Luglio 2022 ha già visto molte nuove uscite, inclusi alcuni film più vecchi, tra cui Sette, I Am Legend, Insidious, I vampiri di John Carpenter, Le ragazze cattive, Il cavaliere oscuro – Il risveglio, e Wyatt Earp. Consulta l’elenco completo delle versioni di luglio.

I migliori nuovi programmi Netflix del 15 luglio 2022

Dai un’occhiata a cinque dei migliori programmi Netflix da guardare questo fine settimana, iniziando di seguito con la nuova serie horror live-action Cattivo ospite.

Cattivo ospite

Cattivo ospite è un videogioco horror che ha dato vita a un franchise che include diversi film, la serie animata Oscurità infinita e ora una serie creata per Netflix. Questa serie è ambientata nel suo universo ma si basa e utilizza il gioco come storia passata.

Ambientata nel 2036, la serie segue due linee temporali. Uno è quando i fratelli Jade e Billie Wesker vivono a New Raccoon City con il padre e scoprono i suoi oscuri segreti così come quelli di The Umbrella Corporation. La seconda linea temporale trova Jade 14 anni nel futuro mentre cerca di sopravvivere alla fine del mondo.

La serie è interpretata da Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Núñez e Lance Reddick, e la prima stagione è composta da otto episodi tutti disponibili per lo streaming.

DB Cooper Dove sei

La serie limitata DB Cooper Dove sei è suddiviso in quattro parti che raccontano gli eventi di Cooper e il mistero che circonda la sua rapina.

DB Cooper è il nome dato a un uomo non identificato che, nel 1971, dirottò un Boeing 727 in volo da Portland, Oregon, a Seattle, Washington. Ha chiesto un riscatto di $ 200.000, che ora sarebbe equivalente a oltre $ 1,4 milioni, ha chiesto di essere trasportato in aereo a Città del Messico e si è paracadutato sopra Washington sudoccidentale, per non essere mai più visto. Questo rimane l’unico caso irrisolto di pirateria aerea nella storia dell’aviazione commerciale.

Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago

Jack Black è tornato come il Kung Fu Panda preferito da tutti, Po, nel nuovo Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago serie. Questa serie segue gli eventi di Leggende di meraviglia e Le zampe del destino.

Questa volta, Po si ritrova in un’avventura per riabilitare il suo nome, che gli richiederà di collaborare con un cavaliere inglese senza fronzoli, Sir Luthera (Rita Ora). La coppia deve trovare le quattro armi elementali che hanno distrutto il mondo molto tempo fa. Nel cast anche Chris Greene, Dela Saba, James Hong, Ed Weeks e Amy Hill.

Come cambiare idea

Le docuserie Come cambiare idea è basato su un romanzo di Michael Pollan che si tuffa sulle droghe psichedeliche LSD, psilocibina, MDMA e mescalina e sui loro usi nella terapia psichedelica.

La serie è composta da quattro parti e Pollan funge da guida durante la serie. Diretto da Alison Ellwood, candidata agli Emmy, che ha detto a Deadline le informazioni condivise: “Ero entusiasta di aiutare a portare sullo schermo il libro di Michael Pollan. È così importante: una rivelazione su come alcuni allucinogeni, una volta diffamati, possono portare alla consapevolezza. La nuova scienza mostra che questi farmaci possono salvare vite e cambiare le nostre menti, aiutandoci a vivere vite migliori”.

Il trailer mostra cosa aspettarsi dalla serie.

Big Timber stagione 2

La seconda stagione del reality Grande legname è ora disponibile su Netflix. Questa serie segue un’attività di legname sull’isola di Vancouver che è andata in onda originariamente sul Canadian History Channel.

La seconda stagione vedrà Kevin Wenstob, sua moglie Sarah Fleming, i loro figli e l’equipaggio mentre gestiscono le loro operazioni di disboscamento e segheria. In questa stagione, due blocchi stradali ostacolano i progressi dell’equipaggio. Uno, le licenze sono scadute per il reclamo più vecchio e due, il lavoro deve essere interrotto sul nuovo reclamo poiché sono stati trovati alcuni alberi “eredità”, che il governo canadese protegge.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!