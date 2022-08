‘Resident Evil’ cancellato da Netflix; Non tornerà per la stagione 2

Cattivo ospite ora è stato ufficialmente cancellato da Netflix dopo una sola stagione. Perché lo spettacolo è stato cancellato? I suoi punteggi delle recensioni, le statistiche di visualizzazione e il costo di produzione hanno portato tutti al suo destino prevedibile.

Cattivo ospite è la serie Netflix Original ora rilasciata, basata sull’omonimo gioco Capcom e creata da Andrew Dabb. La serie è prodotta da Constantin Film e Moonlighting Films, gli stessi produttori dietro a tutto Cattivo ospite film. È solo uno dei tanti adattamenti di videogiochi su cui Netflix sta attualmente lavorando.

Nell’anno 2022, Albert Wesker si stabilisce a New Raccoon City con le sue figlie Jade e Billie. Tuttavia, anni dopo, viene rivelato che il mondo ha ceduto al virus t, in cui si aggirano mostri e zombi mutati, lasciando Jade Wesker a cercare nel mondo per trovare una cura per salvare gli ultimi resti dell’umanità.

Netflix ha rinnovato Cattivo ospite per una seconda stagione?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Annullato (Ultimo aggiornamento: 27/08/2022)La nostra previsione di rinnovo: A rischio cancellazione.

Alla fine di agosto, poco più di un mese e mezzo dopo l’uscita, Nellie Andreeva di Deadline ha annunciato per conto di Netflix che lo spettacolo era stato cancellato.

Data la popolarità del franchise, ci sarebbero sempre stati molti occhi sullo show, il che lo garantiva Cattivo ospite sarà visto in molte delle prime dieci liste in tutto il mondo. Tuttavia, solo perché molte persone hanno iniziato a guardare non significa che sarebbero arrivati ​​alla fine.

Il primo fine settimana è stato molto promettente Cattivo ospite, segnando 72 milioni di ore nei primi tre giorni di servizio. Nella settimana 2 (la sua prima settimana intera), ha mantenuto il posto numero 2 della settimana con 73 milioni.

La settimana 3 è dove le cose iniziano a diventare un po’ cupe e perché stiamo dicendo che Resident Evil è ora a rischio. Ha visto un calo del 63% delle ore di visualizzazione a livello globale.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 10 luglio 2022 al 17 luglio 2022 72.670.000 2 Dal 17 luglio 2022 al 24 luglio 2022 73.260.000 (+1%) 3 2 Dal 24 luglio 2022 al 31 luglio 2022 27.470.000 (-63%) 5 3

Se confrontiamo i suoi numeri orari con altri spettacoli, come Archivio 81 e Bebop cowboyche sono stati cancellati rapidamente, hanno visto anche grandi cali nelle settimane 2-3. Prima uccisione è ancora in attesa di rinnovo. L’unica cosa che mette da parte Resident Evil è che il primo fine settimana è stato oltre il doppio del lancio.

I primi 10 grezzi dimostrano magnificamente l’improvviso calo di interesse e spettatori.

Grazie a FlixPatrol, sappiamo che lo spettacolo ha davvero avuto un ottimo primo fine settimana, ma la sua capacità di resistenza non è durata a lungo. Entro il 13 agosto (un mese dopo l’uscita) lo spettacolo non figurava più tra i primi 10 in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, lo spettacolo è rimasto nella top 10 televisiva solo per 21 giorni prima di partire.

E la domanda? TelevisionStats.com suggerisce che lo spettacolo ha raggiunto il picco di essere il terzo programma televisivo più popolare al mondo utilizzando le statistiche di Google Trends, Wikipedia, Twitter, IMDb e altro. Al momento della cancellazione, lo spettacolo è il 263° titolo più popolare al mondo.

La nostra teoria (stiamo aspettando una risposta da altre società di analisi dei dati su questo) è che il tasso di partenza per Cattivo ospite era molto alto ma il tasso di completamento era troppo basso. Ciò significava che lo spettacolo non aveva un buon ROI e quindi era troppo costoso per giustificare una seconda stagione.

Per ulteriori informazioni su come Netflix decide di rinnovare o annullare gli spettacoli, consulta la nostra guida sui rinnovi qui.

Come si comporta Resident Evil con le recensioni?

Le recensioni sia della critica che del pubblico non sono state particolarmente gentili.

Mentre le recensioni della critica sono state alla fine divise (ha un 53% su RottenTomatoes), il pubblico finora è stato piuttosto esplicito riguardo alla loro antipatia per la serie.

Ad agosto, la serie ha attualmente solo un 3,9/10 su IMDb (questo è in aumento rispetto a 3,4 nel fine settimana di rilascio) e un 26% su RottenTomatoes.

Per il contesto, Netflix ha giustamente o erroneamente sviluppato una reputazione per l’adattamento di anime o videogiochi e per aver reso il materiale originale un’ingiustizia.

Molte delle recensioni dei fan sembrano citarlo nelle loro recensioni. Una recensione di IMDb, ad esempio, è intitolata “Questo NON è “Resident Evil”!” aggiungendo:

“Quando i diritti per realizzare questo tipo di spettacoli vengono venduti o prestati, dovrebbero esserci alcune regole di base. Netflix ha danneggiato così tanti franchise realizzando materiale scadente che non è affatto divertente, davvero. Non ti annoierò, ci sono elenchi di tutti i film e gli spettacoli che Netflix e altri servizi di streaming hanno completamente distrutto”.

Da cosa ci saremmo aspettati Cattivo ospite stagione 2

Tiranno che corre rampante

Il crollo della civiltà è stato ampiamente accennato per tutta la stagione come causato da Joy, la pillola miracolosa su cui Albert Wesker aveva lavorato per la Umbrella. Tuttavia, sembra che ciò che potrebbe aver causato lo scoppio iniziale a New Raccoon City sia il Tyrant fuggito.

Una delle armi biologiche più potenti create da Umbrella, i Tiranni sono una forza della natura e praticamente impossibili da distruggere con i metodi convenzionali. Con un Tyrant che vaga per le strade di New Raccoon City e Città del Capo a solo un’ora di distanza, non è difficile vedere come un’infezione possa diffondersi rapidamente.

Potremmo vedere Jade, Billie e zio Bert tentare la fuga dal Sud Africa mentre il virus infuria intorno a loro.

Ada Wong

Prima di lasciare il laboratorio Albert diede a Jade un pezzo di carta con l’indirizzo di Ada Wong. Ex dipendente dell’originale Albert Wesker, sarà interessante conoscere qual è il rapporto tra Ada e il clonato Albert.

Un maestro del combattimento corpo a corpo e usando armi leggere, Ada potrebbe insegnare a Jade come combattere.

Giada contro Billie

Basti dire che Jade e Billie sono attualmente la coppia di fratelli più disfunzionali del pianeta. Ma con Billie che rapisce sua nipote Bea, Jade non si fermerà davanti a nulla per riportare sua figlia a casa.

C’è anche la domanda su quali abilità possieda Bea, poiché ha mostrato un certo livello di controllo sul coccodrillo gigante. Non è chiaro se Bea possa controllare qualcuno degli zeri, ma puoi scommettere che Billie cercherà sicuramente di sperimentare con il sangue di Bea.

Dov’è il vero Albert Wesker?

Poiché la serie è vagamente legata alla storia dei videogiochi, dagli eventi del 2022, l’originale Albert Wesker avrebbe dovuto essere distrutto da Chris Redfield in un vulcano africano. Ma niente è mai semplice per un individuo come Wesker, che è un esperto di sfuggire alla morte certa.

Per quanto riguarda il cast, ecco chi ci saremmo aspettati fosse tornato:

Ruolo Membro del cast Jade Wesker Ella Balinska Young Jade Wesker Tamara Smart Billie Wesker Adeline Rudolph Young Billie Esker Siena Agudong Albert Wesker Lance Reddick Evelyn Marcus Paola Nuñez

Ti sarebbe piaciuto vedere una seconda stagione di Cattivo ospite su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!