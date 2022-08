Report Top 10 di Netflix: “The Sandman”, “The Grey Man” e “High Heat”

L’uomo di sabbia tiene bene nella settimana 3, L’uomo grigio termina la sua corsa di 28 giorni e Calore elevato potrebbe essere un successo a combustione lenta. Tutte le grandi storie della top 10 di Netflix. Ecco il tuo top 10 report per la settimana dal 15 agosto al 21 agosto 2022.

Netflix aggiorna settimanalmente la sua pagina delle prime 10 statistiche con 40 nuove cifre orarie dei migliori film e programmi degli ultimi 7 giorni. Se desideri sfogliare facilmente i primi 10 dati orari, visita il nostro strumento.

Nota: in questo rapporto sulle ore di visualizzazione di Netflix dall’8 al 14 agosto, utilizzeremo “Complete Viewings Equivalent” o CVE, espresso in milioni. Ciò significa che dividiamo le ore di visualizzazione annunciate da Netflix per la durata di film o serie. Consente confronti migliori tra film e serie, ma non è nemmeno una metrica del pubblico. È il numero minimo di visualizzazioni se sono state tutte complete dal primo secondo all’ultimo del film o della stagione.

1. Il rinnovo del L’uomo di sabbia potrebbe essere ancora in sospeso, ma la sua evoluzione su Netflix è molto promettente.

Neil Gaiman ha twittato su come un rinnovo per The Sandman non fosse ancora in vista e la serie doveva funzionare incredibilmente bene. Tre settimane dopo la sua uscita, come stanno andando le cose?

Se diamo un’occhiata più da vicino all’evoluzione di CVE (in milioni) per la serie e se li confrontiamo con altre serie inglesi di stagioni da matricola pubblicate negli ultimi mesi, regge il confronto.

Nota: il numero CVE per la terza settimana di The Sandman include il runtime dell’episodio bonus pubblicato su Netflix lo scorso venerdì.

L’uomo di sabbia è sulla buona strada per essere la nuova serie inglese più vista (escluse le serie limitate che non devono preoccuparsi dei rinnovi) degli ultimi dodici mesi dopo le prime quattro settimane, ma sarà sufficiente?

Lo spettacolo sembra costoso ed è prodotto dalla Warner Bros Television, quindi potrebbe essere necessario aspettare un po’ di più per conoscere una decisione di Netflix.

2. L’uomo grigio termina la sua prima corsa di 28 giorni al 4° (o 6°!?)

253 milioni di ore in 28 giorni, questo è il numero magico per L’uomo grigio.

Questo numero consente al film di classificarsi al 4 ° posto nella lista dei 10 migliori di tutti i tempi per i film inglesi. Ma se diamo un’occhiata più da vicino alla metrica CVE, L’uomo grigio è, infatti, 6° dietro Estrazione e Il progetto Adam, che erano entrambi film più brevi.

3. Calore elevato potrebbe essere un successo a combustione lenta.

Calore elevato è la prima telenovela messicana di Netflix. Con 39 episodi che durano dai 40 ai 50 minuti, è sicuramente un’anomalia nel mare di contenuti pubblicati da Netflix con il passare degli anni.

Il suo lancio sembra basso rispetto ad altre serie, ma nel mezzo di una serie molto lunga, è andata bene nelle prime tre settimane.

Può andare la strada di Cafe con Aroma de Mujer e finire nella Top 10 di tutti i tempi per le serie internazionali?

Questo resta da vedere, ma possiamo aspettarci che raddoppi o addirittura triplichi il numero di ore visualizzate la prossima settimana e abbia un calo molto modesto settimana dopo settimana a causa delle sue dimensioni. Alcune serie sono pensate per essere abbuffate, ma questa probabilmente sarà un’ustione lenta settimana dopo settimana.

Ti sei perso una delle grandi storie della top 10 di Netflix la scorsa settimana?