Report sulla Top 10 di Netflix: “The Sandman” fa il suo debutto nella media e “Purple Hearts” vola

Benvenuti in una nuova (e forse ricorrente) funzione in cui esaminiamo le grandi storie dei primi 10 dati orari settimanali di Netflix che cadono ogni martedì. Questa settimana esamineremo le tre grandi storie per la settimana terminata il 7 agosto.

Netflix aggiorna settimanalmente la sua pagina delle prime 10 statistiche con 40 nuove cifre orarie dei migliori film e programmi degli ultimi 7 giorni. Se desideri sfogliare facilmente i primi 10 dati orari, visita il nostro strumento.

Nota: in questo rapporto sull’orario di visualizzazione di Netflix dal 1° al 7 agosto, utilizzeremo “Complete Viewings Equivalent” o CVE.

Ciò significa che dividiamo le ore di visualizzazione annunciate da Netflix per la durata di film o serie. Consente confronti migliori tra film e serie, ma non è nemmeno una metrica del pubblico.

1. Cuori viola è enorme.

Dopo un ottimo primo fine settimana, Cuori viola ha fatto una seconda settimana mostruosa con 102 milioni di ore visualizzate.

Quanto è grande? È la terza migliore seconda settimana di qualsiasi film Netflix uscito da luglio 2021, dietro Avviso rosso e Non guardare in alto. È così grande.

È così grande che Cuori viola probabilmente entrerà nella Top 10 di tutti i tempi per i film inglesi, urtando 6 Sottoterra fuori dalla classifica.

Alcuni motivi potrebbero spiegare perché il film ha avuto un tale successo. Due delle più grandi teorie riguardano il fandom di Sofia Carson o l’influenza di Tiktok. Vedremo quanto durerà.

2. L’uomo grigio è anormalmente normale

Quando è uscito, i numeri per L’uomo grigio il primo fine settimana sono stati piuttosto insignificanti. Solido ma insignificante rispetto agli altri blockbuster provenienti da Netflix, Avviso rosso, non guardare in alto, e Il progetto Adam per dirne alcuni.

Da allora, L’uomo grigio la traiettoria nelle prime tre settimane è stata “normale”. Normale nel senso della normalità del tuo normale film Netflix: un piccolo aumento nella settimana 2, un forte calo nella settimana 3.

I blockbuster di Netflix di solito non lo fanno (tranne non guardare in alto, ma è diventato vivace molto rapidamente negli Stati Uniti). Escono con grandi numeri e poi perdono forza settimana dopo settimana. Finora, L’uomo grigio ha una presa migliore nelle prime tre settimane di Avviso rosso e Il progetto Adam e potrebbe continuare così.

Potrebbe esserci una spiegazione per questo: il film ha una media leggermente migliore rispetto alle persone su IMDb, quindi il passaparola potrebbe essere migliore. Ma ti fa anche chiedere se il marketing attorno al film alla fine ne sia valsa davvero la pena per Netflix poiché si comporta come il tuo tipico film Netflix senza gli enormi numeri del tuo blockbuster Netflix. Ad ogni modo, il film è 6° nella classifica di tutti i tempi e probabilmente finirà 4° alla fine dei suoi primi 28 giorni. Ottimo, ma basta?

3. L’uomo di sabbia è piuttosto lento ad emergere nella Top 10 dopo il weekend di debutto.

L’uomo di sabbia l’uscita è riuscita almeno in un aspetto: ha unito fan e critici allo stesso modo e con una media di 8,0/10 su IMDb su 32.000 ascolti, rendendola una delle serie Netflix più recensite dell’anno.

Ma come è andata durante il weekend di apertura? Ha fatto… bene. Non eccezionale o impressionante, ma semplicemente buono.

Infatti, di tutte le nuove serie inglesi uscite di venerdì, ha ottenuto il 4° miglior primo weekend con 8.7 CVE.

È meglio di Prima uccisione o L’avvocato Lincoln ma un passo indietro Vichinghi: Valhalla e Uomo contro ape.

Dal momento che è stato fortemente pubblicizzato e promosso ed è basato su un fumetto popolare, potrebbe essere visto come un po’ deludente anche se il suo universo non è esattamente mainstream. La sua seconda settimana sarà importantissima se deve ancora essere presa una decisione di rinnovo.