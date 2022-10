Report sulla Top 10 di Netflix: “The Midnight Club”, “DAHMER” e “Luckiest Girl Alive”

Benvenuto nella tua carrellata settimanale delle storie più importanti delle prime 10 cifre orarie di Netflix in calo per la settimana terminata il 9 ottobre 2022.

Netflix aggiorna settimanalmente la sua pagina delle prime 10 statistiche con 40 nuove cifre orarie dei migliori film e programmi degli ultimi 7 giorni. Se desideri sfogliare facilmente i primi 10 dati orari, visita il nostro strumento.

Nota: in questo rapporto sulle ore di visualizzazione di Netflix dal 3 ottobre al 9 ottobre 2022, utilizzeremo “Complete Viewings Equivalent” o CVE, espresso in milioni. Ciò significa che dividiamo le ore di visualizzazione annunciate da Netflix per la durata di film o serie. Consente confronti migliori tra film e serie, ma non è una metrica del pubblico. È il numero minimo di visualizzazioni se sono state tutte complete dal primo secondo all’ultimo del film o della stagione.

1. DAHMER è (ancora) un mostro.

Dopo 19 giorni di disponibilità, DAHMER è ora il secondo più grande spettacolo in lingua inglese su Netflix per la metrica delle ore visualizzate durante il suo periodo di lancio, con oltre 700 milioni di ore visualizzate.

Ha una lunga strada da raggiungere Cose sconosciute 4 (e avviso spoiler: non lo farà), ma non possiamo continuare a confrontare i due e gli altri grandi programmi Netflix durante il loro periodo di lancio utilizzando la nostra metrica CVE.

Ecco come va:

In questo grafico possiamo vedere le due traiettorie, siano esse nuove o di ritorno.

Le serie di ritorno tendono ad avere più ore visualizzate in anticipo e si esauriscono lentamente nel tempo, mentre le nuove serie vengono lanciate piuttosto basse e salgono durante la seconda settimana e quelle successive.

Quindi, proprio ora, DAHMER potrebbe ancora recuperare Cose sconosciute 4 utilizzando la metrica CVE, ma alla fine potrebbe risultare un po’ breve, intorno ai 95 milioni di CVE.

2. Il club di mezzanotte flop nel suo primo fine settimana.

Una nuova serie di Mike Flanagan è sempre qualcosa a cui prestare attenzione, ma con Il club di mezzanotteha eliminato (sebbene ci siano segni di ripresa nella settimana 2).

Con solo 2,1 milioni di CVE in tre giorni, è uno dei peggiori lanci di una nuova serie Netflix, appena sopra Bebop cowboy e Nuovissimo sapore di ciliegiama solo la metà di cosa Spuntino di mezzanotte fatto un anno fa.

Come affermato sopra, il suo ritmo sta già mostrando segni di ripresa nella sua seconda settimana e dovrà farlo se deve essere ordinata una seconda stagione.

3. La ragazza più fortunata del mondo ha fatto un buon inizio.

Il nuovo thriller interpretato da Mila Kunis ha fatto un buon inizio per il suo primo fine settimana su Netflix.

Ha ottenuto un CVE di 22,5 milioni nel suo weekend di apertura. Non è un successone per gli standard Netflix, ma si adatta perfettamente ad altri film Netflix senza una stella di serie A intorno al marchio CVE 20M e, così facendo, probabilmente ha ottenuto i numeri che si prefiggeva di fare.

Su quella nota, Il telefono del signor Harrigan (il nuovo adattamento di Ryan Murphy/Blumhouse Stephen King) è andato bene anche con 20 milioni di CVE durante i suoi primi 5 giorni. Ciò mette il film alla pari con il lancio di Freida Pint’s Intrusione, che è stato rilasciato per Halloween 2021 (19,7 milioni di CVE).

4. Gli Stati Uniti si stanno preparando alle serie internazionali?

Una delle grandi scommesse di Netflix è quella di far viaggiare le sue serie internazionali e soprattutto negli Stati Uniti, un territorio che di solito non ama le serie doppiate.

Sicuro, Gioco del calamaro, Lupino, e Rapina di denaro è andato alla grande negli Stati Uniti, ma questa settimana due serie internazionali sono nella Top 10 degli Stati Uniti.

Il primo è L’imperatrice, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana e Acqua altala serie polacca che è stata la principale uscita europea della scorsa settimana.

Con l’aiuto del territorio statunitense, la serie ha fatto il miglior lancio di qualsiasi nuova serie europea rilasciata di mercoledì con 10,5 milioni di CVE.

È troppo presto per dire se questa tendenza continuerà, ma è sicuramente incoraggiante dal punto di vista di Netflix, poiché le serie internazionali sono generalmente più economiche da produrre. Il prossimo da guardare sarà 1899 dai creatori tedeschi di Scuro. Netflix ci sta scommettendo molto.