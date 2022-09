Report sui 10 migliori di Netflix: “Me Time”, “Partner Track” e molti flop…

Ecco il tuo top 10 report per la settimana dal 15 al 21 agosto 2022. Includeremo tutte le grandi storie, incluso il debutto di Me Time, quanto bene sta monitorando Partner Track e

Netflix aggiorna settimanalmente la sua pagina delle prime 10 statistiche con 40 nuove cifre orarie dei migliori film e programmi degli ultimi 7 giorni. Se desideri sfogliare facilmente i primi 10 dati orari, visita il nostro strumento.

Nota: in questo rapporto sulle ore di visualizzazione di Netflix dall’8 al 14 agosto, utilizzeremo “Complete Viewings Equivalent” o CVE, espresso in milioni. Ciò significa che dividiamo le ore di visualizzazione annunciate da Netflix per la durata di film o serie. Consente confronti migliori tra film e serie, ma non è una metrica del pubblico. È il numero minimo di visualizzazioni se sono state tutte complete dal primo secondo all’ultimo del film o della stagione.

1. Traccia del partner deraglia lontano dai binari.

Non so a cosa servissero le aspettative di Netflix Traccia del partner (anche se si vociferava già di una seconda stagione), ma i numeri del primo weekend non sono promettenti.

Con 2,3 milioni di CVE, è uno dei peggiori primi fine settimana delle nuove serie statunitensi che non erano serie limitate.

Essere bloccato in mezzo Bebop cowboy e Archivio 81 non è dove vuoi essere se vuoi essere rinnovato. Certo, le decisioni di rinnovo non si basano esclusivamente sulle ore visualizzate, quindi speriamo che i numeri di completamento siano abbastanza alti da giustificare una seconda stagione.

2. Io tempo fa un modesto debutto su Netflix

Mark Wahlberg e Kevin Hart ce l’hanno ancora.

Meno di due mesi dopo L’uomo di Toronto (interpretato anche da Hart), Io tempo lanciato con 34,2 milioni di CVE durante il suo primo fine settimana, rispetto ai 28,9 milioni di CVE L’uomo di Toronto avuto.

È il sesto miglior lancio per un film Netflix da luglio 2021, appena dietro L’uomo grigio.

Basterà per entrare nella Top 10 di tutti i tempi? È troppo presto per dirlo, ma la sua autonomia di 104 minuti potrebbe giocarci contro con la metrica delle ore visualizzate. Ecco perché uso CVE in quanto fornisce una migliore comprensione di quei numeri.

3. Sta piovendo flop su Netflix in questo momento!

Abbiamo già menzionato la traccia Partner, ma non è stato l’unico titolo a floppare la scorsa settimana.

Alcuni titoli sono riusciti a ottenere un posto nella Top 10 ma hanno sottoperformato, ad esempio Questo è Amore (solo 6,5 milioni di CVE nei primi 4 giorni in cui Stagione dei matrimoni ha ottenuto 11,3 milioni nello stesso arco di tempo), atmosfera di Seul (3,1 milioni di CVE nei primi 3 giorni, il peggior lancio per un film sudcoreano uscito di venerdì) o documentario In esecuzione con il diavolo, il mondo selvaggio di John McAfee (solo 6 milioni di CVE quando Il truffatore di Tinder lanciato con 24 milioni di CVE).

Ma ci sono anche gli spettacoli che non sono riusciti ad ottenere un posto. Possiamo citare i cari critici Ollie perduta e Mo o Chad e JT vanno in profondità.

Finora, nel 2022, solo due nuove serie americane non sono riuscite ad entrare nella Top 10 (Il Pentaverato e Murderville), e all’improvviso ne riceviamo tre nuovi in ​​una sola settimana. Quelle serie sono piuttosto brevi, il che potrebbe spiegare perché, ma almeno due di esse sono state apprezzate dalla critica e dal pubblico. Quindi non è un bell’aspetto, soprattutto perché la formazione della serie statunitense nel 2022 è stata finora particolarmente fiacca.