Report sui 10 migliori di Netflix: “DAHMER” è un mostro, “bionda” seduce, regole dell’imperatrice

Benvenuto nel tuo riepilogo settimanale delle storie più importanti delle prime 10 cifre orarie di Netflix in calo per la settimana terminata il 2 ottobre 2022.

Netflix aggiorna settimanalmente la sua pagina delle prime 10 statistiche con 40 nuove cifre orarie dei migliori film e programmi degli ultimi 7 giorni. Se desideri sfogliare facilmente i primi 10 dati orari, visita il nostro strumento.

Nota: in questo rapporto sulle ore di visualizzazione di Netflix dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, utilizzeremo “Complete Viewings Equivalent” o CVE, espresso in milioni. Ciò significa che dividiamo le ore di visualizzazione annunciate da Netflix per la durata di film o serie. Consente confronti migliori tra film e serie, ma non è una metrica del pubblico. È il numero minimo di visualizzazioni se sono state tutte complete dal primo secondo all’ultimo del film o della stagione.

1. bionda fa un buon inizio.

Con i suoi 167 minuti di autonomia, la sua classificazione NC-17 e il suo autore (e piuttosto romanzato) affrontano la vita di Marilyn Monroe, bionda aveva diversi ostacoli da superare per essere un lancio di successo.

Con 13,4 milioni di CVE nei suoi primi 5 giorni, inizia abbastanza bene a battere Il potere del cane di Jane Campion che ha debuttato la scorsa stagione di premi.

Non è affatto vicino Più cadono o Ferito ma quei due film erano probabilmente molto più attraenti per un pubblico più ampio. Ora, a causa delle polemiche in giro Bionda, Mi aspetto che diminuirà drasticamente la prossima settimana, ma potremmo anche essere sorpresi.

2. DAHMER è davvero un successo mostruoso.

Nella sua seconda settimana, DAHMER conferma che si tratta di un grande successo per Netflix e Ryan Murphy, aggiungendo altri 34 milioni di CVE in aggiunta ai 22 milioni della sua settimana di debutto.

È già al 9° posto nella classifica di tutti i tempi della serie inglese e senza dubbio andrà ancora più in alto. Quanto alto? Questa è una buona domanda, quindi proviamo a vedere se possiamo prevedere qualcosa per i suoi 28 giorni. Iniziamo con un breve confronto con altre serie nella Top 10 per vedere come si confronta DAHMER.

Come possiamo vedere qui, DAHMER è già la nuova serie inglese di maggior successo su Netflix, battendo Inventing Anna con un netto margine e i 96,9 milioni di Stranger Things 4A sono a portata di mano se le serie seguono il mio modello di previsione. Vedo che raggiunge 820-860 milioni di ore visualizzate alla fine dei suoi 28 giorni, quindi tra 92 e 98 milioni di CVE. Ciò collocherebbe DAHMER tra i grandi di tutti i tempi al secondo posto nella classifica inglese di tutti i tempi. Tuttavia, non è affatto vicino a Squid Game che era un campionato a sé stante.

3. L’imperatrice regole.

Il Queens è davvero un punto debole per gli abbonati Netflix in tutto il mondo poiché la nuova versione sulla vita dell’imperatrice austriaca Sissi ha avuto un ottimo inizio con 8,3 milioni di CVE nei primi 4 giorni ed è persino riuscita a entrare nella Top 10 di Netflix negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In questi due territori, le serie internazionali non figurano quasi mai nella top 10.

Questo è l’inizio migliore per qualsiasi serie internazionale che debutterà di giovedì sulla base dei dati disponibili finora.

4. Entergalattico bombardato. O l’ha fatto?

Un notevole assente questa settimana nella Top 10 delle classifiche è il film d’animazione Entergalatticosebbene fortemente promosso da Netflix e rilasciato in una data strategica alla fine del trimestre finanziario.

C’è una spiegazione per questo, che potrebbe essere interamente realizzata da Netflix in quanto è il risultato di un periodo di marketing straordinariamente sfocato che non è riuscito a definire cosa Entergalattico è.

Descritto prima come un evento televisivo, poi come una serie e infine come uno speciale, il programma è un film d’animazione con una durata di 92 minuti.

Tuttavia, Netflix la considera ancora una serie e, a tale riguardo, è connesso con le altre serie con tempi di esecuzione molto più lunghi in tutto il mondo. Se fosse stato nel film, forse avremmo visto alcuni numeri, e quell’errore è qualcosa che Netflix dovrà spiegare a un certo punto o addirittura correggere.

5. Crepacuore alto sta facendo qualcosa di unico.

Due settimane fa, l’ho scritto Crepacuore alto è stato un flop perché non si vedeva da nessuna parte nelle classifiche per la sua settimana di debutto.

La scorsa settimana, la serie si è presentata e l’abbiamo abbassata per essere “meno di un flop”. Ma eccoci qui una settimana dopo e Crepacuore alto sta facendo qualcosa di davvero unico in quanto ha perso solo il -18% nella sua terza settimana rispetto alla sua seconda settimana. Questo è il miglior tasso di conservazione tra la settimana 2 e 3 per qualsiasi serie rilasciata di mercoledì nel mio set di dati. Quindi chiamiamolo un successo dormiente per ora.

Secondo quanto riferito, è stato rinnovato e utilizzando i primi 10 grezzi la serie sta ancora andando particolarmente bene in Australia.