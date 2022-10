Report sui 10 migliori di Netflix: “Da zero”, “Ragazza del 20° secolo” e “La scuola del bene e del male”

Benvenuto nel tuo riepilogo settimanale delle storie più importanti delle prime 10 cifre orarie di Netflix per la settimana terminata il 23 ottobre 2022.

Netflix aggiorna settimanalmente la sua pagina delle prime 10 statistiche con 40 nuove cifre orarie dei migliori film e programmi degli ultimi 7 giorni. Se desideri sfogliare facilmente i primi 10 dati orari, visita il nostro strumento.

Nota: in questo rapporto sulle ore di visualizzazione di Netflix dal 17 ottobre al 23 ottobre 2022, utilizzeremo “Complete Viewings Equivalent” o CVE, espresso in milioni. Ciò significa che dividiamo le ore di visualizzazione annunciate da Netflix per la durata di film o serie. Consente confronti migliori tra film e serie, ma non è una metrica del pubblico. È il numero minimo di visualizzazioni se sono state tutte complete dal primo secondo all’ultimo del film o della stagione. Tuttavia, nella sua ultima lettera agli azionisti, Netflix ha utilizzato la metrica CVE per parlare di The Grey Man, quindi c’è un valore in questa metrica, per quanto imperfetta possa essere.

1. La scuola del bene e del male inizia bene.

L’uscita principale della scorsa settimana è stata il film fantasy per famiglie La Scuola del Bene e del Male, diretto da Paul Feig con Charlize Theron e Kerry Washington.

La sua lunga durata di 150 minuti avrebbe potuto assicurargli il primo posto tra i primi 10 la scorsa settimana, ma anche utilizzando la metrica CVE, il film è iniziato bene con 32 milioni di visualizzazioni complete.

È in ritardo La cabina dei baci e Attività febbrile ma è nel livello medio-alto dei grandi film statunitensi usciti di venerdì.

2. Ragazze del 20° secolo il lancio mostra che la zona Asia-Pacifico è ancora un work in progress per Netflix.

La commedia romantica sudcoreana 20th Century Girl è stata lanciata con 4M CVE nel suo primo fine settimana e, se non è un brutto inizio, non è nemmeno un ottimo inizio.

C’è qualcosa da dire sulla produzione di film di Netflix dalla zona dell’Asia del Pacifico che non sembra prendere fuoco tanto quanto le serie.

Attualmente, 3 serie sudcoreane sono nella Top 10 di tutti i tempi delle serie internazionali, ma solo un film è riuscito a farlo nella Top 10 di tutti i tempi dei film internazionali.

Ragazza del XX secolo non sarà il film a fare breccia sul fronte cinematografico come Gioco del calamaro fatto per la serie coreana..

3. DAHMER ha terminato la sua prima corsa di 28 giorni e The Watcher è in cima alla classifica questa settimana

Ora abbiamo un numero finale di ore visualizzate per i primi 28 giorni di Dahmer, ed è grande.

La serie ha ottenuto 96,8 milioni di CVE, rendendola la seconda nuova serie più vista durante il suo primo periodo di 28 giorni, dietro la serie di mostri Sgioco del quid (204 milioni di CVE) ma migliore di Lupino e i suoi 81 milioni di CVE e Bridgerton ed è 76,9 milioni.

Dato che sono sull’argomento di Ryan Murphy, la seconda settimana di L’osservatore è buono ma non buono come il suo periodo di debutto.

Dopo 11 giorni, attualmente si attesta a 49,4 milioni di CVE, quindi un po’ meno di DAHMER, che era a 56,2 milioni di CVE dopo 12 giorni. Tuttavia, impressionante.

4. Da zero potrebbe essere un’ustione lenta poiché inizia a basso

Sembrava che Netflix nutrisse grandi speranze Da zerouna serie limitata con protagonista Zoe Saldana che sembra incarnare il proverbiale motto “Vivi, ridi, ama”.

Tuttavia, con solo 4,6 milioni di CVE dopo tre giorni, questa serie non sta intaccando gravemente in tutto il mondo.

5. Notre Dame flop forte.

Oltretutto Lupinole serie francesi rimangono un grattacapo per Netflix.

Prendere Notre Dameuna serie basata sull’incendio che ha quasi distrutto la famosa cattedrale parigina nel 2019. All’epoca sembrava che l’evento avesse toccato persone in tutto il mondo.

Un flash-forward di tre anni e una pandemia dopo, e questa serie non si trova da nessuna parte nelle classifiche Netflix della scorsa settimana ed è riuscita a raggiungere la Top 10 solo in alcuni paesi del mondo.

Questo è tutto per questa settimana!