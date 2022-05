Reign ha confermato di lasciare Netflix nel giugno 2022

Diremo addio in parte a un altro amato show della CW su Netflix questo giugno. Lo ha annunciato Netflix Regno le stagioni 1-3 lasceranno lo streamer a giugno 2022. Sembra che la licenza stia per scadere nelle stagioni e Netflix ha scelto di non rinnovare. Sfortunatamente, i fan dovranno presto cercare altrove per guardare le prime tre stagioni della serie drammatica in costume.

Ambientato alla fine del Cinquecento in Francia, Regno racconta la vita di Maria, regina di Scozia, e la sua ascesa al potere alla corte francese. Lo spettacolo ha ricevuto recensioni contrastanti durante la sua corsa, ma è stato elogiato per i suoi costumi e la recitazione. È stato presentato in anteprima su The CW nel 2013 e si è concluso dopo quattro stagioni nel 2017.

Adelaide Kane è stata scelta per interpretare Mary, Queen of Scots e ha dato una performance eccezionale. Il resto del cast comprendeva Megan Follows, Torrance Coombs, Toby Regbo, Jenessa Grant, Celina Sinden, Caitlin Stasey, Anna Popplewell, Alan van Sprang, Jonathan Keltz e molti altri.

Sapevamo che il giorno stava arrivando, ma speravamo che Netflix ci desse un po’ più di tempo. Purtroppo, non è così, e le prime tre stagioni di Regno lascerà Netflix nel prossimo mese.

Quando Reign lascia Netflix?

Regno le stagioni 1-3 partiranno da Netflix giovedì 23 giugno 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno per guardare le prime tre stagioni del programma TV su Netflix è il 22 giugno. Se inizi la tua sessione di abbuffata in anticipo, dovresti essere in grado di superare le stagioni 1-3 entro la data di partenza. Non si sa quando la quarta stagione lascerà Netflix. Tuttavia, c’è la possibilità che possa partire lo stesso giorno delle stagioni 1-3. Quindi ti consigliamo di dedicare del tempo per guardare tutte e quattro le stagioni entro il 23 giugno.

Dove andrà in streaming Reign dopo?

Al 25 maggio non si sa dove Regno verrà eseguito lo streaming successivo. Tuttavia, c’è la possibilità che sarà disponibile per lo streaming su HBO Max dopo che si sarà discostato da Netflix. La maggior parte dei nuovi spettacoli CW sono già in streaming su HBO Max, quindi questo avrebbe senso. Dovremmo scoprirlo RegnoPresto la nuova casa in streaming.