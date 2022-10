Reginald il vampiro è interpretato da Jacob Batalon su Netflix?

Raramente sembra esserci una carenza di film e spettacoli sui vampiri, e Reginaldo il vampiro sembra essere l’ennesima aggiunta al genere succhiasangue. Ma gli appassionati di Netflix possono provare la serie fang-tastic?

I fan conoscono la star della serie Jacob Batalon nei panni del partner criminale di Peter Parker, Nate, da Uomo Ragno film come Non c’è modo di tornare a casa. Appare anche nel momento di apertura di Vendicatori: Infinity War. Ma ora non è più il compagno di squadra, e si lancia nel ruolo da protagonista del suo show. E per renderlo ancora migliore, interpreta un vampiro, il che è sempre fantastico.

Nella serie, Batalon interpreta Reginald, un ragazzo che sembra non riuscire a capire la vita e ha problemi con le donne. Ma le cose cambiano quando viene morso da due splendidi vampiri che lo trasformano in lui stesso. Anche se sembra che essere un vampiro sia fantastico, si scopre che non è tutto ciò che è incrinato, e i fanatici dei pipistrelli amanti del sangue sono più strani di quanto la maggior parte delle persone pensi.

Reginaldo il vampiro offre sicuramente una visione molto diversa della formula del vampiro, offrendo agli spettatori un’interpretazione rinfrescante di un favorito familiare e rendendola un’esperienza ideale.

Reginald il vampiro è disponibile su Netflix?

Non è scioccante apprendere che i fan dei vampiri e di Jacob Batalon, che sono anche abbonati, vorrebbero guardare la serie sullo streamer dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, ciò non è possibile come Reginaldo il vampiro non è disponibile su Netflix e, poiché è una serie Syfy, probabilmente non lo sarà e probabilmente alla fine sarà trasmessa in streaming su Peacock.

Per fortuna, molti altri titoli sui vampiri sono pronti per lo streaming ora su Netflix per il divertimento degli abbonati. Tra le molte opzioni disponibili, i fan possono affondare i denti Cielo rosso sangue, Denti notturni, V Guerre, Dracula, Morbioe Prima uccisione.

Dove vedere in streaming Reginald il vampiro

Reginaldo il vampiro è stato presentato in anteprima sul canale SyFy il 5 ottobre 2022, con nuovi episodi in onda ogni mercoledì.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: