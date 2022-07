Regé-Jean Page ottiene il timbro di approvazione Russo per Bond, “Sarebbe un grande James Bond” suggeriscono i registi di Grey Man

“Martini. Agitato non mescolato!” Riesci a immaginare la pagina sempre così sognante di Regé-Jean che offre questo linea classica Bond con assoluta perfezione? Ha il l’aspetto, il fisico e l’accento. Non c’è da stupirsi che sia uno dei migliori contendenti a cui giocare gentile agente 007. Almeno per quanto riguarda i fan. Inoltre, i fratelli Russo, creatori del nuovissimo film d’azione, L’uomo grigio anche sembrano essere d’accordo con le speculazioni.

I fratelli Russo esaltano Regé-Jean Page per Bond

Insieme a L’uomo grigio uscito di recente, il cast e troupe del film d’azione hanno avuto la mano piena di promozioni. Apparentemente, se stai potenziando a thriller di spionaggio e nessuno lo menziona James Bond, potresti essere cancellato automaticamente. Fortunatamente per L’uomo grigio creatori, questo non era un problema.

In un’intervista esclusiva a RadioTimes, ai Russo è stato chiesto di dare i loro due centesimi in merito al insetto in giro per Page essendo il prossimo James Bond. Joe Russo ha illustrato in modo eloquente: “È fantastico. Voglio dire, ha più carisma nel suo mignolo rispetto alla maggior parte delle persone in tutto il loro corpo. Quindi sai, lo guarderemmo fare qualsiasi cosa – voglio dire, lo guarderemmo leggere la rubrica!

Anche Anthony Russo era d’accordo con il fatto e chiamò Pagina a “interprete molto esperto.In una precedente intervista, i fratelli Russo hanno anche votato Regé-Jean Page come il più probabile scalare i ranghi della CIA. Vediamo una connessione? Prima CIA, poi MI6. Forse il Mossad ha anche un’apertura per Page nel suo prossimo film.

Page nei panni di un ragazzaccio della CIA in The Grey Man

Sebbene malvagio in L’uomo grigio, I tratti caratteriali di Regé sicuramente si adatta ai preferiti del mondo agente dei servizi segreti. Stranamente, quando a Page stesso è stato chiesto di commentare il Voci di legame, l’ha spazzato via con disinvoltura. In una clip dell’account Twitter di Reuter, puoi persino vederlo schivare la domanda di facendogli orecchie da mercante.

Ecco come l’attore Regé-Jean Page reagisce alle domande sulle voci sul casting di James Bond alla prima mondiale di “The Grey Man” di Netflix pic.twitter.com/F3audjHGWN — Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) 14 luglio 2022

Regé-Jean Page suona il il formidabile boss della CIA, Denny Carmichael. L’uomo intelligente non così giusto orchestra tutta la trama del film. È un giocatore mentale che, pur non ottenendo il suo le proprie mani sporchenon si tira indietro sacrificare la vita degli altri usando la guerra psicologica. Il ‘i mezzi giustificano la fine’ una specie di strategia.

Pensi che Regé-Jean Page abbia il Licenza di uccidere? Inoltre, cosa ne pensi di Netflix L’uomo grigio e la performance di Regé come il burattinaio antagonista? Fateci sapere nei commenti.

