Reese Witherspoon, data di uscita del film Ashton Kutcher

Reese Witherspoon e Ashton Kutcher stanno facendo il loro tanto atteso ritorno alle commedie romantiche con il film originale Netflix Il tuo posto o il mio. Fortunatamente, non abbiamo ancora molto da aspettare per vedere gli A-listers di nuovo sullo schermo, che tirano le corde del nostro cuore.

Il tuo posto o il mio è incentrato su una coppia di migliori amici a distanza (interpretati da Witherspoon e Kutcher), che aiutano a cambiare il corso delle vite l’uno dell’altro scambiandosi le coste. Mentre Debbie (Witherspoon) persegue un sogno di vecchia data a New York, Peter (Kutcher) accoglie suo figlio adolescente a Los Angeles.

Il film è interpretato anche da Jesse Williams, Tig Notaro, Zoë Chao e Steven Zahn in ruoli secondari. Non vediamo l’ora di vedere se i personaggi di Reese Witherspoon e Ashton Kutcher si innamoreranno, dal momento che tutti noi amiamo una storia d’amore a combustione lenta, o se questi migliori amici troveranno l’amore con altre persone lungo la strada.

Ma quando la commedia romantica farà battere i nostri cuori? Le stelle hanno rivelato il Il tuo posto o il mio data di uscita direttamente ai fan all’evento TUDUM 2022 e arriverà all’inizio del prossimo anno. Di seguito condividiamo quando il nuovo film è diretto alla tua lista di controllo Netflix.

Quando esce Your Place or Mie su Netflix?

Reese Witherspoon e Ashton Kutcher sono apparsi durante il fan TUDUM di Netflix anche sabato 24 settembre per annunciare la data di uscita del loro attesissimo film Il tuo posto o il mio. La commedia romantica arriverà in streaming 10 febbraio 2023.

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto Witherspoon o Kutcher assumere un ruolo importante in un film. Witherspoon è apparso l’ultima volta nel 2018 Una ruga nel tempo prima di passare alla serie Piccoli fuochi ovunque e Lo spettacolo mattutino e produrre Dove cantano i Crawdad. Kutcher ha interpretato un piccolo ruolo nel debutto alla regia di BJ Novak Vendetta all’inizio di questa estate.

Infine, due commedie romantiche preferite stanno tornando alle loro origini e non avremmo potuto chiedere un posto migliore di Netflix per lo streaming del film. Se stai cercando qualcosa da guardare per San Valentino, assicurati di dare un’occhiata alla nuova commedia romantica il prossimo anno!

Guadare Il tuo posto o il mio su Netflix, in anteprima il 10 febbraio 2023.