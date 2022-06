Recensioni scioccanti potrebbero affondare la serie Netflix India

Le scarse recensioni della nuova stagione potrebbero far crollare le possibilità che la terza stagione di She venga ordinata da Netflix a seguito di tagli di prezzo e licenziamenti.

Nonostante siano disponibili solo per poche ore, i fan della prima stagione si sono affrettati a abbuffarsi della seconda trasmissione di sette episodi.

Tuttavia, come con la maggior parte dei fan in tutto il mondo, la nostra attenzione si rivolge rapidamente al futuro non appena i titoli di coda dell’episodio finale scorrono.

Non è stata ancora rinnovata per una terza stagione, ma le possibilità di vedere il ritorno di Bhumi stanno purtroppo diventando sempre più sottili man mano che sempre più recensioni si riversano.

La stagione 2 arriva finalmente su Netflix

Oggi, 17 giugno, la seconda stagione di sette episodi di She è stata presentata in anteprima in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix.

La serie guidata da Aditi Sudhir Pohankar ha debuttato per la prima volta nel 2020 con il suo ritratto brutale e onesto di un incarico sotto copertura andato storto che ha fatto scalpore tra i fan di tutto il mondo.

Birdgirl | Trailer ufficiale della seconda stagione | HBO Max

“SHE: La seconda stagione vede Bhumi continuare a scoprire se stessa, esplorando i temi del risveglio sessuale e della dualità. È assolutamente magnetica nel modo in cui gioca il doppio rischio di essere la cacciatrice e la preda, ritrovandosi a cadere più in profondità nella complessa rete dei piani di Nayak mentre sventando senza problemi i sospetti di Fernandez. – Comunicato stampa Netflix.

Prima dell’uscita, gli showrunner stavano sicuramente facendo del loro meglio per promuovere la stagione 2 come la prossima grande serie di Netflix India con il creatore Imtiaz Ali che ha affermato: “Lei nella seconda stagione rimane una storia profondamente personale anche se catapulta in un dramma più intenso. “

Il regista Arif Ali aggiungerebbe quindi come “L’aspetto del brivido è stato ulteriormente sviluppato con più personaggi e le loro complessità in contrasto con la promessa di Bhumi di un’avvincente visione della stagione 2”.

Sfortunatamente, sembra che i critici televisivi non siano rimasti così colpiti dal ritorno di She come avrebbero voluto gli showrunner; potenzialmente affondando le possibilità di una terza stagione.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Lei Stagione 2 | Guarda ora | Aaditi Pohankar, Vishwas Kini, Kishore Kumar | Netflix India “Kho Jaane De” khud ko nell’emozionante storia di Bhumi, perché LEI è tornata! Questa volta, Bhumi gioca con i giocatori! Guarda la follia svolgersi nella stagione 2 di SHE, ora in streaming su Netflix! pic.twitter.com/NHR1kekSy8 — Sawan Kumar (@SawanKu36793414) 17 giugno 2022

Le recensioni negative potrebbero far affondare She prima della stagione 3

Come notato in precedenza, non è stata ancora rinnovata pubblicamente per la stagione 3 né da Netflix India né dagli showrunner.

Purtroppo, le recensioni della critica sulla seconda stagione di She potrebbero avere un impatto significativo sulle possibilità che la stagione 3 riceva il via libera da Netflix. Il gigante dello streaming aveva già ridotto i suoi prezzi in India all’inizio di quest’anno mentre cerca di tenere il passo con artisti del calibro di Amazon Prime Video e Disney Plus Hotstar.

Abbina questo al licenziamento di circa 150 dipendenti Netflix negli Stati Uniti ed è ovvio che Netflix sta cercando di ottenere il massimo possibile per i loro soldi (o “risultati per le loro rupie”), ovvero gli spettacoli devono guadagnare la domanda necessaria per i rinnovi.

Sfortunatamente, sembra che il destino di She sia ora in bilico a causa delle scarse recensioni da parte della critica, con la stragrande maggioranza dei primi guasti che sono altamente critici nei confronti della nuova stagione.

FirstPost ammette che “LEI è straordinariamente efficace in alcuni luoghi, soprattutto quando vuole tuffarsi nel mondo della prostituzione e nei personaggi che popolano il suo mondo incerto”. Tuttavia, le lodi certamente si esauriscono con i commenti successivi su come questa sia una “seconda stagione in definitiva faticosa”, sostenendo anche che l’esplicitezza è probabilmente l’unico motivo per cui lo spettacolo ha un pubblico.

Il Times of India ha dato a She la stagione 2 solo un 3/5, affermando come la storia inizia a svolgersi dopo l’episodio 3. Mentre gli oggetti di scena vengono nuovamente dati al fantastico cast, la scrittura scadente e le incoerenze sono gli ultimi chiodi in She’s coffin, con l’etichetta linea “Lei’ è complicata e la sua essenza è spesso difficile da comprendere. Tuttavia, non doveva essere così”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Recensione della seconda stagione di She: Il nome di Imtiaz Ali ora non significa niente Recensione della seconda stagione di She: Imtiaz Ali torna su Netflix con una seconda serie del suo thriller poliziesco che è peggiore in ogni reparto rispetto al primo. La stagione 2 è stata pubblicata il 17 giugno alle 12:30 IST su Netflix in India e intorno … — GoCredii (@GoCredii) 17 giugno 2022

Filmibeat ha anche assegnato alla seconda stagione della serie un punteggio di 3/5, ancora una volta elogiando gli attori e le loro interpretazioni nonostante la scarsa scrittura. È interessante notare come sia possibile entrare direttamente nella stagione 2 senza guardare la prima stagione (che non è mai un buon segno). Concludono giustamente come il talento di attrice di Aaditi Pohankar meritasse una trama più impegnativa.

Gadgets360 fornisce probabilmente la recensione più feroce della stagione 2 di She, iniziando la loro rottura affermando che questa “potrebbe essere una delle cose peggiori che Imtiaz Ali abbia mai messo su carta”. Elaborando ulteriormente, la recensione afferma: “La stagione 2 è completamente priva di coinvolgimento dall’inizio … Subito dopo, è sia senza timone che senza direzione. Serpeggia in alcuni punti, mente al pubblico altrove e dimentica la narrazione principale di tanto in tanto. Il suo più grande crimine, minuto per minuto, è che non c’è progresso”.

“Proprio allora per chi è esattamente She stagione 2? (Netflix vedeva davvero una ragione creativa per la sua esistenza? Perché allora ho ancora più domande.) Perché sembra sempre più che nessuno necessità essere nel business di Imtiaz Ali. – Akhil Arora, tramite Gadgets360.

Anche qui viene fatto un punto importante; come 28 serie indiane originali siano state presentate in anteprima su Netflix dal 2018, ma non c’erano molte ragioni per cui avrebbe dovuto ricevere una seconda stagione rispetto a tutte le altre. Aggiungendo “Non è come se avesse battuto alcun record di visualizzazione, altrimenti Netflix avrebbe suonato il suo clacson. E non ho mai incontrato un fan di Leiper non parlare delle legioni che chiedevano a gran voce una seconda stagione.

“Se non altro, riesce a dimostrare una cosa: non c’è niente di più scoraggiante che guardare registi maschi fare banca mentre pontificano sulle loro idee sul naso, a livello superficiale e francamente imprecise sull’emancipazione femminile”. – Poulomi Das, tramite News Nine.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, ha spiegato il rilascio in streaming di Masoom: OTT per il nuovo drama poliziesco hindi