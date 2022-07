Recensione Netflix Kids Q2 2022: “The Sea Beast” e progetti di animazione Netflix annullati

Siamo tornati per ricapitolare i numeri del secondo trimestre 2022 di Netflix e il modo in cui lo streamer si è comportato in merito ai contenuti per bambini negli ultimi 3 mesi.

È giusto dire che la chiamata sugli utili del secondo trimestre di Netflix questa settimana non ha prodotto la mischia di titoli e riprese calde del primo trimestre. Sollievo a tutto tondo direi. La sensazione principale era che fosse una brutta giornata, ma non così male come avevano previsto, quindi una buona giornata? Dovresti chiedere a Reed Hastings. Era decisamente più tranquillo del normale durante la telefonata, ma la sua lettera agli azionisti ha sottolineato l’affinità di Netflix per le abbuffate e l’avversione per le finestre cinematografiche:

“Questa libertà significa che possiamo offrire grandi film direttamente su Netflix, senza la necessità di finestre cinematografiche estese o esclusive, e lasciare che i membri si abbuffino di guardare la TV se lo desiderano, senza dover aspettare che un nuovo episodio esca ogni settimana”.

Titoli Netflix del secondo trimestre 2022

La perdita di abbonati continua!… ma a tassi inferiori alle previsioni, il che è una buona cosa, immagino. Il diavolo nei dettagli qui è che sembra che il tetto di penetrazione di Netflix sia stato raggiunto negli Stati Uniti e in Canada, dove il calo degli abbonati è stato più pronunciato.

Non ho tempo per entrare in questo su Twitter, ed entusiasta di ascoltare la chiamata in seguito, ma direi che la storia più grande non è una perdita di 970.000 iscritti a livello globale; sono -1,3 milioni di sub in UCAN, dopo -640.000 nel primo trimestre, dopo una somma molto piccola di 1,19 milioni nel quarto trimestre (in genere il suo miglior trimestre). — julia alexander (@loudmouthjulia) 19 luglio 2022

“Stranger Things 4” ha fatto affari sbalorditivi!… Nessuna sorpresa lì. La serie è stata annunciata come un perfetto esempio di “The Netflix Effect”; potrebbero esserci state delle risatine da parte di alcuni su questo.

Proprio come l’inverno, la pubblicità sta arrivando!… Ci sono stati maggiori dettagli sul livello supportato dalla pubblicità dopo l’annuncio dell’accordo con Microsoft.

Questo sarà lanciato prima nei mercati più maturi/lucrativi. Apparentemente, l’integrazione della pubblicità sarà un’evoluzione. Inoltre, la maggior parte degli accordi di licenza con i partner di contenuti include i diritti AVOD e non solo i diritti SVOD, quindi nessun grosso problema – PHEW!

Inizia la repressione della condivisione dell’account!… Lo scorso trimestre, Netflix ha stimato che fino a 100 milioni di famiglie accedono al servizio tramite la condivisione dell’account, rappresentando un aumento del 30% della loro base di utenti. I primi test per tentare di monetizzare questo sono stati eseguiti in LATAM.

Il budget complessivo dei contenuti ha raggiunto il suo massimo!… Netflix prevede che il loro budget per i contenuti, che in precedenza era aumentato di anno in anno, dovrebbe ora rimanere “nel codice postale” dei 17 miliardi di dollari del 2021.

Titoli Netflix Kids per il secondo trimestre 2022

La notizia più importante dal punto di vista dei media di un bambino è stata il comunicato stampa appena prima della chiamata sugli utili. Netflix sta acquisendo lo studio australiano indipendente Animal Logic.

La società ha un forte background negli effetti visivi, fornendo servizi a franchise cinematografici come La matriceMeraviglia, Harry Potter e il Signore degli Anelli per citarne solo alcuni.

Più recentemente lo studio è stato il produttore di diversi film d’animazione/familiari destinati a fini commerciali, tra cui Pietro Conigliodiversi film Lego e DC League of Super-Pets.

Erano già in gioco su Netflix come partner per i prossimi film d’animazione L’elefante del mago e il debutto alla regia di animazione di Ron Howard, Il restringimento di Treehorn.

Il valore che i film d’animazione ampiamente mirati possono offrire agli streamer è stato ben dimostrato. Una volta che i bambini accettano, il fattore di ripetizione di questi film continua a dare. Anche se non c’è dubbio che gli originali di questo genere prodotti da Netflix abbiano raggiunto il gold standard in modo creativo, il continuo coinvolgimento di titoli come Oltre la Luna e Ritorno nell’entroterra hanno consegnato è meno ovvio. Si potrebbe presumere che la speranza con l’acquisizione di Animal Logic sia quella di fornire i successi animati di slam dunk di Netflix.

Quali film per bambini hanno ottenuto buoni risultati su Netflix nel secondo trimestre del 2022

Finora è stato visto un eccellente coinvolgimento per il recente film d’animazione di Netflix La bestia del marea cui è stato fatto riferimento più volte nelle entrate.

Questa avventura familiare spavalda e audace ha ricevuto ottime recensioni. Ha anche visto una vera e propria conquista delle pole position nella classifica generale dei Trending Top 10 (non solo dei bambini Trending Top 10) in tutti i mercati da quando è stato presentato per la prima volta l’8 luglio (tecnicamente non Q2, ma non diventiamo così pignoli). Il regista Chris Williams ha un pedigree stellare dai Walt Disney Animation Studios, dove è stato un creativo centrale in entrambi Grande eroe 6 e Moana.

La performance per Netflix Global Top 10 sembra migliore che convincente, sulla base di titoli animati comparabili; La bestia del mare ha un’ondata di marea di una build.

Giusto avvertimento che questi numeri non risalgono così lontano I Mitchell contro le macchine o Oltre la Lunaprobabilmente i due titoli con lo stesso trattamento di marketing di successo.

Per quel confronto, dovremo fare affidamento sui numeri di classificazione dei contenuti in streaming Nielsen degli Stati Uniti quando arriveranno.

Un’altra cosa degna di nota nei risultati dei film di questo trimestre è quella proprietà della Paramount Sonic il riccio goduto di otto settimane di Netflix Global Top 10 in evidenza tra aprile e maggio. Questo stava chiaramente costeggiando la consapevolezza guidata dall’uscita nelle sale del sequel, Sonic il Riccio 2che ha ottenuto un eccellente incassi al botteghino post-COVID a livello globale.

Il valore complesso e sfaccettato dei franchise di film per famiglie colpisce ancora. Lo stesso vale per la strategia “diamine, certo che non ci preoccuperemo di detenere i diritti esclusivamente per Paramount+, otterrà più sguardi in questo modo, che è praticamente una strategia di marketing gratuito” (internamente, è nota come strategia FISWWBHTREFP + IGMETWWIPFM, naturalmente).

Quali serie per bambini si sono comportate bene su Netflix nel secondo trimestre del 2022

Il mondo delle serie TV per bambini di Netflix è stato violato come un cespuglio indesiderato in un giardino dopo i guadagni dell’ultimo trimestre. Osso, Fatica e guai, I Twitse di Chris Nee Dino Daycare furono tutti cancellati senza pietà.

Persino Meghan Markle non era al sicuro, la sua serie Perla ha colpito anche il pavimento della sala di montaggio e queste sono solo le serie che sono state annunciate pubblicamente.

Tra questo tumulto, Il capo bambino è stato segnalato da più fonti come un esempio ideale di una serie animata Netflix, offrendo la giusta dimensione dei numeri delle prestazioni. Abbastanza interessante, lo spin-off della serie, The Boss Baby: Di nuovo nella culla, ha colpito il servizio in questo trimestre, mostrando risultati decenti. Era, tuttavia, pipped da un pelo sul naso Lo spettacolo di Cuphead!una commedia stravagante in stile vecchia scuola, che è molto più nel regno dei tipi di serie animate commissionate in precedenza da Netflix.

Un altro successo nella Top 10 globale di Netflix è stata la serie prescolare I casi delle creature, che è apparso in due settimane. Da Silvergate Media, e descritto come “X-Files per bambini in età prescolare”, lo spettacolo ha avuto anche una forte presenza nella Top 10 di tendenze per bambini. Non ha raggiunto le vette inebrianti di Cane squalo ma tutto il contesto è benvenuto mentre cerchiamo di costruire un quadro di come sia buono per la scuola materna in base alle metriche di Netflix.

Un’altra cosa degna di nota per la serie è la recente prevalenza di serie live-action per famiglie che si trovano sia nella sezione generale che in quella per bambini. È una torta? e Uomo contro ape hanno assistito a più settimane nella Top 10 globale di Netflix, presumibilmente godendo di un po’ di miglioramento rispetto alla loro disponibilità universale.

Quali sono le prospettive per Netflix Kids?

Sebbene l’acquisizione di Animal Logic sia una risorsa preziosa per il futuro, ci vorranno alcuni anni prima che la loro pipeline di film d’animazione faccia il pieno per Netflix. Lo sviluppo di funzionalità animate richiede tempo.

Al recente festival di Annecy sono stati annunciati anche numerosi film d’animazione provenienti dall’Europa.

Intanto, Il drago di mio padre di Cartoon Saloon è un altro importante film d’animazione che è stato annunciato per la lista di quest’anno.

Sul fronte live-action, 13 Il musical è un grande che colpisce il mese prossimo. Il 2022 è sembrato più leggero per i film live-action slam dunk per lo streamer, o sono solo io?

Per le serie, Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago è venuto alla grande nella sua prima settimana la scorsa settimana, in particolare per un derivato di una serie di film che è rimasta inattiva negli ultimi anni. Forse Netflix ha in mente qualcosa con tutta questa faccenda del “sii come DreamWorks”?