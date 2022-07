Recensione del film The Sea Beast, alias Come addestrare il tuo drago marino

La nostra recensione onesta di “Come addestrare il tuo drago marino”, noto anche come The Sea Beast; L’ultima avventura animata marinara di Netflix.

Con così tante piattaforme di streaming e titoli in streaming che combattono per la tua attenzione, può essere abbastanza difficile per gli spettatori trovare la cosa giusta da guardare con tutta la famiglia quando arriva il fine settimana.

Per fortuna, Netflix ha appena pubblicato la sua ultima avventura animata originale e, nonostante abbia tagliato il reparto Animazione all’inizio di quest’anno, il gigante dello streaming ha realizzato un’avventura divertente in alto mare, The Sea Beast.

Ecco la nostra recensione onesta di The Sea Beast, che abbaglia con la sua grafica e il suo umorismo ma può purtroppo lasciare i fan che vogliono di più da un finale piuttosto stridente.

È ora di salpare con la recensione di The Sea Beast

The Sea Beast è un’avventura marinara divertente che l’intera famiglia può godersi con una grafica eccezionale che dimostra fino a che punto sono arrivati ​​i film d’animazione in CG negli ultimi dieci anni. I progetti in CG possono spesso avere problemi con due aspetti particolari, le sequenze d’azione e la scala… La buona notizia è che The Sea Beast fa entrambi in modo superbo.

Le battaglie tra i mostri del mare ei loro cacciatori sono fantastiche dal punto di vista visivo; e con ogni pezzo di legno che si scheggia dalle navi, la fedeltà delle immagini in ogni sequenza d’azione impressiona costantemente.

Anche la scala è qualcosa che può essere abbastanza difficile da ottenere con la CG; come si fa a far “sentire” qualcosa di enorme senza avere punti di riferimento della vita reale con cui confrontarsi in un unico fotogramma, specialmente in mare aperto?

Tuttavia, i fan saranno felici di sapere che il team di Netflix Animation ha fatto un ottimo lavoro nel creare un senso di scala durante l’avventura di The Sea Beast.

Queste sono creature mostruose e il modo in cui la cinematografia usa la prospettiva per enfatizzare le loro dimensioni si traduce sicuramente bene. In effetti, in più occasioni, la paura dell’acqua profonda si insinua attraverso lo schermo e nel tuo soggiorno, non importa da quanto lontano dall’interno potresti guardare.

Detto questo, ci sono alcune parti di The Sea Beast che ne limitano il potenziale, principalmente il fatto che la storia rimane estremamente prevedibile e un mashup di altri titoli simili.

Come suggerisce il titolo di questa recensione, The Sea Beast è essenzialmente la versione oceanica di How to Train Your Dragon, con alcuni aspetti di Moana e Pirati dei Caraibi aggiunti per un ulteriore intrattenimento.

Sebbene non tutti i film abbiano bisogno di colpi di scena di livello Shyamalan e sequenze imprevedibili, The Sea Beast alla fine riesce a farti venire voglia di vedere di nuovo Hiccup e Sdentato.

Mentre i titoli di coda scorrevano, ho pensato a come un finale più aperto e vago avrebbe potuto cambiare i nostri pensieri finali sulla trama. Prevedibile, sì; rivolto ai ragazzi e non agli adulti, certo; ma forse finire con una conclusione meno salutare avrebbe reso il viaggio più gratificante, probabilmente.

Questa particolare guerra è durata secoli, mietendo la vita a centinaia di migliaia di cacciatori e bestie allo stesso modo. Avremmo potuto ancora finire con la rivolta contro la Famiglia Reale per aver spinto la loro propaganda, ma ci sono innumerevoli mostri là fuori e Red non ne controlla nessuno: è solo la predatrice alfa.

Anche se non è stato pianificato un sequel, un finale più gratificante di un nuovo periodo “illuminato”, piuttosto che un periodo di “pace”, era sicuramente meritato dopo un viaggio così divertente e ad alto rischio.

Nel complesso: The Sea Beast è un’avventura divertente e meravigliosamente animata che vale la pena guardare, è un peccato che molto probabilmente ce ne dimenticheremo entro un mese o due – 8,4/10.

Come è stato valutato il film da fan e critica?

Sembra che The Sea Beast abbia ricevuto recensioni generalmente positive sia dai fan che dalla critica.

Il film sta attualmente ottenendo un punteggio di 7,1/10 su IMDB, con punteggi più alti di 8,8/10 e 96% visti rispettivamente su MetaCritic e Rotten Tomatoes.

“The Sea Beast è una solida avventura animata di Netflix e continua l’impressionante curriculum di Chris Williams come regista. Sebbene la storia colpisca ritmi familiari, ha una notevole dedizione alla costruzione di un mondo e a rimanere fedele a quel mondo senza sentire il bisogno di indebolirsi con umorismo consapevole o anacronismi intenzionali o dialoghi contemporanei. Alcuni punti della trama sembrano un po’ estranei o avrebbero potuto essere messi a punto, ma è un’avventura solidamente divertente che posso consigliare vivamente. – Utente IonicBreezeMachine, tramite IMDB.

Il New York Times osserva come “il più grande peccato di questa sceneggiatura sia la sua ferma prevedibilità”, ma elogia come “gli sfondi e le riprese subacquee siano particolarmente sbalorditivi”.

Polygon rileva anche come The Sea Beast mostra fino a che punto si è sviluppata l’animazione, affermando come “il nuovo film d’animazione di Netflix The Sea Beast mostra quanto lontano è arrivato il mezzo negli ultimi decenni, ma mostra allo stesso tempo come l’animazione ad alto budget non ispirata può ancora guarda, a volte pochi istanti dopo offre un wow visivo.

“Nonostante la storia stessa abbia bisogno di una rasatura, The Sea Beast è una distrazione dolce e deliziosa piena di mischia di mostri marittimi, un solido nucleo emotivo e una grafica ammaliante. Ha un cuore, una costruzione decente del mondo e un messaggio vitale, anche se l’impostazione è troppo lunga e il finale è instabile”. – Matt Fowler, tramite IGN.

In altre notizie, chi è il figlio di Zeus in Thor: Love & Thunder?