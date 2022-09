Reboot è interpretato da Keegan-Michael Key su Netflix?

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 19 SETTEMBRE: (LR) Krista Marie Yu, Calum Worthy, Keegan-Michael Key, Johnny Knosville, Paul Reiser, Rachel Bloom, Calum Worthy e Steven Levitan partecipano alla premiere del tappeto rosso di “Reboot” di Hulu al Fox Studio Lotto il 19 settembre 2022 a Los Angeles, California. (Foto di JC Olivera/Getty Images)

Riavviare con Keegan-Michael Key è ora in streaming e sappiamo dove puoi guardare questa serie comica. Abbiamo condiviso dove puoi trasmettere in streaming questa nuova serie proprio di seguito.

Riavviare è stato creato dal genio creativo che ci ha portato la serie vincitrice dell’Emmy Award Famiglia moderna, Steven Levitan. Oltre a Key, Johnny Knoxville, Rachel Bloom, Calum Worthy, Krista Marie Yu, Judy Greer e Paul Reiser recitano nella serie.

La storia segue un cast disfunzionale di una sitcom familiare dei primi anni 2000 che è costretta ad affrontare problemi irrisolti quando il loro spettacolo viene riavviato.

Così è Riavviare in streaming su Netflix? Ecco dove puoi guardare la serie comica.

Il riavvio è su Netflix?

Sfortunatamente, non troverai questa serie comica da nessuna parte su Netflix. In realtà è una serie originale su un’altra piattaforma di streaming. Anche se questa può sembrare una notizia dolorosa, non c’è motivo di preoccuparsi. Netflix ha molti contenuti simili sulla sua piattaforma, come Nuova ragazza, Il buon posto, Sviluppo arrestato, di Schitt Torrente, Comunità e La convenienza di Kim. Se nessuno dei titoli appena menzionati ti interessa, sono sicuro che troverai qualcosa che ti piacerà se sfogli la sezione commedia di Netflix.

Dove guardare Reboot

Puoi trasmettere in streaming la serie comica su Hulu con un abbonamento. I primi tre episodi sono disponibili per lo streaming in questo momento con nuovi episodi pubblicati ogni martedì fino al finale di stagione. Inoltre, gli episodi durano 30 minuti, quindi è una visione piuttosto veloce.

Dai un’occhiata al divertentissimo trailer ufficiale per un’anteprima dello spettacolo!

Riavviare è ora in streaming solo su Hulu. Guarderai la serie comica?