“Rebelde” Stagione 2 rinnovata su Netflix; Rilascerà più tardi nel 2022

Il nuovo reboot spagnolo di Ribelle è stato presentato in anteprima su Netflix all’inizio di gennaio 2022 ed è stato rinnovato anticipatamente da Netflix. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla seconda stagione in arrivo su Netflix.

La nuova telenovela che ha origine dal Messico è stata uno dei primi successi di Netflix nella loro ampia formazione internazionale. La serie è basata su una serie messicana con lo stesso nome andata in onda tra il 2011 e il 2012 (con oltre 410 episodi prodotti) che a sua volta è basata su una serie argentina.

Otto episodi della serie musicale per adolescenti sono stati pubblicati su Netflix il 5 gennaio 2022.

Rebelde è stato rinnovato per la stagione 2?

Stato di rinnovo ufficiale: Rinnovato

Sebbene non abbiamo avuto un ampio annuncio del rinnovo, molte fonti spagnole e pagine Netflix in lingua spagnola hanno tutte confermato il rinnovo.

Il rinnovo principale è arrivato in un video poco dopo la prima. Puoi vedere il cast, che si è riunito per un video il 9 gennaio, confermare che ci sarà una seconda stagione.

Quanto bene si è comportato Rebelde su Netflix?

Al momento della pubblicazione, abbiamo solo una settimana di dati da Netflix stesso.

Nella settimana 1 (tra il 3 e il 9 gennaio) lo spettacolo è stato seguito per 33,18 milioni di ore. Era il secondo dietro quella settimana caffè profumato di donna che ha segnato 82,98 milioni di ore guardate. Naturalmente, la cifra oraria è difficile da confrontare, soprattutto dato che Rebelde ha avuto solo 8 episodi rispetto agli 88 di Café con aroma de mujer.

In termini di recensioni, sono abbastanza contrastanti a partire dalla prima stagione. Su IMDb, la serie ha ottenuto solo un 6.0 con la maggior parte delle lamentele rivolte a una trama scadente, a una recitazione scadente e a non avere abbastanza connessione con lo spettacolo su cui è originariamente basata.

Nuovo personaggio confermato per la stagione 2 di Rebelde

Oltre all’annuncio della seconda stagione, abbiamo avuto notizia del primo nuovo membro del cast per la seconda stagione.

A metà del video sopra, è stato annunciato che Saak Music (che ha 1 milione di follower su Instagram ed è ampiamente conosciuto su TikTok e YouTube) si era unito al cast.

Quando arriverà la seconda stagione di Rebelde su Netflix?

Secondo Sanatoriogeek, sembra probabile che la prima e la seconda stagione siano state girate relativamente ravvicinate. Inoltre, Sanatoriogeek fornisce un elenco di domande a cui si aspettano una risposta nella seconda stagione:

Sebas affronterà delle conseguenze per le sue azioni?

Luka tornerà nell’EWS?

Rimarrà MJ su EWS e diventerà una pop star?

Dixon e MJ si sono lasciati prima ancora di iniziare?

Jana ed Estebán staranno insieme?

La regista Celina Ferrer assumerà un assistente d’onore?

Apparirà qualche Colucci famoso?

È l’ultima volta che abbiamo visto The Lodge? Troveranno un nuovo leader?

Quale band diventerà la nuova competizione da battere la prossima stagione?

Con quale pop star latinoamericana i campioni di Battle of the Band registreranno un singolo?

Ulteriori fonti hanno affermato che una seconda stagione andrà in onda su Netflix entro la fine del 2022. Ti terremo aggiornato.

La seconda stagione di Rebelde sarà presentata in anteprima nel 2022. pic.twitter.com/QFvWdeRiz0 — Serie TV serie BR (@SeriesTWBZ) 20 gennaio 2022

Nel frattempo, i fan dello spettacolo dovrebbero andare a dare un’occhiata Via Ribelle che è in streaming su Netflix in Spagna, Portogallo, Brasile, Argentina, Ecuador e Messico.

