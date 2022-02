Real Life Squid Game: scopri il gameplay qui

Sono passati mesi da quando Netflix ha rilasciato la serie K-Drama di successo Squid Game. Sebbene tre-quattro mesi siano sufficienti per ridurre il trambusto creato da una serie virale, Squid Game è diverso. I fan non riescono a superare il bizzarro gioco che i concorrenti hanno giocato alla fine, ma il gioco Squid nella vita reale può essere difficile da capire.

La serie drammatica di sopravvivenza ha scioccato tutti quando i suoi minuti di streaming hanno superato i 3 miliardi e si è unita al “3 Billion Club” di Nielsen. Squid Game ha raggiunto il traguardo nella seconda settimana stessa.

Che aspetto ha il parco giochi?

Se non stavi prestando attenzione quando Gi-hun stava spiegando le regole di Squid Game, allora ti abbiamo coperto. Il gioco titolare della serie K-Drama ha due squadre di attaccanti e difensori. Ma questa non è solo un’altra versione di tag in cui gli attaccanti inseguono i difensori, poiché il gioco ha spazi ristretti per i giocatori.

Il gioco ha preso il nome univoco grazie agli spazi contrassegnati che assomigliano vagamente a un calamaro. Lo spazio combinato tra il quadrato e il triangolo è chiamato castello. Mentre i due cerchi alle estremità opposte fungono da porte per gli attaccanti. L’intersezione del triangolo e del cerchio in alto è la base della squadra in difesa. I giocatori usano il rettangolo che taglia il triangolo e il quadrato come un ponte.

Come si gioca a Squid Game nella vita reale?

I difensori possono usare entrambe le gambe all’interno del castello, ma gli attaccanti non possono fare lo stesso. Entrambe le squadre dovrebbero avere giocatori uguali e devono saltare su una gamba fuori dal castello. La squadra in difesa si posizionerà all’interno del castello. I giocatori possono combattere su una gamba fuori dal castello e se cadono o toccano le linee, si ottiene l’eliminazione.

Gli attaccanti devono correre dal cancello opposto alla base dei difensori attraverso il castello. Ma dato che hai una disabilità, questo ti permette di usare entrambe le gambe. Quindi, devi prima sbarazzartene, ma per farlo, gli attaccanti devono correre attraverso il ponte senza che i difensori li prendano. Gli attaccanti possono usare entrambe le gambe mentre attraversano il ponte.

Come vediamo in Squid Game, la difesa può usare tattiche come spingere e tirare dall’interno del castello per eliminare gli attaccanti. Hwang Dong-hyuk, che ha giocato al gioco da bambino, ha dato una svolta sanguinosa quando ha letteralmente interpretato la parola eliminare nella sua serie.

Facci sapere nei commenti se abbiamo chiarito tutti i tuoi dubbi sul gioco del calamaro.

