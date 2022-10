Re Carlo III ha la foto del matrimonio del principe Harry e Meghan Markle nel suo ufficio?

Si parla molto della relazione tra il re Carlo III e suo figlio minore, il principe Harry. Il padre-figlio si è deteriorato dalla morte della regina Elisabetta II come il King dovrebbe essere spietato mentre gestisce Harry e Meghan Markle. Dopo essersi dimessi da reali di lavoro nel gennaio 2022, i Sussex hanno lanciato molte accuse alla Casata di Windsor, in particolare al re e alla regina consorte appena nominati.

Harry messo in dubbio le capacità genitoriali di suo padre in una controversa intervista mentre Meghan ha anche ammesso di aver affrontato osservazioni razziste da parte di alcuni membri della famiglia reale.

Carlo non ha dimenticato le dichiarazioni rese dal figlio e dalla nuora e dal la coppia è stata completamente messa da parte durante il funerale dei Queen. Sebbene Harry e Meghan siano stati presenti nel Regno Unito per oltre due settimane, non sono stati invitati a partecipare ad alcuni eventi importanti. Inoltre, i Sussex sono stati respinti in termini di seduta durante i funerali di stato. Mentre la tensione è evidente, i fan reali hanno visto qualcosa nell’ufficio del re che manterrà vive le loro speranze di riconciliazione.

Re Carlo III fa un gesto di apprezzamento verso il principe Harry e Meghan Markle

Mercoledì, il re Carlo III ha avuto il suo incontro settimanale con il primo ministro Liz Truss. La produttrice reale Lizzie Robinson ha condiviso un’anteprima dell’incontro sotto forma di un breve video. Nella clip, Liz può essere vista fare un inchino al monarca prima che la telecamera si inquadrasse per una corretta visione dell’ufficio. I fan reali hanno individuato un piccolo angolo nell’ufficio di Carlo dove sono state collocate alcune preziose fotografie.

NOVITÀ: il re ha tenuto la sua prima udienza settimanale con il Primo Ministro @trussliz a Buckingham Palace questa sera pic.twitter.com/1nmTBazlLJ — Lizzie Robinson (@LizzieITV) 12 ottobre 2022

Un’immagine che ha catturato l’attenzione degli spettatori è stata il ritratto del matrimonio del principe Harry e della grande cerimonia del principe Harry e Meghan Markle. La foto è stata scattata nel 2018 al Castello di Windsor, alla presenza di tutti i membri della famiglia. I monarchici ritengono che la presenza del ritratto sul posto di lavoro di King sia un’indicazione del fatto che abbia un debole per la coppia.

Nel frattempo, il rapporto tra la famiglia può prendere una svolta interessante durante la cerimonia di incoronazione di Carlo, prevista per il 6 maggio 2023. Non è ancora chiaro se la coppia sarà invitata all’evento, anche se la Regina Consorte sembra volere il loro presenza.

Pensi che il rapporto tra il re e suo figlio minore possa migliorare in futuro? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

