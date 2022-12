Re Carlo II potrebbe fare la stessa cosa con Meghan Markle e il principe Harry come ha fatto con la principessa Diana

Il re, insieme a tutta la famiglia reale, è lasciato alla mercé del duca e della duchessa di Sussex, Harry e Meghan. La serie di documentari in sei parti è pronta per raggiungere i fan frenetici nel giro di poche ore. Ragionevolmente, ha creato un’aria di paura e apprensione intorno a Buckingham Palace. Preoccupati per lo stesso, i protettori della monarchia sembrano essere abbastanza attenti a qualsiasi imminente bomba della verità da parte della coppia autoesiliata.

Il “grilletto” che farebbe sì che King Charles privasse Harry e Meghan dei titoli reali https://t.co/SKb7jHTbQS pic.twitter.com/TTTBd5IPM7 — Daily Mail Online (@MailOnline) 7 dicembre 2022

Rapporti precedenti affermavano che i Sovrani non esiteranno a dare risposte rapide e robuste a qualsiasi falsa accusa contro la famiglia reale. Secondo quanto riferito, il futuro re, il principe William e la regina in attesa, Catherine Middleton, faranno fronte unito contro i Sussex durante l’uscita della serie di docu. Le ultime notizie affermano che anche re Carlo non esiterebbe a contrattaccare il duca e la duchessa.

Re Carlo minaccia Harry e Meghan con lo stesso trattamento della principessa Diana

Secondo GB News, gli esperti reali hanno espresso le ulteriori mosse di re Carlo per sostenere l’integrità del palazzo. Michael Cole ha rivendicato il “i guanti sono spenti” la mano del re. Ha coniato un nuovo termine per la battaglia delle famiglie come combattimenti a mani nude tra i Windsor e i Sussex. Parlando dell’imminente libro di memorie del principe Harry, Cole ha avvertito la coppia di togliere i titoli rimanenti. Potrebbe togliere il titolo di “Duca e Duchessa” togliendo il titolo di Sua Altezza Reale all’ex Principessa del Galles.

Piers Morgan pensa che King Charles dovrebbe spogliare Harry e Meghan di tutti i loro titoli rimanenti alla luce del loro prossimo documentario su Netflix. "Stanno solo piagnucolando da millennial chiacchieroni con un complesso di vittime."@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/NGBh4z1QX6 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) 5 dicembre 2022

Più avanti nell’intervista, ha affermato che i prossimi progetti rivelatori di Harry e Meghan potrebbero rivelarsi eccessivamente esplosivi. In tal caso, il re taglierebbe totalmente la coppia già messa da parte. Sembra che le ipotetiche paure del Principe potrebbero alla fine diventare realtà poiché la storia si ripeterebbe inevitabilmente. Il palazzo ha avuto una risposta sorprendentemente dolorosa alla principessa Diana. Allo stesso modo, potrebbe ripetere lo stesso con Harry e Meghan. Quindi Charles ha un’opzione lì.

Cosa ne pensi della risposta del Palazzo a Harry e Meghan?

