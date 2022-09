Raw e i 12 film horror più inquietanti su Netflix in questo momento

Con l’arrivo di Halloween, molti di noi stanno cercando film spaventosi per farci entrare nello spirito delle vacanze. Ci sono molti film horror su Netflix, ma per quanto riguarda i film horror inquietanti su Netflix? Sto parlando di film come Sega, Ostello, Crudoe persino Il millepiedi umano.

A seconda dei tuoi interessi, lo streamer ha una gamma sorprendentemente ampia di sottocategorie horror. Diversi film horror inquietanti e inquietanti su Netflix potrebbero farti sentire un po’ nauseato. Puoi sempre guardare un detergente per tavolozza in seguito con qualcosa di più spensierato.

Per coloro che vogliono confrontarsi con alcuni un po’ malati e contorti, il seguente elenco mette in evidenza alcuni dei film horror più inquietanti su Netflix in questo momento. E no, Il millepiedi umano non lo è su Netflix in questo momento, ma puoi guardarlo su AMC+ e sul film spagnolo del 2017 Pelli è su Netflix e potrebbe essere una buona scelta per te se stai cercando un tipo simile di body horror.

I film horror più inquietanti su Netflix

Crudo (2016)

Cosa succede quando costringi un vegetariano per tutta la vita a mangiare carne? Nel caso del film horror francese del 2016 Crudo, sblocchi un desiderio cannibalesco segreto. La studentessa di veterinaria Justine (Garance Marillier) si ritrova sopra la testa durante un rituale di nonnismo in cui deve mangiare rognoni di coniglio crudi. Questa decisione ha un effetto drastico sul suo corpo, fisicamente e mentalmente.

All’inizio, sembra che la brutta eruzione cutanea di Justine sarà la portata di esso… finché le sue voglie non inizieranno. Crudo è un film eccellente e una storia di formazione unica e inquietante, ma potrebbe farti venire la nausea. Crudo non è un film Netflix, quindi se hai intenzione di guardarlo, lo farei presto, nel caso in cui un giorno lasci il servizio.

Il rituale (2017)

Alcuni potrebbero non essere d’accordo con la mia categorizzazione Il Rituale come “inquietante” poiché è più un film / creatura horror convenzionale. Ma Il Rituale mi è entrato sotto la pelle. Il design della creatura da solo è ossessionante e genuinamente roba da incubi.

Basato sull’omonimo libro di Adam Nevill, Il Rituale segue un gruppo di amici durante un’escursione attraverso la Svezia. Si imbattono nei terreni di caccia di un’antica entità malvagia che inizia a perseguitarli attraverso i boschi.

Due (2021)

Due è uno strano piccolo thriller spagnolo che ha debuttato su Netflix nel 2021 e per lo più è volato sotto il radar. Anche se non è il miglior film, è sicuramente adatto se stai cercando qualcosa di inquietante, specialmente se ti piace il body horror. La premessa è che due sconosciuti si svegliano una mattina e scoprono che qualcuno ha cucito insieme i loro addomi. Diventa solo più strano da lì.

Apostolo (2018)

Apostolo è un film horror popolare religioso diretto da Gareth Evans e interpretato da Dan Stevens, Lucy Boynton, Michael Sheen e Paul Higgins. Non so voi, ma quella frase da sola è più che sufficiente per farmi venire voglia di vedere il film.

Stevens interpreta un viaggiatore gallese che cerca di salvare sua sorella da un’isola inquietante e appartata dove un misterioso culto l’ha rapita. Tunnel di sangue, incesto, orribili torture e molto altro sono tutti presenti in questo film spaventoso e sottovalutato. Se stai cercando qualcosa di simile a Mezzogiorno o L’uomo di viminipoi Apostolo dovrebbe adattarsi al conto.

La perfezione (2018)

La perfezione è uno dei miei film preferiti su Netflix. Allison Williams e Logan Browning interpretano gli studenti di una prestigiosa scuola di musica che vengono messi l’uno contro l’altro dal capo dell’accademia, Anton. Niente che vedi in questo film è quello che sembra essere inizialmente, come La perfezione è coerente nel suo desiderio di sovvertire le aspettative del pubblico. È pieno di colpi di scena selvaggi e inaspettati e alcune sequenze davvero da far ribollire lo stomaco.

La piattaforma (2019)

Il concetto di La piattaforma da solo è sufficiente per guadagnarsi un posto in questa lista. Questo thriller spagnolo immagina un mondo in cui i prigionieri abitano in celle verticali. Ogni giorno, una piattaforma mobile piena di cibo scende lentamente attraverso i livelli, il che significa che quelli ai livelli inferiori potrebbero non avere alcun cibo rimasto se le persone in cima non lascino gli avanzi alle spalle.

Pelli (2017)

Un altro film spagnolo, pelli, è un film drammatico inquietante ideale per chi ama il body horror. Non è proprio un film horror, in realtà è un dramma, ma i suoi concetti e le sue sequenze sono molto snervanti.

Il film segue alcuni personaggi diversi, ognuno alle prese con una deformità mentre cercano di trovare qualcuno che li accetti così come sono. Una sequenza memorabile presenta una donna con un ano per bocca e una bocca per ano se hai bisogno di un’idea di com’è questo film.

L’inferno verde (2013)

È un film horror cannibale di Eli Roth; questo è praticamente l’unico descrittore di cui hai bisogno! Personalmente, non sono un grande fan di questo film, ma ci sono molte persone a cui piace. Almeno, se vuoi guardare alcuni film horror inquietanti, allora un film in cui qualcuno viene mangiato vivo è probabilmente un buon punto di partenza. Come alcuni altri film in questa lista, L’inferno verde non è una produzione Netflix, quindi guardala prima che finisca.

Clinica (2017)

Clinico è un film horror psicologico, ed è meglio se entri in questo film alla cieca, come in, non leggere la sinossi o guardare il trailer se puoi evitarlo. Tutto quello che devi sapere sul film è che segue uno psichiatra alle prese con un disturbo da stress post-traumatico dopo un violento alterco con un ex paziente.

Creep (2014)

Strisciamento è un po’ diverso da alcuni degli altri film in questo elenco in quanto non è super cruento o disgustoso. Tuttavia, quando sh * t va giù, racchiude ancora un potente pugno. Il film del 2014 è un film horror psicologico con filmati trovati con Mark Duplass e Patrick Brice.

È molto sottovalutato, ma il modo in cui questo film crea tensione è eccellente e Duplass è incredibile in questo ruolo. Il sequel è altrettanto buono, se non migliore, e un terzo film è in lavorazione. Tutti e due Strisciamento e Creep 2 sono in streaming su Netflix in questo momento.

Ostello Parte III (2011)

C’è molto di cui essere triste Ostello serie, la prima è più memorabile per quella dannata scena del bulbo oculare (o quella del tendine d’Achille), e poi la maggior parte delle persone si è dimenticata dei due successivi. Quanto a me, mi piace davvero Ostello: parte II, e il primo non mi è piaciuto. Sfortunatamente, Netflix non ha il primo o il secondo film in streaming, quindi sei bloccato con il terzo, che la maggior parte è d’accordo è il peggiore.

Eli Roth non era coinvolto nel terzo; è stata una produzione diretta su DVD. Tuttavia, questo dovrebbe fare il trucco in un pizzico se vuoi guardare qualcosa di strano e disgustoso. Come tutti i Ostello film, questo ha molta violenza, anche se nessuna delle scene è viscerale come la scena del bulbo oculare Ostello o il letterale bagno di sangue dentro Ostello: parte II.

Nessuno ne esce vivo (2021)

Nessuno ne esce vivo è un altro film horror basato su un romanzo di Adam Nevill, e anche questo ha incredibili disegni di creature. Il finale del film è uno dei più folli e inaspettati che abbia mai visto quando si tratta di film Netflix e horror in generale. Un’immigrata senza documenti si trasferisce in una pensione e di notte inizia a sentire cose strane, portandola a una scoperta orribile.

Quale di questi inquietanti film horror hai visto? Ci sono altri film horror su Netflix che ti hanno spaventato o fatto sentire un po’ male?