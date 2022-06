Ratched Stagione 2: cosa sta succedendo allo show di Netflix? Le riprese sono iniziate?

Rated è stato il terzo grande spettacolo di Ryan Murphy ad arrivare in esclusiva su Netflix e, come forse saprai, lo spettacolo è stato rinnovato per una seconda stagione. Ma ora siamo passati più di un anno dall’arrivo della prima stagione su Netflix e abbiamo avuto poche o nessuna notizia sul futuro dello show, ecco cosa sappiamo finora della seconda stagione di Rated.

La serie TV funge da prequel del romanzo del 1962 e del film successivo, Qualcuno volò sul nido del cuculo (sebbene sia un pacchetto a sé stante e possa essere goduto senza vedere il film originale).

Tra il cast c’è Sarah Paulson (che spesso collabora con le produzioni di Ryan Murphy), Finn Wittrock, Cynthia Nixon e Jon Jon Briones. La serie è stata rilasciata con recensioni positive da parte di critica e pubblico il 18 settembre 2020.

La serie è stata anche una calamita per le nomination ai premi che ha raccolto 4 Primetime Emmy, ma vale la pena notare che è stata una serie costosa per Netflix. I rapporti suggeriscono che lo spettacolo è costato tra $ 10 e $ 15 milioni per episodio.

Come ha fatto bene Rated fare su Netflix?

La serie è tra gli originali Netflix più visti fino ad oggi. Netflix ha rilasciato la statistica secondo cui 48 milioni di persone avevano verificato lo spettacolo entro le prime quattro settimane dall’uscita.

Le valutazioni Nielsen erano disponibili per il titolo e registrarono 972 milioni di minuti guardati solo negli Stati Uniti.

I primi 10 possono anche darci un’indicazione su come è andato bene lo spettacolo. La serie è stata il decimo programma televisivo più grande del 2022 secondo Flixpatrol che, dato che la serie è arrivata abbastanza tardi nell’anno, è piuttosto notevole.

Negli Stati Uniti, lo spettacolo è rimasto tra i primi 10 per 28 giorni. Nel Regno Unito è apparso tra i primi 10 per 39 giorni.

Rated Stato di rinnovo della stagione 2 su Netflix

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (ultimo aggiornamento: 20/09/2020)

Almeno altri otto episodi sono previsti per lo spettacolo e sono stati ordinati prima dell’uscita della prima stagione.

quando Rated è stato ritirato da Netflix a settembre 2017, è arrivato con un ordine iniziale di due stagioni. È leggermente divergente dal comunicato stampa originale in quanto abbiamo ottenuto un episodio in più rispetto a quanto inizialmente promesso, ma come riporta Deadline, “Ratched ha ottenuto un ordine di due stagioni e 18 episodi direttamente in serie”.

Rated è arrivato su Netflix tramite gli ormai defunti Fox 21 Television Studios insieme Il politico a cui è stato anche dato un ordine anticipato (sebbene ora sia completo e attualmente non dovrebbe tornare per una stagione 3).

Ryan Murphy, come forse saprai, lavora con Netflix in un accordo generale con Netflix che tecnicamente non entra in gioco Rated (o anzi Il politico).

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Ratched

La prima stagione di Ratched si conclude con un cliffhanger onnipotente, come probabilmente ora ben saprai.

Edmund Tolleson è sfuggito per un pelo all’istituto psichiatrico incontrando sia Charlotte che Louise con il trio diretto in Messico, ma tornerà indietro e finirà il lavoro?

Oltre a ciò, DigitalSpy prevede che vedremo esplorate varie relazioni come Ratched e Briggs e Edmund e Charlotte.

Se la serie andrà oltre la stagione 2 è un’altra domanda. In un’intervista con OprahMag, “Abbiamo un gioco finale. C’è una fine alla storia come la conosciamo, culturalmente, ma si sa così poco di Mildred Ratched nel film e nel libro. Non c’è niente nel suo passato. Lei è un monolito. È quasi come se non fosse davvero una persona”.

Alcuni hanno ipotizzato che la serie alla fine si concluderà incrociando il film uscito nel 1975, ma per ora sono tutte speculazioni.

Sarah Paulson ha parlato con The Wrap nel 2020 e ha dato un’idea di cosa potremmo aspettarci dalla seconda stagione e anche oltre.

Ha detto alla pubblicazione commerciale indipendente:

“… quella che probabilmente vedrai è una Mildred, che ora è diventata ancora più dura, perché ciò che la teneva morbida era la parte di lei che era impegnata nell’amore e nella protezione e nel desiderio di assoluzione per quanto riguardava suo fratello. E ora che non c’è più, non so chi diventerà. Ma sempre più lontano dal suo cuore e dalla sua umanità, posso esserne abbastanza sicuro”.

Parlando del futuro, The Wrap afferma:

“Paulson dice che Murphy le ha detto che l'”obiettivo” dello spettacolo – se lo spettacolo dovesse continuare oltre la seconda stagione – è finire nell’era degli anni ’70 in cui si è svolto “Qualcuno volò sul nido del cuculo”.

Quando inizierà la produzione della seconda stagione di Ratched?

Stato di produzione attuale: ANCORA sconosciuto (Ultimo aggiornamento: giugno 2022)

Ora, a più di un anno dall’arrivo della prima stagione su Netflix, non abbiamo ancora idea di quando la serie tornerà in produzione o di dove si trovi nel processo di sviluppo.

Dato lo spettacolo lanciato durante la pandemia e il suo effetto sulla produzione, è probabile che la programmazione sia il problema più grande qui. In effetti, Paulson poco dopo l’uscita della prima stagione ci ha dato un indizio sul fatto che eravamo molto lontani da una seconda stagione dicendo che non si aspettava che le riprese iniziassero fino alla fine del 2021.

Un altro sviluppo significativo negli ultimi tempi è quanto sia stata aggressiva la Disney nel tagliare qualsiasi loro produzione andando ai rivali e riacquistando spettacoli. Ad esempio, abbiamo visto tutto I difensori i titoli lasciano Netflix all’inizio del 2022 e forse più pertinente a Ratched, è il fatto che una 20a serie televisiva intitolata Colonna sonora pubblicato esclusivamente su Netflix (sebbene cancellato dopo una stagione) è stato anche ritirato dalla libreria all’inizio di quest’anno.

Se Ratched dovesse essere rimosso da Netflix e spostato a dire, Hulu, comporterebbe la Disney che riacquisterebbe i diritti dello spettacolo. Ci è stato detto Rated è stato concesso in licenza a Netflix esclusivamente con un contratto di 10 anni. Ciò farebbe scadere lo spettacolo nel 2030 al momento.

Un membro del cast nell’estate del 2021, Cynthia Nixon, ha suggerito che lo spettacolo potrebbe non iniziare le riprese fino all’inizio del 2022. Finora non è stato così.

Secondo Cynthia Nixon, la seconda stagione di “Ratched” potrebbe non entrare in produzione fino all’inizio del 2022: “Si diceva che sarebbe stata la fine dell’estate, l’inizio dell’autunno. Funzionerebbe bene per me, ma ho anche sentito dire che forse non sarà prima di gennaio o febbraio”. #Ratched pic.twitter.com/K8T2Tf41bB — La zona AHS (@ahszone) 1 giugno 2021

Come notato, Ryan Murphy sta ancora lavorando con un accordo generale con Netflix. Escludendo i 20 programmi televisivi, ha prodotto 8 titoli esclusivamente per Netflix con quasi 10 in sviluppo con grandi progetti in arrivo tra cui Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, L’osservatoree Il telefono del signor Harrigan. Il suo accordo con Netflix scade a giugno 2023 ed è fortemente consigliato tornare alla Disney. Se lo fa, è inimmaginabile che la Disney riacquisti i diritti per Rated e la stagione 2 va lì invece? Dovremo aspettare e vedere.

Vuoi vedere Rated tornare per una seconda stagione su Netflix?