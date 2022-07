Rapporto sull’intervallo di tempo di Netflix 2022: qualità rispetto alla quantità e i più grandi successi finora

Siamo a metà del 2022, quindi abbiamo pensato di guardare indietro ai primi 6 mesi dell’anno esaminando qualità, quantità, ore di visualizzazione e altro per vedere quali sono stati i maggiori successi del 2022 finora e come il bottino di quest’anno è paragonabile agli anni precedenti.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in francese in una newsletter chiamata “Netflix e Chiffres”, ma è stato tradotto per What’s on Netflix.

Quanti titoli verranno aggiunti a Netflix nel 2022 rispetto agli anni precedenti?

Finora, rispetto al 2021, Netflix è sulla buona strada per pubblicare più serie (fiction e/o documentari) nel 2022 ma meno film e documentari.

In tutte le altre categorie i numeri rispecchiano quasi quelli del 2021, ma potrebbero riprendersi nella seconda parte del 2022.

Come sta andando Netflix sulla qualità nel 2022?

Quali sono gli spettacoli, i film e le serie più recensiti del 2022 finora?

Per questo esperimento, utilizzeremo IMDb e Letterboxd (per i film) per vedere i contenuti più recensiti del 2022 finora.

Tieni presente che la media di IMDb a volte può essere inaffidabile a causa di quello che viene chiamato review bombing (che accade per i contenuti di Netflix che sono “troppo svegli”, ad esempio).

Nei primi 5 film su IMDb e Letterboxd, troviamo 3 film in comune sia in IMDb che in Letterboxd sotto forma di Il trambusto, Apollo 10 1/2e Il Bombardamento.

I 5 migliori film Netflix su IMDb finora nel 2022:

Attività febbrile Il Bombardamento Apollo 10 1/2 Salvato da Ruby Le cascate

I 5 migliori film Netflix su Letterboxd finora nel 2022:

Fotocopiatrice Alberi della pace Attività febbrile Apollo 10 1/12: Un’infanzia nell’era spaziale Il Bombardamento

Per quanto riguarda i documentari e le serie di documentari, i documenti sulla vera criminalità e sulla natura rimangono in cima alle classifiche per tutta la prima metà del 2022.

I primi 5 documentari sulla classifica di IMDb sono i seguenti:

Gladbeck: La crisi degli ostaggi Sopravvivere al paradiso: un racconto di famiglia Caduta: il caso contro Boeing Ritorno nello spazio Il truffatore di Tinder

Le prime 5 serie di docu di quest’anno finora sono state:

Jeen-yuhs: una trilogia di Kanye I nostri grandi parchi nazionali Bambini selvaggi I diari di Andy Warhol La vita segreta dei nostri animali domestici

Per quanto riguarda le serie e le serie animate, i contenuti asiatici guidano le classifiche.

Potrebbe essere uno dei motivi per cui la crescita di Netflix in Asia è la migliore di tutti i territori finora nel 2022. Tuttavia, Fermacuori rimane ancora la nuova serie più recensita del 2022 fino ad oggi.

La serie di debutto più votata nel 2022 secondo IMDb:

Fermacuori Borgen I nostri azzurri I miei appunti di liberazione Proposta d’affari

Miglior serie animata IMDb finora nel 2022:

Kotaro vive da solo Lo spettacolo di Cuphead! Risorse umane Spriggan Terme Roma Nova

Infine, gli spettacoli sono stati molto diversi quest’anno finora, con spettacoli di appuntamenti, programmi di cucina e la versione tedesca di Queer eye che sono stati ben accolti. Regna anche la cabaret postuma di Norm MacDonald.

Le 5 migliori serie di realtà su Netflix finora nel 2022 secondo IMDb:

L’amore sullo spettro degli Stati Uniti L’apprendista Occhio strano: Germania Chef di ferro Prendersi gioco

I migliori stand-up speciali di IMDb finora nel 2022:

Norm Macdonald: Niente di speciale Ricky Gervais: Supernatura Taylor Tomlinson: Guardati Oprah + Viola Aziz Ansari: comico da discoteca

Qualche settimana fa, ho dato un’occhiata più da vicino all’evoluzione della qualità degli spettacoli Netflix dal 2013 (per le serie) e dal 2015 (per i film). A metà del 2022, il minimo che possiamo dire è che il 2022 è stato finora piuttosto scarso, con la media di nuovi film e serie che mostrano un forte calo.

Dovrebbe prendere piede nella seconda metà dell’anno poiché Netflix rilascerà la sua lista di film e serie di prestigio, ma dovranno essere molto buoni.

Quali programmi e film hanno avuto i maggiori debutti su Netflix?

Infine, abbiamo anche sei mesi interi di dati provenienti da Netflix in base alle ore di visualizzazione dei titoli.

Tieni presente che preferisco parlare in visualizzazioni complete, il che significa che prendo le ore di visualizzazione condivise da Netflix e le divido per la durata dei film e delle stagioni delle serie per tenere conto dei diversi tempi di esecuzione.

Ecco i miei premi dell’anno finora:

Miglior prima settimana per un film originale Netflix in lingua inglese (in milioni di visualizzazioni complete)

Il progetto Adam ha governato questa prima metà del 2022 ma Attività febbrile ha anche fatto sorprendentemente bene, soprattutto considerando che è l’unico film della lista che compare anche nella Top 5 dei film più recensiti del 2022.

Miglior prima settimana per un film originale Netflix non in lingua inglese (in milioni di visualizzazioni complete)

Questa classifica è dominata dal film d’azione svedese Granchio Nero con Noomi Rapace.

Attraverso la mia finestra e il film turco In buone mani ha avuto anche grandi debutti.

Miglior prima settimana per un documentario Netflix Original (in milioni di visualizzazioni complete)

È un mondo di Tinder Swindler e ci stiamo solo vivendo. Netflix ha menzionato alcuni mesi fa che era il loro documentario più popolare di sempre, che appare in questa classifica.

Si è anche classificato molto bene nelle settimane successive al suo rilascio.

Migliore prima settimana per una nuova serie originale Netflix in lingua inglese (in milioni di visualizzazioni complete)

Netflix aveva ragione ad aver scommesso su questo spin-off per Vikings.

Con 11,9 milioni di visualizzazioni complete nella prima settimana, è stata la serie di debutto più seguita del primo semestre del 2022. Ha anche ottenuto un rapido rinnovo di 2 stagioni.

Migliore prima settimana per una nuova serie Netflix Original non in lingua inglese (in milioni di visualizzazioni complete)

La differenza tra la performance dei contenuti in inglese e non in inglese nella Top 10 può essere abbastanza grande (soprattutto nei film), ma Tutti noi siamo morti ha pubblicato una fantastica prima settimana, alla pari con la serie inglese di maggior successo

Migliore prima settimana per una nuova stagione di una serie originale Netflix (in milioni di visualizzazioni complete)

Infine, le migliori serie di ritorno del primo semestre del 2022 per Netflix sono state Stranger Things (eh!), Bridgerton, The Umbrella Academy e Ozark. Alzando Dione è in 6a posizione, non abbastanza per evitare la cancellazione. Netflix ha ancora molta strada da fare nella sua ricerca per avere un nuovo Stranger Things o Bridgerton ogni mese e d’ora in poi dovrà fare a meno di Ozark.

