Rap Sh!t è di Issa Rae su Netflix? (dove guardare in streaming)

Rap Merda! esce il 21 luglio e le persone si chiedono dove possono guardare questa nuovissima serie. Non è un problema per noi. Abbiamo condiviso la casa in streaming per Rap Merda! proprio sotto!

Rap Merda! è una serie comica creata e prodotta da Issa Rae. Hoorae Productions e 3 Arts Entertainment hanno prodotto lo spettacolo con Syreeta Singleton, Dave Becky, Jonathan Barry, Montrel McKay, Yung Miami e JT of City Girls, Kevin “Coach K” Lee, Pierre “P” Thomas e Sara Rastogi hanno anche firmato come produttori esecutivi.

La storia segue due amici del liceo separati di Miami che tornano insieme per cercare di trovare successo nell’industria musicale come gruppo rap. Il talentuoso cast comprende Aida Osman, KaMillion, Jonica Booth, Meysam Eddie, Devon Terrell, RJ Cyler, Ashlei Sharpe Chestnut, Daniel Augustin, Amandla Jahava, Jaboukie Young-White, Brittney Jefferson e DomiNque Perry.

Quindi, dove sarà disponibile la serie comica per lo streaming? Sarà trasmesso in streaming su Netflix? Ecco dove potrai guardare Rap Merda!.

Rap Sh!t è su Netflix?

Sfortunatamente, questo spettacolo non arriverà su Netflix. In realtà, è una serie originale su un’altra piattaforma di streaming. Tuttavia, Netflix ha molte serie comiche sulla sua piattaforma che puoi guardare in questo momento.

Ti consigliamo di fare il check-out Gli Upshaw, L’indistruttibile Kimmy Schmidt, Riunione di famiglia, Cari Bianchi e Fidanzate. Ma se vuoi davvero guardare Rap Merda!abbiamo condiviso dove puoi guardarlo di seguito.

Dove guardare Rap Sh!t

La serie comica sarà disponibile per lo streaming su HBO Max. I primi due episodi della stagione di otto episodi arriveranno su HBO Max il 21 luglio alle 18:00 PT/21:00 ET. Quindi, andando avanti, un episodio uscirà settimanalmente fino al 1 settembre. Per accedere alla serie, devi avere un abbonamento a HBO Max.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima!

Rap Merda! debutterà su HBO Max il 21 luglio alle 18:00 PT/21:00 ET. Guarderai la serie comica?