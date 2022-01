Ralph Macchio patrimonio netto e quanti soldi guadagna da Cobra Kai?

Quasi 30 anni fa, Il bambino del karate è stato rilasciato nel 1984 e in pochi giorni Ralph Macchio è diventato famoso. Nel 2018, il duo protagonista del film, Ralph Macchio, e William Zabka sono tornati nel franchise in Cobra Kai.

Ralph Macchio è arrivato come co-produttore esecutivo dello spettacolo e ha persino ripreso il ruolo di Daniel LaRusso. Nella conversazione con Forbes, Ralph ha spiegato il suo ritorno. Egli ha detto: “La cosa più importante prima di firmare per fare lo spettacolo era che l’essenza del signor Miyagi e dei suoi insegnamenti, il rapporto che avevano e come si è formato e plasmato la sua vita era lì”.

Quanti soldi guadagna Ralph Macchio da Cobra Kai?

quando Cobra Kai la prima e la seconda stagione sono state presentate in anteprima come YouTube Original nel 2018, non hanno attirato molti spettatori. Tuttavia, quando Netflix ha ripreso lo spettacolo nella stagione 3, lo spettacolo è diventato una sensazione e si è persino spostato al numero 1 nell’elenco delle serie più trasmesse in streaming sul gigante dello streaming.

Ralph Macchio è uno degli attori di alto profilo in Cobra Kai a causa del suo ruolo in Il bambino del karate franchising. Rapporti sul patrimonio netto delle celebrità, “Ralph, che riprende il ruolo di Daniel LaRusso, ha guadagnato $ 100.000 per episodio per le prime due stagioni, il che equivale a circa $ 1 milione per stagione a persona”.

In una conversazione con Business Insider, Macchio afferma che gli piacciono dieci episodi per stagione con una durata di 30 minuti perché “puoi fare un film di cinque ore e tagliarlo in parti di mezz’ora.”

Il patrimonio netto di Ralph Macchio

Il patrimonio netto di Ralph Macchio è stimato in $ 4 milioni nel 2021. Lavora come attore da 16 anni e guadagna principalmente da film e serie. A parte Daniel LaRusso in Il bambino del karate franchising e Cobra Kai, gli altri ruoli popolari di Macchio sono in Su L’Accademia, Gli Outsiders, e Otto è abbastanza.

Per anni, persone diverse hanno espresso le loro idee sul sequel di Il bambino del karate e Macchio le rifiutava ogni volta a malincuore. Allora perché ha detto di sì a Cobra Kai?

In risposta, Ralph Macchio dice, “Beh, il merito va a Jon, Josh e Hayden, i creatori. Questi ragazzi hanno davvero avuto un tono molto ben congegnato entrando attraverso gli occhi di Johnny Lawrence, praticamente trasformando la visuale del prisma nell’universo”.

Ha anche aggiunto, “E avevano una tale passione. È stato un istinto che volevano fare uno spettacolo che i fan volevano vedere. Ho detto “no” per 30 anni. Sono stato sicuramente l’ultimo ragazzo a venire alla festa.“

Bene, è sicuro dire che siamo tutti contenti che l’attore abbia detto di sì a Cobra Kai perché senza di lui la serie non sarebbe la stessa. Cosa ne pensi di Macchio e del motivo per cui si è unito allo show di successo di Netflix? Commenta in basso.

