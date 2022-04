Raising Dion Stagione 3: Netflix annulla dopo 2 stagioni

Dopo quella che sembrava un’eternità, Alzando Dione è tornato per la sua seconda stagione nel febbraio 2022. Mentre Alzando Dione la stagione 3 è decisamente sulle carte in termini di dove è diretta la storia, Netflix ha deciso di non rinnovare lo spettacolo secondo le sue stelle su Instagram. Così, Alzando Dione è stato cancellato dopo 2 stagioni. Ecco cosa sappiamo delle sue prestazioni e perché Alzando Dione è stato probabilmente cancellato.

Alzando Dione è prodotto da Outlier Society, gestito da Michael B. Jordan, che ha stretto un accordo cinematografico con Amazon Studios all’inizio del 2021. Lo spettacolo ha visto il ritorno di Ja’Siah Young nei panni di Dion Warren, Alisha Wainwright nei panni di Nicole Warren, Jason Ritter nei panni di Pat Rollins e Sammi Haney come Esperanza.

La serie, che ci crediate o no, è stata presentata per la prima volta su Netflix nell’ottobre 2019, il che significa che quando è arrivato il 1° febbraio 2022, stavamo aspettando da oltre due anni il ritorno di Alzando Dione.

Raising Dion è stato rinnovato per la stagione 3 su Netflix?

Stato di rinnovo ufficiale: Annullato il 26 aprile 2022La nostra previsione di rinnovo: 50/50

Sammi Haney, che ha interpretato Esperanza su Netflix Alzando Dione ha confermato la notizia della cancellazione il 26 aprile.

In un lungo post su Instagram, ha detto:

“Triste a dire che Raising Dion è ANNULLATO. Grazie per tutto il fantastico supporto che abbiamo ricevuto da tutti i nostri meravigliosi fan! La stagione 2 è stata un successo, uguale alla stagione 1, anche se solo guardando quante persone l’hanno guardata tutta e volevano una stagione 3! L’unico “lato positivo” è che questo mi libera per perseguire altri ruoli. Il mio contratto Netflix mi ha impedito di accettare altri ruoli importanti che mi sono stati offerti (1 in realtà scritto pensando a me) in altri programmi TV! Quindi, se lavori per uno studio importante, contattami di nuovo, sono pronto!

La performance in uno spettacolo di questa portata sembrava essere una brutta cosa. Inoltre, il tempo tra le stagioni 1 e 2 ha probabilmente portato a un enorme calo degli spettatori ma, come esploreremo di seguito, ha portato alcune persone a riprendere lo spettacolo per la prima volta.

Un altro segno che le cose potrebbero essere andate male per lo spettacolo che andrà avanti è stato che i social account Alzando Dione tace dal 1° febbraio. Questo non è necessariamente indicativo di qualcosa dato il loro piccolo seguito, ma spesso mostra che le risorse di marketing erano cessate.

Come si è comportata Raising Dion stagione 2 su Netflix?

Grazie al sito Netflix Top 10, abbiamo alcune informazioni su come si è comportato lo spettacolo con quante ore sono state consumate.

Nei suoi primi 26 giorni sulla piattaforma, Raising Dion stagione 2 è stata vista per oltre 100.000.000 di ore su Netflix in tutto il mondo, 108,75 milioni per l’esattezza.

Ecco come si scompone settimana dopo settimana:

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 30 gennaio 2022 al 6 febbraio 2022 49.090.000 2 Dal 6 febbraio 2022 al 13 febbraio 2022 30.350.000 (-38%) 3 Dal 13 febbraio 2022 al 20 febbraio 2022 17.550.000 (-42%) 5 3 20 febbraio 2022 al 27 febbraio 2022 11.760.000 (-33%) 9 4

La serie è uscita dalla top 10 globale tra il 28 febbraio e il 6 marzo. Ciò significa che ha registrato meno di 9,11 milioni di ore quella settimana.

Purtroppo, non possiamo confrontare i dati orari con la stagione 1 data allora, Netflix ha fornito metriche diverse. Secondo quanto riferito, la prima stagione dello spettacolo è stata vista da 32 milioni di account nei primi 28 giorni con il 60% di tutte le visualizzazioni al di fuori degli Stati Uniti.

Guardando i dati di FlixPatrol, che occupano le prime 10 posizioni grezze per un dato giorno in tutto il mondo, possiamo vedere che lo spettacolo ha mantenuto la sua posizione bene nella prima settimana prima di decadere drasticamente dopo il 12 febbraio.

Forse altrettanto importante per il futuro dello spettacolo, abbiamo anche visto un aumento del pubblico per la prima stagione nel periodo dell’uscita della seconda stagione. Questo è importante in quanto mostra che l’uscita della seconda stagione ha conquistato un nuovo pubblico e senza dubbio alcune persone lo hanno rivisto. Ovviamente, questo ancora non era sufficiente per giustificare un rinnovo.

Periodo settimanale Ore visualizzate(M) Classifica Settimana nella top 10 Dal 30 gennaio 2022 al 6 febbraio 2022 26.460.000 6 Dal 6 febbraio 2022 al 13 febbraio 2022 23.520.000 (-11%) 5 Dal 13 febbraio 2022 al 20 febbraio 2022 14.140.000 (-40%) 8 3

I dati Nielsen Top 10 possono anche fornire uno sguardo al pubblico specifico degli Stati Uniti.

Ecco come lo spettacolo è stato monitorato nella categoria Originali:

Dal 31/1 al 06/02 – #4 nella classifica Originals – 1.113 minuti

Dal 02/07 al 02/13 – #6 nella classifica Originals – 757 minuti

Dal 14/02 al 20/02 – #7 nella classifica Originals – 489 minuti

Dal 21/02 al 27/02 – #8 nella classifica Originals – 363 minuti

IMDbPro ci offre un’idea di quanto sia popolare la serie nel loro database. IMDb vanta oltre mezzo miliardo di visite al mese, quindi è un indicatore abbastanza buono per la popolarità di uno spettacolo.

Guardando il Moviemeter di IMDb, Alzando Dione non è riuscito a raggiungere le stesse altezze della prima stagione. Mentre la stagione 1 ha raggiunto il picco del numero 17, la stagione 2 ha apparentemente raggiunto il picco del numero 68.

Il giovane cast ha messo insieme un video su come convincere Netflix a rinnovare lo spettacolo e questo è guardandolo.

Come otteniamo una stagione 3 di @RaisingDion? I bambini Raising Dion forniscono la risposta! @JasiahYoung_ @GriffinFaulkner #raisingdion #raisingdionseason2 #raisingdionseason3 #netflixfamily pic.twitter.com/iMKPujaBEb — Sammi Haney (@SammiHaneySassy) 2 febbraio 2022

Cosa ci aspettavamo da Raising Dion Stagione 3

Nella puntata finale di Alzando Dione nella seconda stagione (NUMERO 208: Chi sei) vediamo Dion e Nicole affrontare un cattivo “familiare” e il suo esercito di tirapiedi.

La serie si conclude con una scena dei titoli di coda (proprio come la Marvel fa i suoi teaser per i progetti futuri) che mostra una versione futuristica distopica del mondo con Jason Ritter e il suo braccio che guardano Atlanta dicendo che è “storia” con Mind Mover che poi salta dentro la scena.

Dato quanto sia lontana nel futuro questa scena, probabilmente abbiamo molto terreno da coprire prima che Dion e Pat si affrontino in questa natura.

Alcuni hanno ipotizzato che potremmo vedere più della posizione di Kat nel dipartimento di scienze di Biona mentre cercano di creare una cura per questi superpoteri.

Un Redditor ha ipotizzato che potremmo vedere un salto temporale tra le stagioni 2 e 3 dicendo “Mi piace molto l’idea di saltare il tempo almeno un altro anno per la prossima stagione”. aggiungendo “Spero che con un po’ più di tempo trascorso nella terza stagione possiamo avere una Dion bella cresciuta, sicura di sé (e onestamente leggermente meno fastidiosa). Inoltre, si spera, avrebbe avuto un po’ di allenamento in più con Tevin e Janelle e tutti i loro poteri saranno cresciuti”.

Collider riassume la stagione 3 con 7 domande:

Marco è ancora vivo?

Come è sopravvissuto Pat?

Cosa succede a Brayden adesso?

Qual è il significato della scena dei titoli di coda?

Ovviamente, sarebbe dovuto accadere un salto temporale perché il giovane Ja’Siah Young sta notevolmente invecchiando. Potremmo vedere lo spettacolo maturare molto più velocemente in una stagione futura? Se stiamo aspettando più di due anni per la stagione 3, i creatori potrebbero non avere scelta!

Per più Alzando Dione contenuto dietro le quinte, ti consigliamo di dare un seguito a Dennis Liu su Instagram che ha pubblicato alcuni spunti superbi sul lavoro che è andato nella seconda stagione.

Sei deluso dal fatto che Raising Dion non tornerà per una stagione 2 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.