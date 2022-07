Rafael de la Fuente anticipa una svolta “importante” nel finale della serie Dynasty

In poche settimane, Dinastia la stagione 5 concluderà la serie di successo della CW, dopo che la rete ha cancellato la soap opera e una manciata di altri spettacoli a maggio. In vista del finale della serie, la star Rafael de la Fuente ha condiviso un’entusiasmante presa in giro per la fine della serie su Twitter.

Il 25 luglio, l’attore di Sammy Jo ha twittato: “Qualcosa di GRANDE sta accadendo nel finale di serie di #Dynasty. Speravamo che lo sarebbe ed è e tu NON sei pronto. Principale.”

Considerare qualcosa di “importante” tende ad accadere nel tuo normale episodio medio di Dinastia, possiamo solo immaginare cosa hanno in serbo gli sceneggiatori per l’episodio finale. Potrebbe esserci un altro parente perduto da tempo, la morte di un personaggio importante o un’invasione aliena come nell’originale?!

Perché siamo troppo eccitati per quello di Rafael de la Fuente Dinastia presa in giro del finale di serie, ci divertiremo un po’ e teorizzeremo quale potrebbe essere quel qualcosa di “importante”. Nessuna possibilità è troppo grande! Che sia improbabile o meno, stiamo immaginando alcuni colpi di scena selvaggi che tutti stavamo aspettando.

Rafael de le Fuente anticipa il finale della serie Dynasty

Non appena de la Fuente ha pubblicato il tweet, da molto tempo Dinastia i fan hanno iniziato a esprimere le loro speranze che la serie avrebbe riportato James Mackay nei panni di Steven Carrington. Ovviamente, il personaggio è stato bruscamente cancellato nella prima metà della stagione 2 e altrimenti sostituito da Adam Carrington (Sam Underwood).

Da quando Steven se ne è andato, i fan hanno incrociato le dita per il suo ritorno. Dinastia la stagione 5 ha nominato il personaggio alcune volte, il che è più di quanto sia stato menzionato dalla sua uscita. Il ritorno di Steven potrebbe essere il “qualcosa” che de la Fuente dice che speravamo?

Se Mackay non torna per riprendere il suo ruolo per il finale della serie, allora otterremo sicuramente qualcosa dalla serie originale. Dinastia tende a piegarsi in molteplici riferimenti al classico degli anni ’80, sia che sia direttamente nella trama o sottilmente nella moda.

Nel finale di serie del Dinastia spin off I Colby, Fallon viene bloccato nel deserto e apparentemente rapito dagli alieni. Successivamente ritorna per le ultime due stagioni della serie. Il riavvio di The CW potrebbe fare riferimento a questo momento iconico e campy? Forse! Dovremo aspettare e vedere cosa succede per il nostro Fallon.

Forse l’opzione di locazione probabile per il Dinastia Il momento “importante” del finale di serie (ma vale la pena manifestarlo) è un cameo di Ariana Grande. La pop star e attrice ha recitato con Liz Gillies Vittorioso, e da allora i due sono rimasti migliori amici. Incrociando le dita, Grande si è fermato ad Atlanta prima di partire per girare Malvagio attraverso lo stagno.

Una o nessuna delle nostre teorie potrebbe essere vera e gli sceneggiatori potrebbero avere un altro inaspettato asso nella manica per il finale della serie. Una cosa è certa, sarà fantastico ed esattamente quello che vogliono i fan. Cosa pensi accadrà nel finale di serie?

Dinastia va in onda il venerdì alle 9/8c su The CW. Guarda le stagioni 1-4 ora su Netflix.